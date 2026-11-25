1936. gada 25. novembrī. Pirms 90 gadiem "Brīvā Zeme" priecājās par iespējām, kādas pavēris pavisam nesen, 16. novembrī atklātais vilcieniem un citiem braucējiem paredzētais jaunais Krustpils–Jēkabpils tilts pār Daugavu.
Lai tiktu no vienas pilsētas otrā, vairs nevajadzēja izmantot pārceltuvi. Tiltam bija milzīga nozīme ne vien abu pilsētu, bet visa reģiona saimnieciskajā dzīvē. Tas simboliskā kārtā savienoja Latvijas Vidzemes un Zemgales (Sēlijas) krastus. "Brīvā Zeme" atzīmēja: "Jaunās dzelzceļu autobusu līnijas starp Krustpils staciju – Neretu, Aknīsti un Subati, kuras atklāja reizē ar Krustpils–Jēkabpils Daugavas tiltu, guvušas vietējos iedzīvotājos lielu piekrišanu. Autobusi arvien pasažieru pārpildīti. Ja pasažieru skaits tāpat turpinās augt, dzelzceļu virsvaldei nāksies domāt par jaunu autobusu iegādi un laišanu apgrozībā uz minētām līnijām. Dzelzceļu virsvalde paredzējusi arī ierīkot autobusu satiksmi starp Krustpili un Jēkabpili."
Tilts, kas Jēkabpilī atradās līdzās mūsdienu tiltam, tapa divos gados. Tas bija 288 metrus garš un ar vidējo augstumu 40 metri skaitījās augstākais Latvijā. Klātnes vidū atradās platsliežu dzelzceļa līnija, un tādējādi Jēkabpils caur Krustpili bija pievienota visam Latvijas platsliežu dzelzceļa tīklam. Abās klātnes malās vēl atradās joslas braucējiem un gājējiem. Lauksaimniecības ražojumi vai citas preces, tāpat kā cukurbietes uz Krustpils cukurfabriku, no Sēlijas krasta tagad ātri un ērti varēja tikt transportētas uz Rīgu, no kurienes attiecīgi citas lietas nonāca Jēkabpilī. Ne mazu lomu iedzīvotājiem spēlēja iespēja aizbraukt no Krustpils "šķērsām pāri Zemgalei līdz pašām Lietuvas robežām" ar jaunajām autobusu līnijām, kuras, kā redzams, bija ļoti pieprasītas. Ne jau velti uz iesvētīšanas ceremoniju ar speciālvilcienu no Rīgas 16. novembrī bija ieradās pats valsts vadītājs Kārlis Ulmanis, valdības ministri, kā arī Anglijas sūtnis Edmunds Monsons – tilta metāla konstrukcijas tika izgatavotas Anglijā. "Latgales Vēstnesis" atklāšanas dienu aprakstīja gluži dzejiski: "Agrā rīta stundā stacijā atnākušie ļaudis, redzot Valsts Prezidentu, godbijīgi noņem cepures un viņu sveicina. No miglainās un dubļainās Rīgas vilciens aizslīdēja laukos, kur pār zemi klājās balta sniega sega, gan vēl nedroša un nepastāvīga, kuru arājs līdz ar velēnu apgāž tīrumā, sekojot aicinājumam – apart zemi rudenī."
Krustpils–Jēkabpils tilta mūžs nebija laimīgs – Otrā pasaules kara laikā to vispirms uzspridzināja sarkanarmieši; kara beigās vācieši, turklāt tik pamatīgi, ka 1962. gadā vieglāk bija uzbūvēt pilnīgi jaunu – to, kas redzams mūsdienās.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Lauku Darbs", 1926. gada 25. novembrī
Kristīga izrēķināšanās. Limbaži. Visiem vēl prātā tas tracis, kādu sacēla vietējā draudzes padome ar savu bijušo priekšnieku Brīvuli priekšgalā ap nelaiķa sociāldemokrātiskā skolotāja Treimaņa kapa vietu šī gada pavasarī. Nodevuši krietnu "kristīgo" svētību aizgājējam, šie liekuļi bij sazvērējušies neatļaut to apbedīt vietējos kapos. Limbažu strādnieki tomēr apzinājās, ka arī viņiem ir sava vieta kapos, ja arī debesu valstībā tādas nebūtu, un savu cīnītāju apbedīja kapsētā blakus tā piederīgiem. Nelīdzēja ne svētuļu ķērkšana, ne arī to draudi. Par šādu bezkaunību draudzes padomes tēvi kapa racējus iesūdzēja tiesā. Miertiesnesis apsūdzētos nesen attaisnoja, un sūdzētājiem nu jāstaigā gariem deguniem.
