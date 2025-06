Tiesībsargs Juris Jansons tomēr neredz iespēju turpināt pildīt sava amata pienākumus un līdz pirmdienai iesniegs demisijas rakstu, norādīja Jansons.

Reklāma

Vēl īsi pēc plkst.18, kad tapa zināms, ka Saeimas frakcijas vienojušās vākt parakstus viņa atsaukšanai no amata, Jansons aģentūrai LETA pauda, ka atkāpties šajā situācijā būtu pilnīgi muļķīgi, sakot, "lai politiķi izdara savu līdz galam".

Sabiedrisko mediju portāls "lsm.lv" vēsta, ka Saeimas prezidijam jau nosūtīta 38 deputātu parakstīta vēstule, kurā rosināts no amata atsaukt Jansonu. Vēstuli parakstījuši deputāti no visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām.

Tiesībsargs atzīmēja - ja tiešām 38 Saeimas deputāti parakstījuši vēstuli, kurā rosināts viņu atsaukt no amata, un šo jautājumu iekļauj parlamenta nākamās sēdes darba kārtībā, Jansons neredz iespēju turpināt darbu. Turklāt neuzticību viņam izteicis arī Tiesībsarga birojs.

"Es briedu šim lēmumam. [..] Gaidīt ceturtdienu būtu bezjēdzīgi. Līdz pirmdienai iesniegšu demisijas rakstu un no pirmdienas atteikšos no amata, jo tiesībsargs var arī vienpersoniski paziņot par šādu lēmumu un par to pat nav jālemj," sacīja Jansons.

Likums nosaka, ka Saeima atbrīvo tiesībsargu no amata, ja viņš atstāj amatu pēc paša vēlēšanās, rakstveidā par to paziņojot Saeimai. Šajā gadījumā tiesībsargam nekavējoties jāiesniedz atbilstošu paziņojumu Saeimas Prezidijam.

Jansona pilnvaru termiņš tiesībsarga amatā beigtos nākamā gada martā.

Jansona prombūtnes dēļ iepriekš Saeimas sēdē netika skatīts ikgadējais tiesībsarga ziņojums, kas radīja jautājumus par viņa neierašanās iemesliem. Situāciju saasināja fakts, ka šī nav pirmā reize, kad Jansons neierodas uz sēdi, kā arī neapmeklē Saeimas komisiju sēdes.

Tāpat arī publiski izskanējusi informācija, ka Jansons bieži neierodas darbā un nepilda amata pienākumus, jo viņam ir problēmas ar alkohola lietošanu.

Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" ceturtdien Jansons pauda viedokli, ka viņu, visticamāk, "noņems" no amata. Viņš arī teica, ka pērn viņam vēl bija "daudz maz profesionāli labas attiecības" ar viņa vienīgo vietnieci Inetu Piļāni, kuru viņš pērn esot iedrošinājis pretendēt uz tiesībsarga amatu nākotnē. Viņš atzina, ka šobrīd abu attiecībās "nešaubīgi ir saspīlējums".

Jansons atzina, ka Tiesībsarga biroja kolektīvā ir bijusi saruna par viņa iespējamo atkarību. Vaicāts, vai viņam ir šāda atkarība, viņš to noliedza. Vaicāts, kādi ir cēloņi, kādēļ biroja darbinieki ar viņu par to runāja, viņš pauda: "Redziet, cilvēki mēdz aizmirsties. Pie labām algām, pie labiem darba apstākļiem, pie labām veselības apdrošināšanām. (..) Ļoti labs, konkurētspējīgs atalgojums. (..) Ir izveidota elastīga, no labas pārvaldības viedokļa efektīva struktūra. Ir nodrošināts sociālais un materiālais. Tā kā, nu, bet cilvēki aizmirstās. Es esmu četrpadsmito gadu šajā amatā".

Jautāts, kādēļ, lai biroja darbinieki pret viņu šādi vērstos, Jansons teica, ka var izdarīt dažādus pieņēmumus un spekulēt, bet aicināja to vaicāt viņiem pašiem.