Līdz 2028. gadam Aizsardzības ministrija (AM) iegādāsies vairākus jaunus gaisa telpas novērošanas radarus un dažus pārvietos, lai lielākā daļa Latvijas teritorijas būtu pieejama vēja parku attīstībai.

Trīs gadi esot nepieciešami, lai praktiski sakārtotu radaru situāciju Latvijā. Plānots iegādāties sešus jaunus radarus, kā arī pārvietot vienu stacionāro un trīs pārvietojamos radarus. Konsultējoties ar vēja enerģijas nozari, AM ir nedaudz pielāgojusi radaru novietojumu. Latvijā attiecībā uz aizsardzības sfēru vēja parku attīstītājiem ir divi galvenie ierobežojumi – likums, kas regulē zonu ap radariem, kurā nedrīkst apkārt neko būvēt, kā arī regulējums, kas paredz, ka jebkuram vismaz 100 metrus augstam objektam nepieciešams AM saskaņojums. Šī gada budžetā AM piešķirti 15 miljoni eiro radaru iegādei vēja parku attīstībai.

"Vēja enerģijas nozare ļoti pozitīvi vērtē šādu risinājumu, jo tas būtiski palielina iespējas turpināt iecerēto vēja parku būvniecību," saka Vēja enerģijas asociācijas izpilddirektore Katrīna Duka-Gulbe.

Pagājušā gada sākumā AM publicēja karti, kurā ar sarkanu tika atzīmēti sektori, kuros vēja parku būvniecība nebūtu iespējama, jo būtiski traucētu valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, bet ar dzeltenu – zonas, kur vēja parku būvniecība būtu izvērtējama, taču uzņēmējam jārēķinās ar kompensējošiem risinājumiem, piemēram, jaunu radaru iegādi par saviem līdzekļiem. Karte liecina, ka pamatā vēja parki nebūtu pieļaujami 50 km platumā gar Latvijas austrumu robežu, kā arī lielā daļā piejūras teritorijas.

"Vairāki attīstītāji sarkanajā un dzeltenajā teritorijā jau bija uzsākuši vēja parku plānošanas procesu un veikuši investīcijas, tādēļ nozarei bija pamatotas bažas par tālāko projektu attīstību. Ņemot vērā, ka dzeltenajā zonā bija plānoti teju 60% no visiem projektiem, AM saņēma milzum daudz iesniegumu ar lūgumu skaidrot, vai un ar kādiem nosacījumiem vēja parki šajās teritorijās varētu tikt atļauti. Gandrīz gadu uzņēmēji dzīvoja neziņā par savu projektu nākotni," klāsta K. Duka-Gulbe, kura ir gandarīta, ka AM veic izpēti "baltajos" laukumos, lai precīzi sniegtu informāciju attīstītājiem, vai un ar kādiem nosacījumiem tie drīkstēs veikt vēja parku būvniecību.

