1976. gada 27.–31. decembrī Turku (Somijā) notika otrais Padomju Latvijas kultūras seminārs. PBLA Informācijas birojs Stokholmā 1977. gada 20. janvāra ziņojumā atzīmēja, ka īstenībā Turku semināru, izņemot Komitejas funkcionārus un dažus indivīdus, neviens īsti nevēlējās. Zviedrijā semināru gan personīgās sarunās, gan rakstiski popularizēja PSRS vēstniecības Stokholmā atašejs Ivars Ķezbers. Seminārā no Latvijas piedalījās Komitejas pārstāvji Edvīns Berķis, Astrīda Luce un Oļģerts Pumpa.

Amerikas Latviešu apvienības (ALA) Informācijas birojs uzskatīja, ka “Kultūras sakari tautiešiem trimdā ar okupēto Latviju ir politisks jautājums”. Analizējot dažādas pieejas attiecībā pret kultūras sakaru pieeju, reālistiskāka, šķiet, bija pieeja – “selektīvi un kondicionāli kultūras sakari. Jāvadās no pieejas, ka viss, ko piedāvā, nav jāpieņem; pat zināmas lietas ir pilnīgi jānoraida; zināmi cilvēki ir jādeklarē par nepieņemamiem; turpretim labs un nacionāls devums ir jānovērtē pozitīvi.” (Ilgvars Spilners 1977. gada 21. augustā ALA valdes sēdē)

PBLA dokumentā “Kultūras sakaru problēmas” konstatēts, ka “Pad. sistēmai pietiekami daudz laika un līdzekļu ieguldīt plānojumos, kuri ienes ieguvumus tikai pēc gadu desmitiem.

Secinājums, ka trimdas vadību pārņems tie jaunieši, kuri savu aktivitāti izrāda tagad, ir loģisks. Ir ļoti izdevīgi viņus jau laikus “sazīmēt” un nodibināt vienalga kāda veida sadarbību.

(..) Vai viņu cerības piepildīsies, atkarājas tikai no pašas attīstības trimdā. Sakaru jautājumus ir jāiemācās izmantot mūsu labā”. Vispārējais iespaids par pirmajiem VK Rīgā bija labs. Tie uzskatāmi par vērtīgiem, un nebūtu jābaidās tos izmantot trimdas latviešu jauniešu izglītošanai – gan par padomju sistēmu, gan latviešu tautas situāciju, gan latviešu kultūras dzīves attīstību.

PBLA Informācijas biroja Stokholmā vadītājs Imants Freimanis 1977. gada 10. jūnijā rakstīja, ka Komitejai ir grūtības piespiest talantīgākos un atzītos māksliniekus piedalīties braucienos uz Rietumiem. Komitejas sastāvā notiek diezgan lielas pārmaiņas. Klāt nāk gados jauni, lai būtu piemērotā vecumā, tiekoties ar trimdas jauniešiem. Ir liecības no Rīgas, ka bieži notiek pretējais – ka viņi tiek iespaidoti no trimdas jauniešiem Rietumos. Tādēļ šie jauniesācēji nepārtraukti tiek mainīti.

Kultūras eksports

Svarīgākais VDK pasākums bija gadskārtēju Vasaras kursu (VK) rīkošana trimdas jaunatnei Latvijā, kur VDK nebija nekādu grūtību samobilizēt attiecīgo darbaspēku un pielietot jebkurus novērošanas līdzekļus.

Pirmos veiksmīgos VK Komitejai izdevās noorganizēt 1976. gadā. To programma ietvēra tādus priekšmetus kā latviešu valoda, folklora, tautas dejas, ko kursantiem pasniedza neapšaubāmi attiecīgās nozares speciālisti. Komiteja VK trimdas jauniešiem izziņoja samērā laikus, taču gadu no gada (piemēram, 1977. gada vasarā) kursu sīkāku programmu paziņoja tikai pēdējā brīdī, kursantiem jau ierodoties Rīgā. Par šādu pieeju trimdā radās uzskats, ka, iespējams, Komiteja baidās, ka trimdā varētu sarīkot “sagatavošanās kursus”, vadoties no Rīgā izstrādātās programmas. Lielāks skaits kursantu pēdējā brīdī no braukšanas atturējušies. “Komitejas situācija nav viegla. Tās rīcības brīvība ir ļoti ierobežota un pakļauta drošības iestāžu stingrai kontrolei”. Komitejai bija jālaipo gan Rīgā, kur jāpierāda sava nozīme un eksistences attaisnošana, gan saskarē ar trimdas tautiešiem. Tomēr PBLA dokumentā pausts uzskats, ka “mums ir iespējas un reizē arī pienākums izmantot katru situāciju saskarei ar Latviju. Arī funkcionārs ir daļa no tautas, un galarezultātā bez viņa starpniecības mums vispār nav iespējas pie tautas piekļūt”.