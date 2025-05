Centieni nodrošināt tautsaimniecībā zemākas enerģijas cenas parasti sastāv no diviem elementiem – lētās enerģijas ražošanas pašiem un (vai) lētākas enerģijas importēšanas no kaimiņiem. Par ražošanu ar saules, vēja, ūdens, kodolenerģijas vai gāzes palīdzību jau rakstīts diezgan daudz, tādēļ šoreiz par enerģijas importēšanu un eksportēšanu, koncentrējoties uz visperspektīvāko enerģijas veidu – elektrību.

Nesen notikusī elektroenerģijas pārvades sistēmas pilnīga apstāšanās Spānijā, Portugālē, Andorā un daļā Dienvidfrancijas ar jaunu spēku pievērsa sabiedrības uzmanību starpvalstu savienojumiem. Notikušās katastrofas novēršanas gaitā noskaidrojās, ka Spānijas un Francijas starpvalstu elektroenerģijas savienojumi ļauj piegādāt Ibērijas pussalas tirgum tikai 2% no nepieciešamās elektroenerģijas, tādēļ krīzes situācijā, kad uz vairākām sekundēm pazuda 60% no Spānijas elektrību ražojošajām jaudām, Francija nespēja nākt palīgā tādā mērā, lai novērstu sistēmas atslēgšanos. Lielā mērā šī situācija ir sekas Francijas pretestībai būvēt papildu savienojumus ar Spāniju, jo tādu esamība ļautu Francijas tirgū plaši ieplūst lētajai Dienvidspānijas saules enerģijai, kas varētu apdraudēt franču elektroenerģijas ražotājus. Tie savukārt balstās uz atomelektrostacijām, kuru ražotā elektrība ir dārgāka. Un šī fakta konstatācija atspoguļo kopējo situāciju Eiropā – lai gan kopumā valstu elektroenerģijas tirgi ir savienoti, tomēr vienlaikus sistēmā ir arī daudzi šaurie pudeles kakli, kas neļauj darboties pietiekami efektīvi. Tādēļ kādreiz piedāvātā ideja, kas paredzēja, ka Eiropā būtu jābūvē tādas caurlaides spējas starpvalstu savienojumi, kas vajadzības gadījumā ļautu brīvi pārsviest elektroenerģiju no Portugāles līdz Baltijas valstīm un atpakaļ, pagaidām vēl ir ļoti tālu no praktiskās īstenošanas. Turklāt šādas caurlaidības spējas visas Eiropas mērogā izmaksātu ļoti dārgi.

Valstīm jānodrošina zināma pašpietiekamība

"Valstu elektrības pārvades starpsavienojumi nemitīgi attīstās, un Eiropas pārvades sistēmu operatoru tīkla (ENTSO-E) desmit gadu investīciju plāns paredz tālāku to attīstību, tomēr šie plāni balstās uz ideju, ka katrai valstij jāspēj nodrošināt zināms pašpietiekamības līmenis elektroenerģijas ražošanā un ar savienojumu palīdzību būtu jāpiepērk klāt tikai trūkstošais apjoms vai jāpalīdz blakus valstīm nobalansēt elektrības tirgu," skaidro VAS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis. "Neskatoties uz to, starpvalstu elektroenerģijas plūsmas no gada uz gadu kļūst arvien lielākas un ir mirkļi, kad elektrības cenas visā Eiropā no Somijas līdz Francijai ir vienādas. Tas būtībā nozīmē, ka

vienotais Eiropas elektroenerģijas tirgus jau šobrīd sekmīgi strādā un starpsavienojumu caurlaides spējas jau šobrīd ir pietiekamas, lai tie spētu kaut kur saražotu lētu elektroenerģiju nogādāt visā Eiropā.

Šādas plūsmas notiek katru dienu. No otras puses – fakts, ka notiek nelieli elektroenerģijas plūsmas sastrēgumi, vienlaikus nozīmē arī to, ka infrastruktūra ir labi noslogota, ka mēs neesam to uzbūvējuši par daudz un šādi nelietderīgi iztērējuši naudu."

