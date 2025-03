Deportācijas: Fotogrāfija, kas pastāsta vairāk nekā tūkstoš vārdu

Okupācijas muzeja pārstāve L. Neimane atzīst, ka šāda versija ir ļoti ticama. Protams, fotografēt bija aizliegts jebkurā gadījumā. Gan Kroju, gan Roņu ģimene tāpat kā Tālivaldis Dravnieks nonāca Omskas apgabala Šerbakuļas rajonā.

624 videoliecības

Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves pārstāve stāsta, ka viņas uzraudzītajā krājumā šobrīd ir 2399 videoliecības par padomju okupācijas laiku, no kurām 624 stāsta par 1949. gada izsūtīšanām. Stāstnieki ir cilvēki, kas tieši pārdzīvojuši to, par ko liecina. Salīdzinot stāstus, parādās atšķirības likteņos.

“Tā bija laimes spēle – kurā vagonā, kurā ešelonā cilvēks bija un uz kurieni viņu aizsūtīja. Vai viņš nonāca stepē vai taigā, vai viņu nometināja kolhozā vai sovhozā, vai viņš dzīvoja tiešām badā vai tomēr neizjuta trūkumu tik asi. Tas pierāda to, ka visu nevar vienādot. Sāpes un pārdzīvojumus vispār nedrīkst vienādot, jo tas atkarīgs arī no rakstura un apstākļiem,” stāsta L. Neimane.

Likteņu dažādība izpaužas arī pieminētās Roņu ģimenes – Arnolda un viņa dzīvesbiedres Veltas – stāstos. Arnoldu Roni izsūtīja no Ventspils; viņa nākamo dzīvesbiedri kopā ar māti no Zlēku pagasta, no Ugāles stacijas: “Viņus izsūtīja vienā laikā, viņi bija viena vecuma, 1937. gadā dzimuši. Meitene kopā ar mammu nonāca ļoti nabadzīgā kolhozā, kur tik tikko izdzīvoja, bet puisis nonāca sovhozā kopā ar tēti, mammu un māsu, kur badu necieta. Abi iepazinās jau pēc atgriešanās Latvijā.”

Otrās paaudzes stāsti

Liecības par represiju laiku muzeja ļaudis filmē joprojām. Aizvadītajā gadā krājums papildinājies ar izsūtīto stāstiem no Ugāles, Ventspils, Piltenes, arī no Gulbenes apkaimes. L. Nei­mane norāda, ka šobrīd aktuāla mutvārdu vēstures pētniecības tēma ir deportēto otrās paaudzes stāsti. Proti, kā notiekošo uztvēra tie, kas vai nu piedzima jau izsūtījumā, vai arī izsūtīšanas brīdī bija pārāk mazi, lai atcerētos, kas noticis vagonā un pirms tam, un kā šīs liecības atšķiras no tās paaudzes stāstiem, kurus aizveda jau apzinīgā vecumā.

“Tie cilvēki, kam pirmās bērnības atmiņas saistās jau ar izsūtījumu, nespēja salīdzināt bijušo ar to, kur nonāca. Tā ir tā paaudze, kuru mēs tagad intervējam, lai pētniekiem būtu ko skatīties, jo šie stāsti atšķiras,” teic vēsturniece.

Okupācijas muzeja darbinieki aicina ieskatīties muzeja “YouTube” kanālā, kur šobrīd izliktas visas muzeja uzņemtās dokumentālās filmas un vairāki publiski priekšlasījumi, tostarp par 1949. gada 25. marta deportēto likteņiem.

Raksta pirmpublikācija "Latvijas Avīzē" 2020. gada martā.

