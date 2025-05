"Latvijas Avīzes" lasītāju viedokļi, kas izskanēja šonedēļ, zvanot uz redakciju.

Gunārs Lauks Rīgā: "Pasaules čempionāts hokejā man ir gaidīts notikums. Esmu hokeja līdzjutējs jau no pagājušā gadsimta piecdesmito gadu sākuma, skatījos spēles "Daugavas" stadiona atklātajā laukumā. Dzīvoju blakus mājā, vasarās futbolu varēja vērot no kāpņutelpas ar binokli, bija redzams viss laukums, izņemot vienu stūra karodziņu. Man bija abonements uz Rīgas "Dinamo" spēlēm Rīgas Sporta pilī, bet komandējumus pielāgoju komandas izbraukuma spēlēm, 1977. gada 23. februārī Maskavā izdevās redzēt leģendāro uzvaru pār "CSKA". Kliegt toreiz nevarēja, bet "CSKA" jau arī vietējiem nebija īpaši iecienīta komanda, tāpēc studenti un krievi pat atbalstīja Rīgas "Dinamo". Atmiņā daudzas epizodes no senajiem laikiem, Alfons Jēgers reiz spēlē pret, šķiet, Čeļabinsku, iestājoties par komandas biedru, ar elkoni iedeva krievam pa muti un teica: mācies. Nevienā pasaules čempionātā klātienē gan neesmu bijis, bet ik pavasari televizorā sekoju līdzi Latvijas izlases gaitām, dzīvesbiedrei gan tas neinteresē. Žēl, ka jau atkal izlasei atteicis Zemgus Girgensons.

Vēl gribēju izteikties par citu tematu. Man neizpratne par e-veselību – vajadzīga noteikta procedūra mugurai un gūžai, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā izmeklējumi jau veikti, ir speciālista izraksts, bet "Stradiņos" atkal liek visu ceļu iet no sākuma. Kāpēc viņi šos datus nevar redzēt? Tā ir lieka birokrātija un veidojas garākas rindas."

Dzintars Lācis Madonā: "No Latvijas hokeja izlases šajā pavasarī lielas lietas negaidu. Uz Stokholmu paņemti pieci debitanti, tas ir labi nākotnes vārdā, bet šogad stipros neuzvarēsim. Ka tik nesanāk, ka pēdējā spēlē pret Austriju cīnīsimies par izdzīvošanu. Daudz atkarīgs no pirmās spēles pret Franciju – jāuzvar, lai noņemtu satraukumu un čempionāts iegūtu pozitīvu ritējumu. Kristers Gudļevskis kā pirmais vārtsargs rada drošību, tomēr ceru, ka no Ziemeļamerikas atbrauks arī Artūrs Šilovs. Aizsardzība ir laba, bet uzbrukums nepārliecina, nav izteiktas pirmās maiņas. Žēl, ka pēc Andra Džeriņa izlasē vairs nav neviena mūsu novadnieka, bet tāpat Madonā turēsim īkšķus. Lai mūsējiem veicas!"

Elza Broka Bauskā: "Izlasīju kādas skolotājas viedokli – viņa pašvaldību vēlēšanās balsošot par Aināru Šleseru. Esmu pārsteigta, ka skolotājam nav loģiskās domāšanas, jo šis politiķis tik daudz iedzīvojies uz valsts rēķina, uztrauc viņa vēlme attīstīt biznesa saites ar Ķīnu. Apdomājieties, kas Šleseram ir aiz ādas."

Linards Strelevics Rīgā: "Vēlreiz jāpavaicā Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, vai atbalsta zobenu iepirkumu virsniekiem. Viņš ir Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieks, bet skaidru nostāju šajā jautājumā nav paudis. Nievājoša attieksme par zobenu nepieciešamību virsniekiem rada sašutumu."

Jānis Krūmiņš Allažos: "Noticis kārtējais vilku uzbrukums mājdzīvniekiem – kazu fermā "Lielgrodes" vilki iekļuvuši kūtī – 10 aitas nokostas, vēl savainotas, lai gan saimniecība atrodas diezgan apdzīvotā vietā. Mums pieņemts – ja kaut kas notiek, vainīgs lauksaimnieks, kas nav žogu uztaisījis, durvis aiztaisījis. Taču šis nav pirmais gadījums. Beidzot taču jāpieņem kādi mēri! Tikmēr atbildīgās iestādes katra runā par kaut ko citu, bet par galarezultātu neviens neatbild. Nedrīkst būt tā, ka uzņēmīgie cilvēki cieš zaudējumus. Limits atļauj valstī gadā nomedīt 300 vilkus, bet tas ir krietni par maz."

Jānis Dibrančs Garkalnē: "Pašvaldību vēlēšanās varu balsot tikai par vienu partiju. Bet es negribu balsot par vienu partiju, bet par konkrētiem cilvēkiem no dažādām partijām. Būtu jāmaina likums, lai var balsot par cilvēkiem no dažādiem sarakstiem."