Vai tiesa, ka Ziemelis bija tas, kurš 1983. gadā iznesa no Latvijas PSR Augstākās tiesas Gunāra Astras slavenā pēdējā vārda ierakstu?

Jā, bet viņš nebija vienīgais. Tur bija vēl cilvēki, kas pat ar roku rakstīja. Skaidrs, ka viņš ierakstīja magnetofoniņā, nodeva Alfrēdam Stinkulam, bet viņš tālāk Pāvilam Brūveram no "Brīvās Eiropas".

Tad jājautā par čekas spējām iefiltrēties arī helsinkiešu rindās. Tas pats Juris Ziemelis taču skaitījās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas aģents "Roberts"!

A. Bergmane: Domāju, ne jau visi, kas patiešām bija aģenti, parādījās "čekas maisos". Bet Ziemeli čeka pie sevis sauca. Viņu arī fiziski apstrādāja. Tuvākie draugi un radinieki par to zināja. Un viņš runāja ar čekistiem, jā. Čeka zināja, kur viņš bijis, ar ko runājis, no cikiem līdz cikiem. Ziemelis runāja ar visiem, to teikusi arī viņa māsa, un grāmatā tas ir pieminēts. Arī ar čekistiem. Bet viņš čekai nevienu nenodeva. Esmu par to pārliecināta. Tas izriet no tā, kā viņš dzīvoja savu dzīvi.

Pavadījis cietumā un nometnēs 24 gadus, viņš droši vien lieliski prata apieties ar cilvēkiem, arī čekistiem.

Viņš ticēja, ka var viņus apmuļķot. Kā par Ziemeli teikusi Helēna Cālīte, ko viņš vēstulēs uzrunāja par "Lienīti", viņš ar čekistiem runāja par to, ko domāja, kam ticēja, un tas bija pilnīgi pretēji tam, ko čeka no viņa gaidīja. 1965. gada rudenī viņu no ieslodzījuma pāraudzināšanas nolūkā atveda uz Latviju; rādīja visus padomju labumus, lai viņš visiem stāstītu, cik Latvijas PSR tagad labi. Bet viņš turpināja runāt to, ko domāja, un atpakaļceļā uz nometni čeka viņam sagādāja tādus apstākļus, ka Ziemelis saslima ar plaušu karsoni. Viņu spīdzināja ar tām metodēm, kādas tajā laikā tur bija pieņemtas, – turēja pusbadā, nedeva nekādus vitamīnus. Metodes jau bija ļoti slīpētas. Manuprāt, cilvēkiem šobrīd tomēr ir vieglāk izprast Jura attieksmi pret čeku, nekā tas bija pirms desmit divdesmit gadiem. Bet notikumi Ukrainā parāda, ka čeka jau nav mainījusies – tie ir bandīti un slepkavas.

J. Vēveris: Manas personiskās domas: viņš saprata, ka nevar klaji noraidīt un jāmēģina piemānīt. Tur noteikti nebija viss tik primitīvi. Tā saruna varēja būt tāda: nu dzīvo tālāk, bet, ja tur kaut kas sevišķs notiek, informē mūs. Bet Ziemelis viņiem neko nav parakstījis, jo, tikko kaut ko paraksti, tā čekisti to uzreiz izmanto spiedienam pret tevi. Viņi var manipulēt un izraisīt pret tevi neuzticību citos. Un interesanti ir ar "45 baltiešu memorandu", kas būtībā ir svarīgākais padomju laika dokuments, kurā pateikts viss par Baltijas valstu okupēto stāvokli. Es to dokumentu esmu pētījis. Tur nav nekādu čekas rokraksta pazīmju! Tur tiešām viss ir par labu mums. Bet mūsu parakstītāji taču bija Ziemelis, Uldis Ofkants, Ints Cālītis, Ivars Žukovskis – visi jau ar čekas aģentu kartītēm! Sanāk, ka to svarīgāko dokumentu parakstījuši čekas aģenti! Kā tas iespējams!?

Jādomā, čeka visu zināja, bet kaut kādu iemeslu dēļ uzskatīja, ka tas ir pieļaujams.

Varbūt viņi nezināja tekstu, varbūt domāja, ka tas neizies uz ārzemēm. Tā bija spēle, kurā viss nebija tik vienkārši. Aģentam ir sevi jāatstrādā, bet, būdams kopā ar Ziemeli, nekad, ne reizi nejutu, ka viņš būtu gribējis no manis kaut ko noskaidrot vai izvilkt. Jāskatās pēc reālajiem darbiem. Ko nozīmē, ka viņam ir kartīte, ja darbība kā "noderīgam idiotam" bija Jurim Vidiņam, kas nebija savervēts?

Īstenībā par Jura Ziemeļa gaitām taču nemaz tik daudz nezinām. Ir viņa vēstules, krimināllieta, dažas intervijas operatoram Raitam Valteram. Bet pietrūkst to cilvēku liecību, ar kuriem viņš bija kopā nometnēs un cietumos.