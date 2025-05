ASV plašas diskusijas izraisījis prezidenta Donalda Trampa administrācijas lēmums no Kataras karaliskās ģimenes dāvanā pieņemt lidmašīnu "Boeing 747-8", kas tiktu izmantota kā prezidenta lidmašīna "Air Force One".

Ziņa par lidmašīnas dāvināšanu izskanēja neilgi pirms Trampa viesošanās Tuvajos Austrumos, tostarp Katarā. Prezidenta lēmums raisījis bažas gan par iespējamu ASV Konstitūcijas pārkāpumu vai vismaz neētisku rīcību, kā arī par drošību citas valsts dāvinātā lidmašīnā, kuru pirms saņemšanas atbildīgajiem dienestiem nāksies pamatīgi pārmeklēt un pat lielā mērā izjaukt.

Korupciju nesaskata

Kataras lidmašīnu gan nesaņems tieši Tramps. Tā no Kataras Aizsardzības ministrijas tiks nodota ASV Aizsardzības ministrijai, vēsta ASV mediji. Dāvinājumā saņemtā lidmašīna pēc tam tiks pielāgota "Air Force One" vajadzībām un izmantota prezidenta pārvadāšanai. Trampa otrajam pilnvaru termiņam noslēdzoties, lidmašīna tiks ziedota Trampa topošajai prezidenta bibliotēkai kā eksponāts, līdzīgi kā Ronalda Reigana bibliotēkā atrodas bijusī "Air Force One" lidmašīna. Trampa administrācija uzskata, ka šādā veidā netiks pārkāpta ASV Konstitūcija, kas federālajām amatpersonām liedz no ārvalstīm pieņemt dāvanas, ja vien to nav atļāvis Savienoto Valstu Kongress. Tramps pirmdien aizstāvēja lēmumu pieņemt par "lidojošo pili" nodēvēto lidmašīnu, kuras vērtība tiek lēsta 400 miljonu dolāru apmērā. "Viņi pasniedz mums dāvanu," reportieriem skaidroja prezidents. "Es nekad neatteiktos no šāda piedāvājuma," uzstāja Tramps, piebilstot, ka būtu "stulbs cilvēks", ja atteiktos no "ļoti dārgas lidmašīnas", kuru iespējams saņemt bez maksas. "Tā nonāks bibliotēkā pēc tam, kad es atstāšu amatu. Es ar to nelidošu," solīja Baltā nama saimnieks.