Dzīvi Valkas novadā aizvadītajā sasaukumā varētu sadalīt divās daļās – līdz 2023. gada maija apvērsumam, kad domi vadīja ilggadējais pašvaldības priekšsēdis Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija), un pēc tā.

Vidzemes partija, kas 2021. gada jūnijā startēja kopā ar "Latvijas attīstībai", bija ieguvusi vairākumu – astoņus no 15 mandātiem –, bet tad vairāki no V. A. Kraukļa saraksta ievēlētie domnieki, kā mēdz teikt, "viņu uzmeta". Šo domnieku vidū bija arī toreizējā Ērģemes pamatskolas direktore Gita Avote, kura pēc tam kļuva par domes priekšsēdētāju. Tagad viņa kandidē no "Latvijas attīstībai"/Latvijas Zemnieku savienības saraksta, pārstāvot "Latvijas attīstībai".

Valkas novada vēlētājiem pēc būtības ir tikai divas izvēles, ko atzina arī "Latvijas Avīzes" uzrunātie domnieki. Tiem, kam patīk jaunās pārmaiņas priekšsēdes G. Avotes vadībā, ir iespēja izraudzīties vienu no trim sarakstiem, kuros ir tagadējās koalīcijas deputāti, – "Latvijas attīstībai"/LZS, Nacionālo apvienību (NA) vai partiju "Progresīvie". Pēdējā gan šajā pašvaldībā startē pirmo reizi, taču tās saraksta galvgalī ir no citiem sarakstiem ievēlētie tagadējie domnieki. Savukārt tiem, kuri vēlas, lai atgriežas Kraukļa laiki, kā viņa valdīšanas periodu mēdz dēvēt, ir iespēja balsot par Vidzemes partiju (VP). Tikai tad, ja tā viena iegūs vairākumu, pašvaldību vadīs kāds no VP pārstāvjiem, kas var arī nebūt V. A. Krauklis. Vēlētājiem, kurus neapmierina ne vieni, ne otri, ir piedāvāts "Suverēnas varas"/"Jaunlatviešu" saraksts.