Apkrāpj apkrāptos

Šārona Bulmere sākotnēji bija piekritusi intervijai ar "Latvijas Avīzi", bet vēlāk pārdomāja. Zināms, ka viņa joprojām sarakstās ar krāpniekiem, kuri vairs neslēpjas aiz svešām fotogrāfijām. Tiesa, naudu gan viņa vairs nemaksājot, un Šārona cer, ka varbūt kāds krāpniekus notvers un viņa atgūs kaut vai tikai daļu.

Taču krāpšanas shēmu pētnieks Niks Steipltons, grāmatas "How To Beat Scammers" – latviski "Kā pārspēt krāpniekus" – autors, brīdina, ka iespēja atgūt izkrāpto ir ļoti maza: "Ir noziedznieki, kuri iedzīvojas no tā, ka apkrāpj tos, kuri jau tikuši apkrāpti. Kā viņi to dara? Viņi, piemēram, teic, ka esmu hakeris, kas var atgūt naudu, ja tā pazaudēta kriptovalūtas krāpšanā. Vai esmu finanšu speciālists, kas var izsekot banku pārskaitījumus un var jūsu naudu atgūt. Tie ir pilnīgi meli, absolūtas muļķības.

Vienīgās iestādes, kas spēj atgūt naudu, ir banka vai policija.

Diemžēl šādi krāpnieki darbojas ļoti aktīvi. Jūs paši varat veikt eksperimentu, publicējot kādā sociālajā medijā tekstu angliski "I’ve been scammed" ("Esmu ticis apkrāpts") vai "I’ve lost money" ("Esmu pazaudējis naudu") vai ko tamlīdzīgu, un varu jums garantēt, ka atbildēs simtiem botu, sakot – jā, es arī pazaudēju naudu, parunā ar to un to cilvēku!"

Sekojot Steipltona ieteikumam, es publicēju attiecīgo frāzi "Facebook" kontā. Pēc vairākām stundām tiešām parādījās ieteikums: "Man bija līdzīgas problēmas pagājušajā mēnesī, un man savu naudu izdevās atgūt. Viņš ir ļoti uzticams un palīdzēja visu atgūt. Uzraksti viņam vatsapā."

Kā romantiskie krāpnieki strādā

Tiek uzskatīts, ka romantiskos krāpniekus vairāk interesē sievietes, īpaši sociālajās platformās viltvāržiem izliekoties, ka princis baltajā zirgā ir atraitnis karavīrs, mediķis vai inženieris. Savukārt vīrieši biežāk pazaudē lielas naudas summas, iepazīšanās platformās sūtot naudu jaunām, izskatīgām viltus studentēm, modelēm vai medmāsām, kurām to it kā vajag, lai saņemtu vīzu vai atlidotu pie iemīļotā.

Apvienotajā Karalistē 2023. gadā 70% romantisko krāpšanas upuru ir bijušas sievietes, taču abiem dzimumiem kopīgs ir tas, ka lielākās naudas summas zaudē upuri vecumā no 40 līdz 69.

Skaidrs, ka krāpnieki nav ne ģenerāļi, ne ķirurgi, ne garkājainas blondīnes. Visticamāk, tas būs puisis no Nigērijas vai Indijas, kurš atradis vieglas peļņas avotu.

Dažādu krāpšanas shēmu pētnieks Niks Steipltons savā grāmatā raksta, ka bieži vien krāpnieki darbojas grupās, parasti pēc iepriekš sagatavotiem scenārijiem, kurus vajadzības gadījumā pat iespējams iegādāties "melnajā" internetā. Dokumentos, kas nereti sastāv pat no simt lapām, dotas atbildes uz jebkuru jautājumu, kādu vien potenciālais upuris varētu uzdot, kā arī atrodama informācija par izdomātās personas pagātni.

"Vissvarīgākā taktika jebkura romantiskā krāpnieka arsenālā ir "augsnes sagatavošana". Tas nozīmē jaunu attiecību pamatu ielikšanu, lai vēlāk varētu sākt prasīt naudu," raksta Steipltons, atsaucoties uz scenāriju, kas reiz nejauši ticis nosūtīts grāmatas autoram. "Upura jautājums – vai jebkad ir nācies tērēt naudu partnerim, kas iekļuvis nepatikšanās? Krāpnieka atbilde – protams, es palīdzēšu visos iespējamajos veidos." Šo sarunu krāpnieks vēlāk var atgādināt, ja upuris nevēlas sūtīt naudu, jo teica taču, ka palīdzēs tuvam cilvēkam. Tikai slikti cilvēki nepalīdz!

Tāpat pirmajās nedēļās upuris saņems neskaitāmas ziņas, kas vientuļiem cilvēkiem, visticamāk, liks sajusties kā septītajās debesīs. Mērķis ir pieradināt pie nepārtrauktas uzmanības, atzīšanās mīlestībā un neskaitāmiem komplimentiem.

Upuri nepieciešams izolēt no draugiem un radiem, tādēļ tiks pieteikts nevienam nestāstīt par jaunajām attiecībām. Un tad būs klāt brīdis naudas prasīšanai, atsaucoties uz iepriekšējām sarunām par to, ka upuris gatavs nākt palīgā.

Sazvanīt krāpnieku būs neiespējami, jo izdomātais tēls atrodas vai nu armijas bāzē, vai uz kuģa, kur sakari, saprotams, ir ļoti slikti. Mēdz gadīties, ka krāpnieku biznesā tiek nodarbināti modeļi, kuru darba pienākumos ietilpst sazināties ar upuriem videozvanā, pie reizes krāpšanai sagādājot savus foto. Tāpat tiek apgūtas iespējas, ko sniedz mākslīgais intelekts, ģenerējot foto un video.

Kā atpazīt? Skaidrs, ka krāpnieku mērķis ir iegūt naudu, kas jānosūta steidzami, jo situācija ir kritiska. Otra pazīme būs spēlēšana uz jūtām, liekot noticēt, ka tūlītēja palīdzība nepieciešama, piemēram, bērnam.