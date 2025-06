Blaumanis jau pat pagrieza, ka Kristīne šo izvēli izdara no laba prāta, lai gan pats novelē uzrakstījis, ka arī viņas tēvs bija dzērājs.

Par Antoniju gan es neteiktu, ka Blaumanis viņu īpaši kritizē vai noniecina. Žanra likumi nosaka, ka galvenajam pārim jābūt jaunam un skaistam, un mīlas pilnam. Cita lieta, ka es diezin kā neticu Alekša romantiskajām jūtām pret Elīnu. Nu neticu, ka viņam Elīna bija tik ļoti liela mīlestība. Neticu, nu!

Kad priekšā Antonija, pavisam vēl svaiga, un Aleksim tik laba iespēja tikt augstākā sociālā statusā – es domāju, viņš to gribēja. Cilvēki māk rēķināt.

Viņš arī lugas laikā parādās tāds svārstīgs, neuzņēmīgs, kas man liek domāt, ka viņš ir glums tipiņš. Kā Aleksis saka lugas sākumā? “Kad es te būšu saimnieks, tad es to strumpēšanu pārgrozīšu!” Viņam jau ir biznesa plāns. Tā ka atļāvos viņu notēlot ne tik romantisku un ideālu.

Jūsu romānā Aleksis pārtapis par Eidi, Dūdars ieguvis Jurģa vārdu, arī Elīnai un Pindakam citi vārdi nekā Blaumaņa dotie. Kādēļ tā?

Gribēju parādīt Blaumaņa radošo procesu, jo viņš jau arī tēlus ņēma no pazīstamiem cilvēkiem, no savas vides, dažus prototipus sadalīja vairākos tēlos, citus savukārt apvienoja vienā. Ir taču zināms, ka Rūdim ar Kārlēnu Blaumanis deva pats savus vārdus, viņam to bija kopā trīs – Kārlis Rūdolfs Leonīds Blaumanis. Esmu pietiekami daudz uzrakstījusi, lai zinātu, kā radošais process notiek, un tādēļ Blaumanis tā arī darīja. Nav nekādu pierādījumu, ka viens no Alekša prototipiem nebija kāds Eidis. Un Elīna – tas tolaik nepavisam nebija sevišķi latvisks vārds, kāpēc lai es viņai nedotu latviskāku Madaras vārdu, citos Blaumaņa darbos taču ir Madaras. Antonijas meitiņa – nez kādēļ lugā viņa tiek dēvēta par Tonīti, vai tad abām, mātei ar meitu, vienādi vārdi? Man viņa kļuva par Līniņu. Par Dūdaru vispār nav zināms, vai tas ir uzvārds.

Rakstīt par laiku, kuru neesam piedzīvojuši, ir sarežģīti. Jums izdodas to nepadarīt ne smieklīgu, ne smagnēji arhaisku.

Viņiem bija atšķirīgi apģērbi, lietoja mazliet atšķirīgus vārdus, iespējams, runāja mazliet īsākiem teikumiem, viņiem bija mazliet atšķirīgas intereses. Iespējams, ka viņi vispār ikdienā runāja mazliet mazāk – ko tur daudz runāt lauku sētā, kur katrs zina savu darbu. Varbūt vakaros, jo televizora nebija, datora nebija, tad viņi noteikti savā starpā runājās, pārstāstīja vietējās tenkas. Es vienkārši vadījos no izpratnes, ka viņu dzīvē šādu vai tādu lietu nebija, vietā bija tas, tas un vēl kaut kas, ar to tad arī bija jādarbojas. Tāpat manas vecmammas stāsti droši vien arī ietekmēja. Mana vecmamma, kura dzīvoja tajos pašos Blaumaņa laikos, nāk no lielas ģimenes, kurā bija 11 brāļi un māsas, izdzīvoja deviņi. Viņa man arī stāstījusi par to laiku, un stāsti man iesēdās atmiņā – lai gan viņa nāk no Kurzemes, bet Antonija – no Vidzemes, kaut kas jau abām bija līdzīgs. Viņi lasīja tās pašas avīzes, tās pašas grāmatas, kuras bija iznākušas – kultūrtelpa bija vienāda.

Es vēl gribu pastāstīt par Braku zemi, tas ir tiešām svarīgi. Pirms sākt rakstīt, aizbraucu uz Brakiem pie Zintas Saulītes, izstaigāju ēkas, laiks bija diezgan mitrs, sēta, apaugusi ar mauriņu, un kāja tā mīksti iegrimst, federējas, jo apakšā māls. Te, pie mums, zeme smilšaināka, akmeņaināka.

Bet Brakos tiešām ļoti īpaša sajūta. Tie tēli jau tur pirms nedaudz vairāk kā simt gadiem staigājuši, tādēļ to vajadzēja, tāpat arī fizisko sajūtu – cik tālu viena ēka no otras, cik ātri tur var aiziet.

Tāpat kā naktī, kad romānā uzdarbojas zagļi – Antonija kaut kādas skaņas dzird, bet saprast, kas īsti notiek, nevar, tur es iedreifēju iekšā arī lugu “Zagļi”.

Kādas jums pašai attiecības ar “Skroderdienām Silmačos”? Atceraties, kad to pirmoreiz redzējāt?

Pirmoreiz es to izlasīju, man bija kādi seši gadi. Mammai bija diezgan haotiska bibliotēka, es lasīju Blaumaņa lugas kā stāstus, visu ļoti labi varēja saprast, jo ir remarkas un dialogi. “Skroderdienas Silmačos” gan man nepatika tik labi, jo luga bija gara, “Trīnes grēki” un “Zagļi” šķita aizraujošāki.