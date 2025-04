Tā ir tā čehoviskā kultūra – sēdēšana vasarnīcā uz terases vai verandā, vāvuļošana, bet nekad neskarties klāt politikai, nerunāt par būtisko...

Un savā ziņā tas ir tas pats Putina naratīvs, ka kultūra un māksla, tāpat kā sports, pastāv ārpus politikas, kas, protams, ir meli. Un es saprotu, ka tā ir kaut kāda pasaule, kurai joprojām par milzīgu "Gazprom" naudu atļauj nodarboties ar mākslu. Tikai nelieniet politikā! Tā ir visas Krievijas kultūras un popkultūras reālā situācija. Lielais vairākums jau gadiem nodarbojas ar jebko, dara to par ļoti lielu naudu, tikai nekad nedrīkst teikt, ka valstī kaut kas nav kārtībā, ka demokrātija tiek apspiesta... Par karu nemaz nerunājot. Un vienlaikus par to maksā milzu naudu! Tā ir klusa vienošanās starp valsti un kultūras darbiniekiem. Protams, vienmēr bijuši protestētāji, daži no viņiem ir šeit, Latvijā... Bet, runājot par nospiedošo vairākumu krievu kultūrā, ietverot popkultūru, tā pārāk ilgi aizsēdējusies savā ķiršu dārzā, nav pildījusi savu pienākumu būt kritiskai pret varu, īpaši jau savu, pret tās sastrādāto nejēdzību birumu, tā nonākot kaut kādā "dekoratīvā" kultūrā. Negribu nevienu vainot, bet diezgan nopietni atbildību par notikušo ārprāta katastrofu uzlieku krievu kultūrai un popkultūrai. Protams, nav kolektīvās vainas, bet kopumā man tas izskatās tieši tā. Un tas ir ļoti liels brīdinājums arī Latvijas kultūrai un latviešu sabiedrībai. Tikko mūsu kultūra un māksla kļūst pārāk pieradināta, pārāk gozējas varas saulītē, kļūst pārāk nekritiska, tā pamazām var pārvērsties par instrumentu varas rokās. Kā tas vispazemojošākajā veidā noticis Krievijā.

Kad sakāt, ka krievu kultūra, paejot no politikas malā, pieļauj varas nejēdzības, veidojas interesanta neklātienes domu apmaiņa ar Alvi Hermani, kurš pēc Dostojevska "Idiota" veidotā "Melnā gulbja" kontekstā teicis, ka krievu kultūra gadsimtiem ir pat veicinājusi impērisko domāšanu tautas prātos...

Tas ir skaidrs, te Alvim Hermanim piekrītu, ka impērisms krievu kultūrā ir dziļi iezīdies. Un arī mūsu acīs tā dēvētie daudzie "labie" krievi ir pret Putinu, bet nekādā gadījumā ne pret savu Krievijas impēriju. Domāju, daudzi tur raud par atņemtajām privilēģijām un nevis zaudēto brīvību.

Teicāt, ka "Ķiršu dārzā" neesat mainījis nevienu Čehova uzrakstīto vārdu. Kāpēc tas ir būtiski?

Varbūt kāds vārds arī ir minimāli pamainīts vai izkritis, bet ideja ir iestudēt šo ļoti klasisko, kanonisko tekstu tādu, kāds tas ir, nemēģinot neko pārrakstīt, kā mūsdienās ļoti izplatīts. Man likās būtiski it neko nepārveidot, lai tiešām parādītu kultūras lomu mūsdienu pasaulē, it īpaši Krievijā. Un parādīt arī to, cik Čehovs īstenībā ir laikmetīgs. Tā ir labas klasikas pazīme, ka katrā laikā lugas teksts izskan citādi, liekot aizdomāties par konkrētā laika aktualitātēm. Un pats esmu apbrīnā par to, cik vājprātīgas lietas izrādē risinām, bet viss izriet no Čehova teksta, protams, ne bez zināmas režisora interpretācijas. Skaidrs, es attiecības saasinu, pārspīlēju, mazliet pārveidoju, jo rēnu gabalu, kur visi stundām sēž un sūc tēju, es tiešām nevarētu izturēt. Bet principā man nav berzes ar Čehova tekstu, varbūt skatītājiem būs, to redzēs. Taču tik pabaiss, ass un arī asprātīgs Čehovs, man liekas, nebūs redzēts. Autors šo lugu nosaucis par komēdiju, man arī šķiet, ka tur ir daudz komiskā, tikai ar vienu norunu – ja vien cilvēki būs gatavi par redzēto smieties. Man pašam ir ļoti slikta humora izjūta. Parasti, ja zāle smejas, es to nedaru, bet, kad iesmejos, daudzi nesaprot, par ko.

Kaut nojaušu, tomēr pajautāšu, kur un kad norisinās izrādes darbība?

Tā kā Čehova laikā neesmu dzīvojis, darbību esmu pārcēlis uz mūsdienu Krieviju. Protams, tur un ne jau kaut kur Jūrmalā viss notiks. Bet vide, protams, ir metaforiska.

Kad galvenais konflikts risinās ap to, ka ķiršu dārzs jāpārdod parādu dēļ, man ienāk prātā, ka Blaumaņa Edvarts ošus Indrānu sētā gribēja nocirst līdzīga iemesla dēļ – gan ne lai atdotu parādus, bet tiktu pie naudas...

Blaumanis jau ir ļoti čehovisks. Bet mūsu gadījumā stāsts būs par to, ka nopirkt var visu, tajā skaitā kultūru. Un Putins grib nopirkt visu pasauli.

Teātris šajā izrādē sola spožāko aktieru ansambli...

Karš ir slikti. To mēs zinām. Bet Čehova teātrim uz šī drūmā fona izdevies tikt pie ļoti laba trupas papildinājuma. Nupat svaigi pieņemts darbā Jevgeņijs Proņins, liela Krievijas seriālu zvaigzne, no Baltkrievijas atbraucis Ivans Streļcovs. Aktierim gan ir mazliet grūtības ar tekstu. Viņa varonim jāsaka: "Rossija naš sad" ("Krievija ir mūsu dārzs"), bet tās valsts nosaukums nenākot pār lūpām, paliekot fiziski slikti. Pat jautā, vai nevar kaut ko pamainīt. Nu nevar. Šamils Hamatovs un Konstantīns Ņikuļins, kuram, starp citu, vecāmāte ir latviete, atmukuši no Maskavas, Volodimirs Gorislavecs ir ukrainis, pērn "Spēlmaņu naktī" dabūja balvu... Pārējie ir "latvieši", mūsējie. Izrādē spēlē vai viss aktieru zieds – Veronika Plotņikova, Jekaterina Frolova, Natālija Živeca, Jevgeņijs Čerkess, Tatjana Lukašenkova, Aleksandrs Maļikovs...

Vienīgi Jakovs Rafalsons nespēlē. Ja vēlētos viņu iesaistīt, tad gan būtu jātaisa klasisks gabals. Lielisko skatuves meistaru šorīt satiku bufetē un viņš man izstāstīja anekdoti par režisoru.

Aptauja Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu? Jā, lasu katru dienu 📖 Bieži, vismaz pāris reizes nedēļā 🗞️ Reizēm, kad atrodu interesantu rakstu 🔍 Reti, bet zinu par tā eksistenci 👀 Nē, bet varbūt sākšu lasīt biežāk 🤔 Apskatīt rezultātus