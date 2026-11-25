Vien pirms nedēļas Viestura Kairiša filma "Uļa" tika prezentēta kinoteātros Francijā, bet franču prese jau ir sajusmā. "Uļu" sagaidīja ar retu un patiesi sajūsminātu uzmanību. Par filmu uzrakstījuši vairāk nekā 60 izdevumi: vadošās nacionālās avīzes Le Monde, Libération, Le Parisien un La Croix, žurnāli Télérama, Le Nouvel Obs un leģendārais Cahiers du cinéma, radio France Culture un franceinfo, un pat valsts galvenā sporta avīze L'Équipe. Šobrīd filma tiek rādīta 40 Francijas kinoteātros, informē filmas pārstāvji.
Vadošo kinokritiķu atsauksmes ir sajūsmas pilnas. Leģendārais Cahiers du cinéma filmu dēvē par "grandiozu", žurnāls Positif raksta, ka "Uļa" "iedrošinās būt poētisks darbs un uzvar, ļaujot skatītājam sasniegt žēlastības stāvokli". Cult News filmu nosauc par "šedevru", Sofilm — par "apburošu un dziļi aizkustinošu filmu, pēc kuras iziet garīgi bagātāks", Le Nouvel Obs to dēvē par "īstu odu atšķirīgumam", bet franceinfo raksta par filmu, kas ir "lielas skaistuma, tālu no biogrāfisku filmu klišejām".
Libération "Uļai" veltījusi veselu izvērsumu. Kritiķe Kamija Nevēra filmu dēvē par "estētiski izsmalcinātu, ogļu melnu un sniegbaltu": "Uļa vienlaikus ir sporta filma, elēģiska poēma, sievietes portrets un filma par atšķirīgumu."
Pats Viesturs Kairišs intervijā franču žurnālam Cinemateaser skaidro, kāpēc Uļjanas Semjonovas stāsts Latvijai nozīmē tik daudz: "Viņa bija nacionālā varone, un ne tikai tāpēc, ka bija izcila sportiste. Uļa pēc izcelsmes bija krieviete un līdz ierašanās Rīgā neprata ne vārda latviski. Viņa iemācījās valodu un publiski vienmēr runāja latviski. Cilvēki viņu par to dievināja. Uļa pati par sevi bija manifests atšķirīgumam."
Īpašu franču kritiķu atzinību saņēmis Kārlis Arnolds Avots, kurš atveido Uļjanu Semjonovu. Pēc Libération vārdiem, viņš iemieso varoni "ar bezgalīgu delikātumu", pārvēršot viņas sāpes "dejā". Cahiers du cinéma viņa sniegumu dēvē par ievērojamu, Le Parisien — par izcilu, satriecošu. Žurnāls Positif atzīmē, ka aktierim izdevies radīt tēlu "tikpat pārliecinoši, cik satraucoši, balansējot starp trauslumu un neatlaidību".
Pašam Avotam šī loma ir dziļi personiska: bērnībā viņš bija Uļjanas Semjonovas kaimiņš, un pēc tam viņi sadraudzējās. "Es viņu mīlēju. Viņa bija mana kaimiņiene un kļuva par manu draugu. Viņa man uzticējās, un es jutu par to personisku atbildību. Uzņemšanas laikā es visu laiku sev atgādināju: viņa ir šeit. Ceru, ka man izdevās cienīgi izstāstīt stāstu, kas slēpjas aiz medaļām," saka Kārlis Arnolds Avots.
Līdz ar panākumiem ārzemēs Latvijā filma kļuvusi par gada populārāko filmu. To jau noskatījušies vairāk nekā 116 000 skatītāju — vairāk nekā jebkuru citu 2026. gada filmu, ieskaitot Holivudas blokbāsterus.
"Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojuma filma, kas tapusi studijā "Ego Media" sadarbībā ar "Allfilm", "Staron Film" un "Tremora". Filmas izplatītājs Latvijā — "ACME Film". Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents — Guntis Trekteris, operators — poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par filmas māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
Īpašs ir arī Kārļa Arnolda Avota pienesums filmas tapšanā — viņš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem un galvenās lomas atveidotājs, bet arī projekta idejas līdzautors. Tādējādi viņa iesaiste filmā aptver vairākus tās tapšanas posmus — no sākotnējās idejas un scenārija līdz stāsta iedzīvināšanai uz ekrāna.
Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino centrs, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, "Latvijas Finieris", "Rietumu banka", Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas Sabiedriskais medijs, "Madara Cosmetics", "Pūre" un citi.
