"Kafija un cigaretes - Astrīda Kairiša". Tā sauc apgādā "Latvijas Mediji" nupat klajā laisto Ievas Strukas grāmatu, kas veltīta izcilajai latviešu teātra un kino aktrisei Astrīdai Kairišai ( 1941.g.- 2021.g.) un kuras atvēršana notika Nacionālā teātra Aktieru zālē, klātesot leģendārās skatuves mākslinieces ilggadējiem kolēģiem un viņas talanta cienītājiem. Aplūko foto no prezentācijas!

Režisors Edmunds Freibergs sacīja, ka šī grāmata būs svētki visiem, visiem, kuriem Astrīdas Kairišas vārds nozīmē kaut ko ļoti būtisku: "Astrīdu atceramies kā talantīgu aktrisi un brīnišķīgu kolēģi, kā brīnišķīgu cilvēku, ļoti sirsnīgu, uz kuru var paļauties. Un tomēr jautām, ka Astrīdas dvēselē paliek kaut kas, ar ko viņa nevēlas dalīties un kas paliek tikai viņai. Tādēļ varbūt īpaši vērta ir Ievas draudzība ar Astrīdu, jo pateicoties tai, notika daudzas sarunas ar kafiju, kuru dzēra Ieva, un cigaretēm, kuras pīpēja Astrīda… Un rezultātā tapa grāmata. Brīnišķīga, ne tikai no estētiskā, bet arī saturiskā viedokļa. Godpilns, izcils veltījums izcilai aktrisei."

Klajā nākusi teātra zinātnieces un kritiķes Ievas Strukas grāmata par Astrīdu Kairišu "Kafija un cigaretes. Astrīda".

Aktrises mūža gājuma atainojumā uzticams ceļa biedrs Ievai Strukai bijis grāmatas mākslinieks Kristaps Kalns: "Tas, ka Ieva mani uzrunāja šim jaukajam darbam, atzīšos, man nebija pārsteigums, ņemot vērā manu jau kopš dzimšanas pazīšanos ar Astrīdu. Manu līdzdalību grāmatas tapšanā uztvēru kā saprotamu pienākumu, ļoti patīkamu. Bet, izrādās, tie bija mazliet tā kā maldu ceļi, kuros Ieva mani ieveda. Pēc mūsu pirmās sarunas ar Ievu sapratu, ka saņemšu glamūrīgu aktrises portfolio, kur būs bildes no kino lomām, no teātra izrādēm, un katra vienkārši fantastiskas kvalitātes. Realitāte izrādījās citādāka - saņēmu bilžu mapīti, kur nebija ne glamūra, ne skaistas bildes no lielajām lomām.. Nē, tur bija krustu šķērsu dzīve. Te nu jāatsaucas uz zināmu režisoru, kurš teicis, ka viss Šekspīrs nobāl pret viena cilvēka dzīvi. Arī šajā grāmatā atklājas vienas aktrises dzīve, kas ir bagātāka, aizraujošāka, interesantāka par visām viņas nospēlētajām lomām. Un tam atbilstošs ir arī grāmatas vizuālais veidols. Tās ir bildes no dzīves, kurā ir daudz vairāk uzslāņojumu nekā lomās."

Un vēl Kristaps Kalns padalījās ar kādu stāstu no dzīves. Kādās brīvdienās pie lauku radiem zvilnējuši pie televizora, kur rādīta filma "Ezera sonāte". Visi to bijuši jau redzējuši, tāpēc neviens tā apzināti ekrānā neskatījies. Blakus Kristapam sēdējusi desmit gadus veca meitene, kura pēkšņi vienā brīdī aizgrābti nočukstējusi: "Cik viņa skaista…"

