Šodien, 11. jūnijā, Dailes teātrī gaidāma pirmizrāde koncertuzvedumam "Lauzto siržu klubs". Tas vēstīs par kāda paputējuša lokāla īpašniekiem, kuri tic mīlestībai no pirmā pārmītā vārda un, apņēmībā sakārtot desmit vientuļnieku mīlas dzīvi, sarīko "ātro randiņu" vakaru, kur katram dalībniekam ir tieši viena minūte un viena dziesma, lai iepazītos. Par koncertuzveduma režisori Paulu Pļavnieci mēdz teikt, ka viņas darbu estētiku raksturo teicama humora izjūta, prasme strādāt komandā, kurā visiem vienlīdzīgas tiesības uz radošu viedokli, kā arī interese par savu laiku un sava laika tekstiem.

"Lauzto siržu kluba" apraksts pauž gaišu, sirsnīgu un nedaudz vecmodīgu iestudējumu, vai tāds tas arī būs?

P. Pļavniece: Tajā satiksies cilvēki ar salauztām sirdīm, kuri šai problēmai meklē kādus risinājumus. Uzvedums noteikti iecerēts gaišs, bet zināmā mērā arī melanholisks, dažos brīžos varētu būt arī nedaudz smieklīgs. Skanēs latviešu deju un popmūzikas zelta fonds, pērles, kas ir aktuālas un populāras cauri laikiem un vai ikvienam laiku pa laikam skan fonā.

Vēlāk jūsu vasara būs piepildīta ar Valmieras vasaras teātra festivālu…

Festivālā atgriežas skatītāju un mūsu, veidotāju, ļoti iemīļotā izrāde "Marija un zibens". To jau gan bijām nolikuši plauktā, bet tad festivāla organizētāji nāca ar ierosinājumu atkal izrādi izspēlēt, jo šajā, desmitajā festivāla gadā, rādīsim dažas no gadu gaitā būtiskākajām izrādēm. Esam tik ļoti priecīgi atkal savākties un uzspēlēt badmintonu! Aicināsim arī uz svinīgo festivāla atklāšanas notikumu – retrospektīvas popup izstādes "Desmit reizes vasara" atklāšanu. Ekspozīcijas veidošanā piedalīsies liela daļa līdzšinējo festivālu mākslinieku un par ieejas biļeti derēs arī jebkura no festivāla desmit gados iegādātajām biļetēm.

Kas jūs uzrunā piedalīties Valmieras vasaras teātra festivālā?

Ļoti uzrunā videi un telpai pielāgots teātris, manam darbam tuvākais un mīļākais formāts. Aizrauj arī festivāla atmosfēra, un, daudz strādājot nevalstiskajos teātros, tā liekas ļoti simpātiska. Nebaidos no tā, ka var gadīties, ka visu nākas darīt pašai, pat šajā apstāklī mīt jauks radošums un brīvība. Kad un kur, ja ne vasarā un ārpus Rīgas! Protams, iedvesmo arī skatītāji, jo, liekas, festivāla publika vienmēr ir labā noskaņojumā, un mūsu uzdevums ir viņu garastāvokli nesabojāt, padarīt to vien labāku. Valmieras vasarā ir īpaša festivāla gaisotne, tā pat nav salīdzināma ar jebkuru citu pieredzēto Latvijas festivālu.

Jūsu iestudējumi radušies ļoti dažādos Latvijas teātros…

Tā ir brīvība, man patīk ļauties tam, kur mani nes, turklāt savus ceļus lielākoties eju kopā ar domubiedriem. Katram – lielam vai mazam, valstiskam vai nevalstiskam teātrim, ir sava aura, un tās nomaiņa ikreiz liekas interesanta. Varbūt varētu teikt, ka vislabākā atpūta ir darba maiņa, turklāt katra telpa, organizācija dod savu pienesumu radošumam, nāk ar savu enerģiju un jaudu, kuras palīdz mākslai neiet pa vienu ceļu. Vides mainīšana dod iespēju rokrakstam kļūt dažādākam. Darba pietiek, esmu pateicīga, ka īpaši šī sezona bijusi ļoti piepildīta.

Iestudējumiem atslēgu, izejas punktu mēģinu atrast pati sevī. Izrādes veidoju tā, kā tas, vismaz sākotnēji, šķiet interesanti man, jo zinu, ka tad būs būtiski arī skatītājam. Man ļoti svarīgs ir balanss, nav tā, ka domāju par mākslu vien un nevienu neapkalpoju, bet, ja kas satrauc, sāp, liekas smieklīgi vai uzjautrinoši, dažreiz izklaidējoši, tad tā būs arī citiem, esmu daļa no sabiedrības.

Minējāt, ka nevienu neapkalpojat, bet radošs cilvēks jau kalpo savai publikai, tautai.

Tieši tā, bet esmu daļa no tautas, tāpēc, runājot par to, kas aktuāli un būtiski man, neizbēgami ceļā sajūtu kopējo domāšanas procesu. Tiesa – cik skatītāju, tik dažādas gaumes un vēlmes; kompasam ir jābūt, tas jājūt, jo neviens no tautas jau nezvana pa tālruni un nenosauc konkrētus kritērijus, ko vajadzētu, ko gaida.

Ir svarīgi saprast, ka dažādībā arī ir spēks, bieži vien daļa no problēmas ir mūsu vēlmē cilvēkus, iedzīvotājus unificēt, piegriezt visus pēc vienas vērtību skalas. Tā nav un nekad nebūs, un, to apzinoties, uz lietām var raudzīties citādi, kategorisms un viedokļa uzspiešana noteikti nav īstais ceļš, ko iet, it īpaši mūsdienās.