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Vien pirms nedēļas Viestura Kairiša filma "Uļa" tika prezentēta kinoteātros Francijā, bet franču prese jau ir sajusmā. "Uļu" sagaidīja ar retu un patiesi sajūsminātu uzmanību. Par filmu uzrakstījuši vairāk nekā 60 izdevumi: vadošās nacionālās avīzes Le Monde, Libération, Le Parisien un La Croix, žurnāli Télérama, Le Nouvel Obs un leģendārais Cahiers du cinéma, radio France Culture un franceinfo, un pat valsts galvenā sporta avīze L'Équipe. Šobrīd filma tiek rādīta 40 Francijas kinoteātros, informē filmas pārstāvji.
Vadošo kinokritiķu atsauksmes ir sajūsmas pilnas. Leģendārais Cahiers du cinéma filmu dēvē par "grandiozu", žurnāls Positif raksta, ka "Uļa" "iedrošinās būt poētisks darbs un uzvar, ļaujot skatītājam sasniegt žēlastības stāvokli". Cult News filmu nosauc par "šedevru", Sofilm — par "apburošu un dziļi aizkustinošu filmu, pēc kuras iziet garīgi bagātāks", Le Nouvel Obs to dēvē par "īstu odu atšķirīgumam", bet franceinfo raksta par filmu, kas ir "lielas skaistuma, tālu no biogrāfisku filmu klišejām".
Libération "Uļai" veltījusi veselu izvērsumu. Kritiķe Kamija Nevēra filmu dēvē par "estētiski izsmalcinātu, ogļu melnu un sniegbaltu": "Uļa vienlaikus ir sporta filma, elēģiska poēma, sievietes portrets un filma par atšķirīgumu."
Pats Viesturs Kairišs intervijā franču žurnālam Cinemateaser skaidro, kāpēc Uļjanas Semjonovas stāsts Latvijai nozīmē tik daudz: "Viņa bija nacionālā varone, un ne tikai tāpēc, ka bija izcila sportiste. Uļa pēc izcelsmes bija krieviete un līdz ierašanās Rīgā neprata ne vārda latviski. Viņa iemācījās valodu un publiski vienmēr runāja latviski. Cilvēki viņu par to dievināja. Uļa pati par sevi bija manifests atšķirīgumam."
Īpašu franču kritiķu atzinību saņēmis Kārlis Arnolds Avots, kurš atveido Uļjanu Semjonovu. Pēc Libération vārdiem, viņš iemieso varoni "ar bezgalīgu delikātumu", pārvēršot viņas sāpes "dejā". Cahiers du cinéma viņa sniegumu dēvē par ievērojamu, Le Parisien — par izcilu, satriecošu. Žurnāls Positif atzīmē, ka aktierim izdevies radīt tēlu "tikpat pārliecinoši, cik satraucoši, balansējot starp trauslumu un neatlaidību".
Pašam Avotam šī loma ir dziļi personiska: bērnībā viņš bija Uļjanas Semjonovas kaimiņš, un pēc tam viņi sadraudzējās. "Es viņu mīlēju. Viņa bija mana kaimiņiene un kļuva par manu draugu. Viņa man uzticējās, un es jutu par to personisku atbildību. Uzņemšanas laikā es visu laiku sev atgādināju: viņa ir šeit. Ceru, ka man izdevās cienīgi izstāstīt stāstu, kas slēpjas aiz medaļām," saka Kārlis Arnolds Avots.
Līdz ar panākumiem ārzemēs Latvijā filma kļuvusi par gada populārāko filmu. To jau noskatījušies vairāk nekā 116 000 skatītāju — vairāk nekā jebkuru citu 2026. gada filmu, ieskaitot Holivudas blokbāsterus.
"Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojuma filma, kas tapusi studijā "Ego Media" sadarbībā ar "Allfilm", "Staron Film" un "Tremora". Filmas izplatītājs Latvijā — "ACME Film". Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents — Guntis Trekteris, operators — poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par filmas māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
Īpašs ir arī Kārļa Arnolda Avota pienesums filmas tapšanā — viņš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem un galvenās lomas atveidotājs, bet arī projekta idejas līdzautors. Tādējādi viņa iesaiste filmā aptver vairākus tās tapšanas posmus — no sākotnējās idejas un scenārija līdz stāsta iedzīvināšanai uz ekrāna.
Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino centrs, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, "Latvijas Finieris", "Rietumu banka", Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas Sabiedriskais medijs, "Madara Cosmetics", "Pūre" un citi.
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