Un tāda viņa, Astrīda Kairiša, ir arī šajā grāmatā. Tie, kas grāmatu iegūs savā īpašumā, ieraudzīs arī sava veida pārsteigumu, ko sagādājusi izdevniecība - grāmata sastāv no 80 lapām (160 lappusēm), kur katrai vienā pusē ir aktrises fotogrāfija, viena ik mūža gadam, otrā – etīde par svarīgāko šajā gadā. Katru lapu var izņemt (ja lasītājs vēlas) un, piemēram, ielikt rāmīti pie sienas. Grāmatas autore, teātra zinātniece un kritiķe, Latvijas Nacionālā teātra literārās daļas vadītāja un padomniece repertuāra jautājumos Ieva Struka saka: "Latviešu teātra un kino aktrises Astrīdas Kairišas valdzinošā izskata dēļ daudzi fotoattēli ar viņu no filmām un izrādēm ir ieguvuši pašvērtību, tāpēc tie ir attēli, ko var turēt acu priekšā kā liecību cilvēka skaistumam. Filmas ar Astrīdas Kairišas līdzdalību ir pieejamas, bet izrāžu bildes un izrāžu ieraksti ieguluši teātra arhīvā, tāpēc par viņu, tāpat kā daudziem citiem izciliem aktieriem, var teikt - no aktiera mūža pāri nepaliek nekas, vien tas emocionālais nospiedums, kas atstājis iespaidu uz tūkstošiem skatītāju. Un ja no aktiera mūža pāri nepaliek nekas, tad arī grāmatai jābūt tādai, kas vienlaikus piedāvā šo mūžu "iemūžināt" un "pazudināt", proti, no grāmatas par Astrīdu Kairišu var izņemt visas 80 lapas, kas simboliski sasaucas ar viņas nodzīvotā mūža gadiem. Tā kā bildi paredzēts izņemt no grāmatas, tad teksts, kas attiecas uz šo bildi, ir izlasāms tās otrā pusē, nevis atvērumā, un starp albuma lapām, gluži kā tajos laikos, kad dzīvoja un strādāja Astrīda, ideālā versijā būtu ievietojams pauspapīrs jeb balta, plāna un caurspīdīga papīra lapa. 21. gadsimta tehnoloģijas to īsti neatļauj, tāpēc pauspapīru atliek iztēloties, bet iztēle bija arī Astrīdas Kairišas darba instruments."

Bet atgriežoties pie "Ezera sonātes", lūk, kā darbu pie filmas un Astrīdu Kairišu atceras režisors Varis Brasla: "Regīna Ezera, pēc kuras romāna "Aka" motīviem veidota filma, sava darba galveno varoni Lauru apraksta kā māju ar aizvērtiem logu slēģiem. Un tāda Astrīda bija arī manā uztverē. Aktrise, kas vērās vaļā ļoti, ļoti lēni, uzmanīgi, un ne visiem. Bet, ja vērās, tad tik dziļi… Astrīdai bija ļoti skaistas acis. Viņa, protams, nav vienīgā sieviete ar tādām. Taču Astrīdas skatienā bija kaut kas neatkārtojams. Sākumā viņa tevī vērās ar tādu kā neuzticību, mazliet ironiju, ar nenopietnību, draiskumu, kas tik ļoti vilināja un bija tik neatvairāmi valdzinoši. Es nemaz nerunāšu par to, cik daudz Astrīda bija pie sevis strādājusi. Viņa bija domājoša aktrise, aiz kuras skaistuma nebija tukšuma. Neteikšu, ka ar viņu strādāt bija viegli, bet rezultāts gandarīja."

Daudzās izrādēs Astrīda Kairiša bija partnerībā ar Uldi Dumpi, kurš saka:

"Astrīda man vienmēr bija liela mīkla. Nu kā viņa spēja ietekmēt režisorus tā, ka gandrīz neviens nemocīja?

Kaut kā viņu ļoti juta, uzticējās. Bija arī tā, ka līdz ģenerālmēģinājumiem likās - nekā nebūs. Un te pēkšņi Astrīda atplauka, un tu varēji skatīties, un brīnīties, pa kuru laiku viss radies…"

Grāmatas atvēršanā bija klāt arī piecus gadus jaunākā Astrīdas Kairišas māsa Digna Kairiša: "Labākas māsas pasaulē par Astrīdu nemaz nevar būt. Viņa mani ļoti mīlēja. Bija vienmēr blakus jebkurā brīdī - labākā, sliktākā - deva padomu. Un kaut ko labu prata pateikt par visiem."

