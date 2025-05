Tas ir interesants jautājums. Vienas ģimenes pārstāvji dažādās armijās nav nekas neparasts, tā ir tipiska situācija – bet pilsoņu karā. Taču Otro pasaules karu Latvijā uzskatīt par pilsoņu karu nevar, šeit tā bija vardarbīga mobilizācija no abām pusēm. Vai tāda situācija bija citur – jā, protams, arī Francijā, Beļģijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Dānijā. Šajās valstīs iešana karot vācu pusē tika uzskatīta par kolaborāciju, un šos cilvēkus vēlāk tiesāja. Pareizā puse bija vai nu pretošanās, vai nokļūšana sabiedroto armijās aplinku ceļos. Tas, ka ir divas puses, kuras abas jūs mobilizējušas, kur karavīrs abās armijās nonācis pretlikumīgi, – tāda situācija tiešām ir tikai Baltijas valstīs. Arī Krievijā viens brālis varēja būt, piemēram, Vlasova atbrīvošanas armijā, bet otrs karot kopā ar sarkanarmiešiem. Bet tas, ka abas karojošās puses tiek uzskatītas par nepareizām, tā ir mūsu reģiona īpatnība, kas jāņem vērā.

Varbūt tādēļ arī Eiropa mūs tik bieži, tā sacīt, nesaprot.

Man šķiet, nav pārāk jāuztraucas par to, vai mūs kāds cits sapratīs vai nesapratīs. Tas ir tāds bērnišķīgs, postkoloniāls uzskats, ka mums sava vēsture jāpakārto kādam citam vēstures stāstam un obligāti jākļūst saprotamiem. Pirmkārt, mēs paši nesaprotam pat savu tuvāko kaimiņu vēstures stāstus, bet esam iedomājušies, ka pārējie mūs nesaprot kaut kādu sazvērestības motīvu dēļ.

Bet ir jau brīži, kad nesapratne ietekmē varbūt ne gluži politiskus lēmumus, bet visādā ziņā attieksmi, arī starptautiski. Mazliet banalizējot – sociālo tīklu komentāru līmenī ik pa laikam rodas sajūta, ka patiesībā karu sāka baltieši un poļi, bet PSRS un Vācija tikai kaut kā nejauši tajā tika ierautas.

Protams, ir situācijas, kuras tiek izmantotas dezinformācijai, sagrozot šos notikumus, bet ir arī gadījumi, kad situācijas radām paši. Tas attiecas uz visiem – mums ļoti nepatīk atzīt, ka visos gadījumos nebijām balti un pūkaini, tiek uzskatīts, ka ir bīstami ķidāt vēsturi un parādīt gan labās, gan sliktās puses. Bet man liekas, tieši tas ir vēstures galvenais uzdevums, jo no vēstures mēs varam mācīties tikai tad, kad to zinām, nevis uzburot vienu skaistu stāstu un to neskaisto aizmirst. Tāds pavisam vienkāršs piemērs: kad pieminu, ka latviešu policijas bataljoni apsargāja Varšavas geto, man no dažiem politiķiem bijuši pārmetumi, kādēļ neminu, ka viņi bija vardarbīgi iesaukti. Tādēļ, ka policijas bataljonos cilvēki netika vardarbīgi mobilizēti, viņi bija brīvprātīgie. Tik un tā ir cilvēki, kuriem šķiet, ka labāk par to nerunāt, jo šādus stāstus var izmantot pret Latviju. Bet tieši noklusējumi, tas, ka mēs par kaut ko nerunājam, padara mūs vārgus, nevis tas, ka atklāti par kaut ko runājam, spriežam un strīdamies. Tos, kam ir spilgtāk izteikta pašrefleksivitāte, piemēram, vāciešus, uzskatām par dīvaiņiem.

Bet vai tad vāciešu pašrefleksivitāte zināmā mērā neradās piespiedu kārtā?

Nē. Tā piespiedu denacifikācija, kas Vācijā valdīja līdz 1949. gadam, nekādus augļus nenesa, drīzāk pretēji. Faktiski radās pretreakcija, cilvēki vēl 50. gados par Vācijas izcilāko valstsvīru atzina Hitleru. Vēstures pārvērtēšana īsti sākās tikai 70. gados, pie varas un zinātnes aprindās nonākot paaudzei, kura vēlējās saprast, kādēļ viņu tēvi un vectēvi nokļuvuši šādā situācijā. Man tas šķiet ļoti nozīmīgi, un man ļoti patīk, ka, lasot vāciešu atmiņas, viņi analizē nevis to, pie kā bija vainīgs Hitlers vai Pirmais pasaules karš, vai vēl kaut kas. Nē, viņi ņem savu vectēvu, savu ģimenes vēsturi, un sāk skatīties, kas tad tieši ir noticis. Pavisam nesen iznāca ļoti interesanta grāmata, kurā vācu ārste Uta fon Armina pēta sava vectēva biogrāfiju. Viņa to atceras kā mīlošu, gādīgu opi, kas bērnībā lolojis un lutinājis, bet tad viņas rokās nokļūst dokumenti, kuros redzams, ka vectēvs kara laikā strādājis Rīgā, Kleistos, kur veicis eksperimentus ar geto ieslodzītajiem ebrejiem. Lūk, ar to mums vajadzētu sākt – nevis meklēt kolaborantus tikai Viļa Lāča un Andreja Upīša virzienā, bet sākt ar sevi, savu ģimeni, tā būtu īsta pašrefleksija.