Latvijas iedzīvotāju sadzīvi šie projekti šobrīd un nākotnē galvenokārt varētu ietekmēt tieši elektrības cenu ziņā. R. Irklis stāsta, ka jau pašlaik vērojams: ja strādā visi starpvalstu savienojumi ar Somiju un Poliju, tad elektrības cenas Baltijas valstīs var būt visai tuvas cenām Zviedrijā un Somijā, kur jau izveidotas ievērojamas atjaunojamo resursu ģenerējošās jaudas. Savukārt, tiklīdz kāds "nejauši" vilkts enkurs kādu no kabeļiem pārrauj, parādās ievērojama cenas starpība starp Baltijas jūras ziemeļu un dienvidu daļu. Otrs starpvalstu savienojumu aspekts saistīts ar energoapgādes drošību – vairāk savienojumu ļauj vieglāk balansēt tirgus jaudas. Jāpiebilst, ka visas trīs Baltijas valstis ir apņēmušās ievērojami palielināt atjaunojamo resursu elektrības ražošanu – no 3,1 gigavata (GW) 2023. gadā līdz 19,6 GW 2030. gadā. Šāda ražošanas jauda ievērojami pārsniedz pašu Baltijas valstu patēriņa vajadzības, un tā būtu vai nu jāeksportē, vai no tās jāražo zaļais ūdeņradis.

Entuziasms nedaudz apsīcis

Lai gan Baltijas jūras valstis ir relatīvi labi savienotas savā starpā ar augstsprieguma līnijām, tomēr dažās valstīs vērojams arī zināms entuziasma apsīkums jaunu savienojumu būvē. Tas visvairāk attiecas uz Zviedriju un saistīts ar tās pieredzi ar "NordBalt" kabeli, kas savieno Zviedriju un Lietuvu. Šis Zviedrijas–Lietuvas 700 MW jaudas savienojums tika uzbūvēts 2015. gadā un bija iecerēts kā abpusējas darbības savienojums. Tomēr realitātē ir iznācis tā, ka pēc enerģijas mūžam izslāpusī Lietuva "nosūc" lēto elektroenerģiju no Zviedrijas, tādējādi Dienvidzviedrijas cenu zonā ir paaugstinājušās elektrības cenas – proti, kabelis strādā gandrīz tikai vienā virzienā. Tas ir krietni atvēsinājis zviedru vēlmi būvēt jaunus papildu starpsavienojumus ar Baltijas valstīm, kaut gan no elektroapgādes drošības viedokļa tādi būtu nepieciešami. Tieši šī paša iemesla dēļ Zviedrija pērn atteicās no idejas būvēt jaunu starpsavienojumu ar Vāciju, motivējot to ar Vācijas tirgus nesakārtotību un to, ka tā nav sadalīta cenu zonās. "Mēs šobrīd cenšamies pārliecināt Zviedriju, ka situācija Baltijas valstīs diezgan strauji mainās un tuvākajā desmitgadē mainīsies vēl straujāk," skaidro Rolands Irklis. "Proti,

Baltijas valstīs kopumā un Latvijā jo īpaši ir ļoti augsts atjaunīgās enerģijas ģenerācijas potenciāls. Tādēļ nākotnē lētā enerģija varētu plūst abos virzienos, kā tas jau šobrīd dažreiz notiek,

pateicoties straujajai atjaunojamo resursu enerģētikas attīstībai Lietuvā. Papildu faktors ir tas, ka Zviedrijā tiek prognozēts ļoti straujš elektroenerģijas patēriņa pieaugums, savukārt ģenerējošo jaudu attīstības prognozes atpaliek. Baltijas valstīs situācija ir pretēja – ģenerējošo jaudu attīstības prognozes pārspēj patēriņa pieauguma prognozes. Tādēļ var prognozēt, ka jauns elektrības kabelis Baltijas jūrā nākotnē varētu sākt atbilst arī Zviedrijas interesēm."

Ražot metanolu, nevis būvēt kabeļus

Nedaudz atšķirīgs viedoklis par notiekošo ir Vācijas IKEM institūta pētniekiem. IKEM (Klimata aizsardzības, enerģijas un mobilitātes institūts) ir Vācijas nevalstiskā organizācija un pētījumu institūts ar 15 gadus ilgu vēsturi, kas cieši saistīts ar Greifsvaldes Universitāti. IKEM nodarbojas ar enerģijas transformācijas un mobilitātes jautājumiem, lai veicinātu klimata mērķu sasniegšanu.