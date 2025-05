4. novembrī klajā nāks sera Entonija Hopkinsa memuāri, kam oriģinālvalodā dots nosaukums "We Did Ok, Kid". To, ka viņš raksta memuārus, sers Entonijs Hopkinss paziņoja pērnā gada sākumā, un nu zināms, ka par grāmatas izdošanas datumu nolikts 4. novembris un jau iespējams veikt priekšapmaksu.

Grāmata, kurai oriģinālvalodā dots nosaukums "We Did Ok, Kid", ļaus ielūkoties 87 gadus vecā aktiera dzīvē, akcentus liekot uz sarežģīto bērnību, alkoholismu un atturības ceļu, kas ilgst jau teju pusgadsimtu.

Kā intervijās jau atzinies divkārtējais "Oskara" ieguvējs Hopkinss, šī būs pirmā reize, kad par savu dzīvi viņš stāstīs saviem vārdiem, un – pēc manuskripta izlasīšanas – "man tas patika, un domāju, ka jums arī patiks". Pats Hopkinss ierunās arī audioversiju.

Grāmatas anotācijā lasāms, ka tās lappusēs lasāmais būs "godīgas, aizkustinošas un tik ilgi gaidītas atmiņas", kurās autors nevairīsies no tumšākajiem savas dzīves brīžiem. Kā zināms, Entonija Hopkinsa atkarības maksāja viņam pirmās laulības un attiecības ar viņa vienīgo bērnu – meitu Ebigeilu. Interesantām detaļām bagātīgo stāstījumu ilustrēs personīgas fotogrāfijas.

Intervijās, minot, ka sācis rakstīt biogrāfiju, Entonijs Hopkinss atzina, ka tas ir dīvains process, taču tā laikā viņš sapratis, ka ir apveltīts ar lielisku atmiņu. "Varbūt tās ir manas aktiera smadzenes. Bet man patiešām ir laba atmiņa. Es atceros ne tikai gadus, bet arī dienas un mēnešus."

1937. gadā Velsā dzimušā kino un teātra aktiera Entonija Hopkinsa karjera ilgst jau vairāk nekā sešas desmitgades, kuru laikā viņš nospēlējis daudzas neaizmirstamas lomas, par savu darbu saņemot visaugstākos apbalvojumus. 2021. gadā, būdams 83 gadus vecs, viņš kļuva par visvecāko "Oskara" saņēmēju kategorijā "Labākais aktieris" – tas bija par titullomu Floriana Zellera drāmā "Tēvs". Jau daudzus gadus Hopkinss dzīvo Losandželosā, un viņa trešā sieva Stella Arojave veido dokumentālo filmu par savu slaveno vīru, kura daudzo talantu vidū ir arī komponēšana un gleznošana.

Šogad janvārī grāmatplauktos nonāca Brūkas Šīldsas autobiogrāfija, vēlāk tai pievienojās Naomi Votsas sarakstītā grāmata, un lasītājus gaida arī grāmatas par Bilu Geitsu, seru Maiklu Keinu, Laionelu Ričiju un citām slavenībām.

