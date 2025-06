Būs jāveido jauni ieradumi?

Par svina izmantošanas ierobežojumiem Eiropas Savienībā runā jau gadiem.

Pirmais solis šajā virzienā bija svina skrošu aizliegums mitrājos, kas no mednieku puses izpelnījās pamatotu kritiku, – šis aizliegums bieži vien ir nesaprotams, grūti īstenojams un dažkārt pat absurds. Nereti tas kļūst par kontroles, nevis vides aizsardzības instrumentu.

Tagad zem palielināmā stikla ir nonākuši arī makšķerēšanas atsvari un mānekļi. Priekšlikumi par to ierobežošanu jau ir uzrakstīti, viedokļi sniegti. Daudzi makšķernieki neuzskata to par pamatotu soli, citi vienkārši samierinās – "ja aizliegs, tad aizliegs". Taču diskusijai noteikti jāturpinās. Mēs jau tagad redzam virkni problēmu, kas šādu regulējumu ieviešanā varētu rasties, – no informācijas trūkuma un alternatīvu pieejamības līdz riskam zaudēt tos cilvēkus, kurus visgrūtāk aizsniegt ar jebkādu jaunu normu skaidrojumu.

Noliekot malā emocijas

Ne viens vien gados vecāks makšķernieks teiks: "Mēs gadsimtiem svinu izmantojām – nekādas katastrofas nenotika." Un taisnība jau daļēji ir – daudzas paaudzes makšķerējušas ar svina atsvariem, nezinot neko par toksikoloģiju. Protams, šeit mēs varam runāt arī par dažādām konspirāciju teorijām. Velkot šo pavedienu tālāk, tie, kas visagresīvāk cīnās pret svinu, bieži vien ir arī tie paši, kas principā ir pret medībām un makšķerēšanu kā tādu. Tātad, ja pieņemam konspirāciju teorijas, tad jāpieņem arī tas, ka šie ir apzināti mēģinājumi ierobežot šo dzīvesveidu, jo medības bez munīcijas un makšķerēšana bez mānekļiem vienkārši nav iespējama.

No otras puses – un tas ir jāatzīst skaidri – svins ir kaitīgs. Kad tas nonāk vidē, tas neatgriezeniski piesārņo ūdeni, var uzkrāties dzīvajos organismos un beigu beigās ietekmēt arī putnu populāciju, jo daudzi putni nejauši norij svinu, to sajaucot ar grants graudiem, un iet bojā no saindēšanās. Tie nav pieņēmumi, tā ir pierādīta realitāte. Šajā jautājumā nav jābalstās emocijās, aizspriedumos vai sazvērestībās. Jābalstās faktos. Un vēl svarīgāk – izglītošanā, īpaši to makšķernieku, kuri nepiedalās forumos, nelasa regulu pielikumus, bet vienkārši sēž pie upītes ar savu kātiņu, nezinot, ka drīz viņu makšķerēšanas rīki var kļūt nelegāli.

Desmitiem tūkstošu tonnu svina piesārņojuma

Tātad visu pēc kārtas. Šobrīd tiek apsvērts aizliegums izmantot svinu makšķerēšanas piederumos, piemēram, svina atsvaros un mānekļos, ņemot vērā svina toksiskumu cilvēkiem un videi. Šo ierobežojumu mērķis ir samazināt svina nonākšanu vidē un tā kaitīgo ietekmi uz ekosistēmām.

Saskaņā ar Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) datiem katru gadu ES vidē nonāk aptuveni 44 tūkstoši tonnu svina, no kuriem ievērojama daļa nāk no medību munīcijas un makšķerēšanas piederumiem.

Šis svins apdraud putnus un citus dzīvniekus, kas var nejauši norīt svina daļiņas, kā arī cilvēkus, kuri patērē ar svinu piesārņotu pārtiku.

ECHA ierosinājusi ierobežot svina izmantošanu makšķerēšanas piederumos, piemērojot šādus pārejas periodus: trīs gadi svina atsvariem un mānekļiem, kas sver līdz 50 gramiem, un pieci gadi svina atsvariem un mānekļiem, kas sver vairāk nekā 50 gramus. Turklāt tiek apsvērti izņēmumi, piemēram, ļoti maziem svina atsvariem, kuru svars ir mazāks par 0,06 gramiem, ņemot vērā alternatīvu trūkumu.