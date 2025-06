Blankenfeldes muižas jaunie laiki

Līdz apvārsnim tur plešas apstrādāti un auglīgi lauki. Kad ieskrienas vējš, tas līdzi mēdz aizraut ne vien ceļinieka cepuri, bet arī simtgadīgus kokus. Un pēkšņi tādā rimtā un plašā Zemgales ainavā stāv liels un pamatīgs ēku komplekss – muiža. Šajā gadījumā – Blankenfeldes muiža, kas atrodas Jelgavas novada Vilces pagastā, vien dažus kilometrus no Lietuvas robežas.

Muižas deju zāle: mūzika, balles kleitas un simtiem gadu sens parkets zem kājām.

Izsolē pirms pieciem gadiem par tās jaunajiem īpašniekiem kļuva Sanita Silniece un Raimonds Ruķeris, ar kuriem tiekos saules pielietā, bet vēl dzestrā ieilguša Latvijas pavasara dienā.

Es vēlos… Uzmanīgi ar vēlmēm

Saimnieks Raimonds jau ilgus gadus ir līdzīpašnieks mežsaimniecības uzņēmumam, kopš bērnības viņa sirdslieta ir arī zirgi. Reiz kādā no dzimšanas dienām saņēmis meitu un sievas veidotu plakātu ar vēlējumu kādreiz tikt pie dažādām ekskluzīvām lietām, piemēram, jauna auto, staļļa vai muižas: "Šis vēlējums, lai man kādreiz pieder muiža, bija tiešām pārsteidzošs, jo tas parādījās no nekurienes, nebiju par to runājis," atzīst Raimonds. Tolaik jau bijis iekšā zirgu biznesā, tādēļ doma par to audzēšanu muižā likusies pievilcīga, muižām piestāv zirgi un otrādi. "Man ļoti patika savulaik kādā no Polijas muižām ierīkotā ekskluzīvā arābu rikšotāju audzētava. Brīdī, kad "atnāca" šī muiža, man iekšā gan bija tiešām milzīgs trīceklis…. Jo sapņot ir viens, bet iegūt sapņoto un dzīvot ar to – jau kas pavisam cits."

Sākotnēji saimniekus mocījusi doma, ko citi padomās par viņu saimniekošanu muižā, bijis satraukums, kā ar visu tiks galā, bet nu, pēc piecu gadu dzīvošanas Blankenfeldē, prāti rimuši un ir skaidrs, ka uz priekšu jādodas nesteidzīgi, atbilstoši iespējām. "Mēs dzīvojam lielā lauku sētā, kurā darbi nekad nebeidzas. Es nevarētu dzīvot tādā muižā kā, piemēram, Dikļi. Man tas ir pārāk pompozi. Šīs muižas statuss, lauku rezidence, sēta man ir saprotamāks," atzīst saimnieks.

Pagaidām Raimonda 2011. gadā izveidotā konkūra un iejādes zirgu audzētava aizvien atrodas Vecumniekos. Tā kā vēsturiskajiem muižas staļļiem nule kā nomainīts jumts, tiek veidota nepieciešamā infrastruktūra kā zirgiem, tā to kopējam, ir skaidrs, ka zirgu pārcelšanās uz muižu ir vairs tikai laika jautājums.

Kungu mājas atdzimšana

Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā muiža nonāca veco saimnieku mazmeitas Adīnas fon Bernevicas īpašumā, un viņa bija apņēmības pilna to atjaunot. Savukārt 2007. gadā Blankenfeldes muižas trīs dzīvojamās ēkas, astoņas palīgēkas un trīs zemes vienības vairāk nekā 30 hektāru platībā iegādājās SIA "JVB", kuras viens no īpašniekiem bija agrākais "Grindeka" valdes vadītājs Valdis Jākobsons. Savā muižas valdīšanas laikā viņš atjaunoja ēkas, iekārtoja viesnīcu un ražoja dažādus produktus no muižas augļu dārza. "Tas bija liels atspaids, kad mēs iegādājāmies šo īpašumu, ka tajā jau bija ūdens, elektrība, viesnīciņa, augļu dārzs un muzeja ekspozīcija," atzīst saimniece Sanita, kura ir mākslu terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā; mākslas vēsture un senas ēkas viņu saistījušas vienmēr.

Muižas centrālā jeb kungu ēka lēnu atdzimšanu piedzīvo pēdējos piecus gadus, kopš te saimnieko Raimonds un Sanita. Apskatāmas un iepazīstamas pašlaik ir divas trešdaļas no tā. "Mēs arī paši beidzot varēsim dzīvot šajā ēkā, jo ievācoties tā nebija īsti piemērota ikdienas dzīvei. Tagad telpas sakārtotas, varēsim izvākties no viesnīcas un pārcelties šurp," atklāj Raimonds.

Kā jau muižniekiem arī Raimondam un Sanitai ir divi suņi un kaķis, kas jāpieskata, un tos nevar atstāt vienus. (Mūsu sarunas laikā visi trīs dzīvnieki cītīgi pieskata mani un saimniekus.) Tomēr reizēs, kad saimnieki izraujas kādā ekskursijā, viņi apciemo citas Latvijas muižas.