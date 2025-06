Kādam jāizvērtē tuvāki un tālāki mērķi, kādam idejas kā no pārpilnības raga, bet kādam beidzot jādodas atvaļinājumā.

Auns, 21. marts–19. aprīlis

Būs viegli komunicēt un saprasties ar citiem, būsiet laipni un dāsni kā pret draugiem, tā arī pret sev mīļajiem radiniekiem un partneri. Daži no jums var pāriet citā attiecību līmenī, piemēram, saderinoties, apprecoties. Neatkarīgi no attiecību statusa šis gads sola veiksmi un šis mēnesis ir viens no veiksmīgajiem. Enerģijas līmenis var būt nevienmērīgs, taču dienu no dienas jutīsiet, ka spējat izdarīt nepieciešamo un arī atpūsties.

Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs

Būs jāizvērtē, ko visvairāk vēlaties sasniegt, kas ir galvenie dzīves, attiecību, karjeras mērķi. Tāds mēneša sākums, kas liks paanalizēt visu līdz šim notiekošo un to, ko vēlaties. Radoša izpaušanās sniegs milzīgu labsajūtu, sekojiet savām sajūtām ik uz soļa, lai izbēgtu no sev nevēlamām darbībām. Jūsu idejas būs diezgan populāras kolēģu vai draugu vidū, taču uzmanieties no tendences automātiski arī uzņemties atbildību par ideju īstenošanu. Nepārkraujiet sevi ar darbiem!

Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs

Jūsu zinātkārais prāts šomēnes sniegs milzu enerģiju un stimulu uzsākt ko jaunu vai apsvērt kādu nopietnu soli. Varat pēkšņi izlemt par labu ceļojumam uz ārzemēm vai arī tikt uzaicināts uz kādu pasākumu pāri robežām. Ieplānojiet brīvdienas laikus, jo jūs raustīs uz visām pusēm un būs viegli apjukt savā kalendārā, lai saprastu, ir brīvs laiks vai nav. Tieši tāpat ieplānojiet sev arī atpūtu, pretējā gadījumā būs pārslodze.

Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs

Varat piedzīvot zināmu spriedzi starp cilvēkiem, ar kuriem kopā strādājat, var rasties strīdi neatkarīgi, vai esat iesaistīts jautājumā vai ne. Neļaujieties spiedienam sevi nomākt vai uzņemties svešu atbildību. Tāpat nenesiet darbu uz mājām, nevajadzētu pārlikt slikto noskaņojumu arī uz ģimeni. Pāri visam var šķist, ka visi jūsu centieni kaut ko paveikt neizdodas. Tāpēc rūpīgi plānojiet un piefiksējiet savus soļus, nepeldiet pa straumei.

Lauva, 23. jūlijs–22. augusts

Jums šis laiks paies mīlestības zīmē. Attiecībās esošajiem viss kļūs vēl lieliskāk, laiks piešķirs burvības pieskārienu, noslēpumainību un vēlmi iepazīt partneri vairāk. Uzšķilsies dzirksteles, kas sākotnēji saveda jūs kopā un kas, liekas, bija mazliet apsīkušas. Savukārt brīvajiem daudz jaunu iepazīšanos. Vienīgā problēma – jums liksies, ka visi šie nav jūsu tips, taču tā var būt tikai maska. Ļaujiet sev iepazīt otru cilvēku tuvāk, pirms izdarāt secinājumus.

Jaunava, 23. augusts–22. septembris

Radošas un neparastas idejas sprauksies laukā no jums, sniegs labākos risinājumus ikdienai un dažādu uzdevumu risināšanai. Darbā izmantojiet jaunākās tehnoloģijas, kas atvieglo darba dzīvi un ikdienu, kā arī, ja nepieciešams, apgūstiet kādas jaunas prasmes. Viss minētais var nest arī finansiālas priekšrocības. Savukārt spriedze mājās mazināsies, kas palīdzēs uzlabot savstarpējās attiecības.

Svari, 23. septembris–22. oktobris

Veiksme jums šobrīd līdzi staigā, esat pilni iedvesmas un enerģijas, kas jāizmanto mērķtiecīgi, lai sasniegtu vēlamo. Nekas tāpat vien rokās jums neiekritīs. Komunikācijā saglabājiet vieglu un jautru attieksmi, tādējādi atklāsiet, ka pārlieku liela gatavošanās un nopietnība bieži vien var daudz ko sabojāt. Īstais laiks pieķerties saviem hobijiem vai vaļaspriekiem, iespējams, kādam hobijam šogad var būt lielāka loma jūsu dzīvē nekā līdz šim. Izmantojiet maksimāli visas iespējas!

Skorpions, 23. oktobris–21. novembris

Tieksieties pēc drošības sajūtas, un vislabāk, kā to izdarīt, ir satikties ar ģimenes locekļiem, pavadīt kvalitatīvu laiku, atpūšoties ar savējiem savās mājās. Pievērsīsiet uzmanību attiecībām, partnerim un laikam, ko pavadāt kopā. Daudz laika pavadīsiet, pētot dažādus interjera risinājumus, priekšmetus. Būsiet modrs attiecībā uz finanšu jautājumiem. Lai sakārtotu finanšu lietas un/vai labklājību, šis ir visīstākais laiks.

Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris

Iespējams, šobrīd piedzīvojat saspringtu periodu, varat būt viegli aizkaitināms un neapmierināts ar katru sīkumu. Cīņas par varu vai ietekmi nesīs jums rūdījumu. Taču, lai izvadītu lieko negatīvo enerģiju, jums jāatrod kāds sportisks veids, kā to izdarīt, – vingrojumi, pastaigas vai lēns skrējiens atnesīs jums vēlamo mieru un relaksāciju. Būsiet jūtīgāki nekā parasti un diezgan asi reaģēsiet uz apkārt notiekošo.

Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris

Sekojiet līdzi finansēm, pretējā gadījumā tās viegli izslīdēs no jūsu maciņa nezināmā virzienā. Esiet atbildīgs tēriņos. Būs ļoti vilinoši tērēt grūti nopelnīto naudu atpūtai, jautrām nodarbēm, izklaidei vai vieglprātīgām lietām. Taču, lai arī to varat atļauties, esiet apdomīgāks. Enerģijas būs daudz, tāpēc izmantojiet to maksimāli, virzoties uz priekšu pretī saviem mērķiem vai plānoto projektu izpildei.

Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris

Būsiet savā elementā, daudzi jūs nesapratīs, un liksies, ka jūs uzvedaties dīvaini. Būsiet koši un pamanāmi jebkur, kur nepieciešama jūsu klātbūtne. Jūs apvīs neparasta valdzinājuma un šarma aura, kas daudziem cilvēkiem var būt neatvairāma. Tāpēc nebrīnieties par pēkšņiem iepazīšanās aicinājumiem. Daudz palīdzēsiet citiem, īpaši uz mēneša vidu. Laipnība un cilvēcīgums plūdīs pāri malām.

Zivis,19. februāris–20. marts

Būsiet pašaizliedzīgs, līdzjūtīgs un ļoti gādīgs. Varat palīdzēt ne tikai tuvajiem cilvēkiem, bet arī citiem, kas mēdz būt jūsu komunikācijas lokā. Savukārt jūsos pašos virmos jauninājumu dzirkstele – gribēsiet kaut ko jaunu uzsākt, plānot, darboties. Šo enerģiju varat izmantot jebkurā radošā veidā, taču koncentrējieties uz to, ko vēlaties jūs pats, nevis citi. Tad arī jutīsiet, ka ejat pareizā virzienā un aizvien vairāk viss noritēs gludi un bez aizķeršanās.