Ego dokumenti.

Jā, ego dokumenti. Mēģiniet izprast, kādēļ jūsu vecāki bija vai nebija komunisti. Ielikt vēsturi kaut kādos ideoloģiskos rāmjos ir pilnīga bezjēdzība. Tas nozīmē neko nesaprast, padarīt vēsturi neinteresantu, nelietojamu un vispār garlaicīgu.

Atkal esam nonākuši vēstures krustcelēs, kur pūš auksti vēji no visiem stūriem. Vai, atbalstoties vēsturē, varam prognozēt, kurp mēs tā globāli virzāmies? Izskan salīdzinājumi ar Hitlera nākšanu pie varas – cik nopietni tas būtu jāuztver?

Prognozes, kurp virzāmies, ir tikai vizionāriem, tādiem kā Hruščovs, kurš prognozēja, ka 1980. gadā dzīvosim komunismā (smejas). Vēsturnieks ņemas ar to, kas jau ir noticis, mēs esam tādi kā patologanatomi, kas strādā ar mirušu ķermeni.

Bet, runājot par tagadni un nākotni, mēs dzīvojam it kā divās telpās – tas, kas tikko bija tagadne, jau ir beidzies, un kas būs nākotnē, to nezinām nemaz. Tātad ir pagātnes pieredzes lauks, un ir nākotnes gaidas, un nākotnes gaidas un tagadni mēs izprotam ar pagātnes palīdzību. Ja skatāmies uz līdzībām ar Hitleru, tās ir diezgan izteiktas. Mēs šobrīd redzam, cik ātri var noārdīt demokrātijas institūtus, ar kādu vieglumu tas tiek darīts, ne bez bažām varam vērot, cik viegli cilvēki gatavi atteikties no dažādām brīvībām, kas vairs nešķiet vērtība, un tās samainīt pret, es nezinu, zupas šķīvi.

Tādu diezgan šaubīgu zupas šķīvi, es sacītu.

Protams, diktatūru nākšana pie varas nekad nevienā valstī ne ar ko labu nav beigusies. Šajā gadījumā redzam, ka tiek uzjundītas vecās pārestības, parādās naids vienam pret otru, pieaug agresijas līmenis.

Vismaz lingvistiskajā ziņā šis agresijas līmenis ir labi novērojams un brīžiem man arī ļoti saprotams, pašam valoda pēdējo gadu laikā ir kļuvusi stipri varbūt...

... neierobežotāka?

Teiksim tā, jā (smejas). Jo uz to, kas notiek pasaulē, cilvēks reaģē emocionāli. Prognožu par to, kas notiks pasaulē, man nav nekādu, ir tikai bažas, katru rītu atverot ziņas, ko viens vai otrs dīvainis būs sadarījis. Neziņas lauks ir diezgan plašs, nekādas stabilitātes vairs nav. Savulaik Vācijas kreisajiem bija smuks sauklis “Freiheit stirbt mit Sicherheit”, tātad “drošībā mirst brīvība” – tas gan bija pilnīgi cits konteksts, cilvēki uztraucās, ka visur tika liktas novērošanas kameras un ka ar to palīdzību varēs visus kontrolēt. Tagad mēs varam pateikt, ka drošības dēļ esam gatavi upurēt kaut kādas brīvības, taču no brīvībām atteikties ir ļoti viegli, bet tās dabūt atpakaļ ir vai cik grūti. To reizēm negribam saprast.

Ar tām brīvībām ir diezgan sarežģīti. Ir “brīvība no” un “brīvība, lai”, un tad vēl “brīvība pret”...

Protams, brīvība ir ļoti sarežģīta parādība, ne jau velti par to sarakstītas neskaitāmas grāmatas.

Šķiet, reizēm pat neizprotam jēdzienu “brīvība”, mēs to bieži vienādojam un jaucam ar jēdzienu “neatkarība”. Bet šajā gadījumā es runāju par vienkāršām pilsoniskajām brīvībām, tām, ko dēvē par Eiropas vērtībām, kuras visi politiķi labprāt piesauc, bet, kad viņiem paprasa, izskaidrot nav spējīgi, un, kad pajautā par Lisabonas līgumu, zina, ka tāds ir, bet gandrīz neviens nav lasījis līgumu, kurā mūsu vērtības ierakstītas. Demagoģija veļas pāri no visām pusēm, un tad nu ir ļoti svarīgi saprast, kā arī šajos apstākļos nosargāt savu veselo saprātu un saprast, ka brīvība ir lielākā vērtība.