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1936. gada 25. novembrī. Pirms 90 gadiem "Brīvā Zeme" priecājās par iespējām, kādas pavēris pavisam nesen, 16. novembrī atklātais vilcieniem un citiem braucējiem paredzētais jaunais Krustpils–Jēkabpils tilts pār Daugavu.
Lai tiktu no vienas pilsētas otrā, vairs nevajadzēja izmantot pārceltuvi. Tiltam bija milzīga nozīme ne vien abu pilsētu, bet visa reģiona saimnieciskajā dzīvē. Tas simboliskā kārtā savienoja Latvijas Vidzemes un Zemgales (Sēlijas) krastus. "Brīvā Zeme" atzīmēja: "Jaunās dzelzceļu autobusu līnijas starp Krustpils staciju – Neretu, Aknīsti un Subati, kuras atklāja reizē ar Krustpils–Jēkabpils Daugavas tiltu, guvušas vietējos iedzīvotājos lielu piekrišanu. Autobusi arvien pasažieru pārpildīti. Ja pasažieru skaits tāpat turpinās augt, dzelzceļu virsvaldei nāksies domāt par jaunu autobusu iegādi un laišanu apgrozībā uz minētām līnijām. Dzelzceļu virsvalde paredzējusi arī ierīkot autobusu satiksmi starp Krustpili un Jēkabpili."
Tilts, kas Jēkabpilī atradās līdzās mūsdienu tiltam, tapa divos gados. Tas bija 288 metrus garš un ar vidējo augstumu 40 metri skaitījās augstākais Latvijā. Klātnes vidū atradās platsliežu dzelzceļa līnija, un tādējādi Jēkabpils caur Krustpili bija pievienota visam Latvijas platsliežu dzelzceļa tīklam. Abās klātnes malās vēl atradās joslas braucējiem un gājējiem. Lauksaimniecības ražojumi vai citas preces, tāpat kā cukurbietes uz Krustpils cukurfabriku, no Sēlijas krasta tagad ātri un ērti varēja tikt transportētas uz Rīgu, no kurienes attiecīgi citas lietas nonāca Jēkabpilī. Ne mazu lomu iedzīvotājiem spēlēja iespēja aizbraukt no Krustpils "šķērsām pāri Zemgalei līdz pašām Lietuvas robežām" ar jaunajām autobusu līnijām, kuras, kā redzams, bija ļoti pieprasītas. Ne jau velti uz iesvētīšanas ceremoniju ar speciālvilcienu no Rīgas 16. novembrī bija ieradās pats valsts vadītājs Kārlis Ulmanis, valdības ministri, kā arī Anglijas sūtnis Edmunds Monsons – tilta metāla konstrukcijas tika izgatavotas Anglijā. "Latgales Vēstnesis" atklāšanas dienu aprakstīja gluži dzejiski: "Agrā rīta stundā stacijā atnākušie ļaudis, redzot Valsts Prezidentu, godbijīgi noņem cepures un viņu sveicina. No miglainās un dubļainās Rīgas vilciens aizslīdēja laukos, kur pār zemi klājās balta sniega sega, gan vēl nedroša un nepastāvīga, kuru arājs līdz ar velēnu apgāž tīrumā, sekojot aicinājumam – apart zemi rudenī."
Krustpils–Jēkabpils tilta mūžs nebija laimīgs – Otrā pasaules kara laikā to vispirms uzspridzināja sarkanarmieši; kara beigās vācieši, turklāt tik pamatīgi, ka 1962. gadā vieglāk bija uzbūvēt pilnīgi jaunu – to, kas redzams mūsdienās.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Lauku Darbs", 1926. gada 25. novembrī
Kristīga izrēķināšanās. Limbaži. Visiem vēl prātā tas tracis, kādu sacēla vietējā draudzes padome ar savu bijušo priekšnieku Brīvuli priekšgalā ap nelaiķa sociāldemokrātiskā skolotāja Treimaņa kapa vietu šī gada pavasarī. Nodevuši krietnu "kristīgo" svētību aizgājējam, šie liekuļi bij sazvērējušies neatļaut to apbedīt vietējos kapos. Limbažu strādnieki tomēr apzinājās, ka arī viņiem ir sava vieta kapos, ja arī debesu valstībā tādas nebūtu, un savu cīnītāju apbedīja kapsētā blakus tā piederīgiem. Nelīdzēja ne svētuļu ķērkšana, ne arī to draudi. Par šādu bezkaunību draudzes padomes tēvi kapa racējus iesūdzēja tiesā. Miertiesnesis apsūdzētos nesen attaisnoja, un sūdzētājiem nu jāstaigā gariem deguniem.
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