Jūlijs Rīgā un citur Latvijā tradicionāli ir arī senās mūzikas laiks, ko ļauj piedzīvot divi tradīcijām bagāti un arī nenoliedzami savstarpēji konkurējoši notikumi – "Latvijas Koncertu" rīkotais Senās mūzikas festivāls, kas turpināsies līdz sestdienai, 12. jūlijam, un festivāls "Vivat Curlandia!", kas no piektdienas, 11., līdz svētdienai, 13. jūlijam, norisināsies Bauskā un Iecavā.

Reklāma

Senās mūzikas festivāla ietvarā piektdien, 11. jūlijā, Mazajā ģildē skanēs koncerts "Johans Sebastiāns Bahs – Marko Ambrozīni (taustiņvijole) un Ieva Saliete (ērģeļpozitīvs)". Teiksmaino taustiņvijoli klātienē skatījis un dzirdējis vien retais, tomēr šis skaniski kolorītais un vizuāli saistošais instruments baroka un renesanses laikmetā bijis pazīstams teju visā Eiropā. Mūslaikos par vienu no šī instrumenta izdaudzinātākajiem virtuoziem dēvējams itāļu meistars Marko Ambrozīni, kurš kopā ar Latvijas klavesīna un citu vēsturisko taustiņinstrumentu spēles lepnumu Ievu Salieti apvienosies saskanīgā duetā. 11. jūlijā Rīgas Sv. Pētera baznīcā koncertu sniegs Baltijas valstīs vadošā viduslaiku un renesanses vokālā grupa "Schola Cantorum Riga", kas specializējusies gregoriskā korāļa autentiskajā dziedāšanā. Ar dūdu skanējumu koncertu papildinās Ieva Nīmane un Edgars Kārklis. Bet sestdien, 12. jūlijā, koncertdienu Rundāles pilī iesāks pasākumi bērniem – dažādas radošās darbnīcas un muzikāls uzvedums "Princese un trīs burvju mīklas". Bet 12. jūlija vakarā Rundāles pils dārzā festivālu tradicionāli noslēgs Antonio Vivaldi vijoļkoncertu cikls "Gadalaiki". Koncerta pirmajā daļā iekļautas 18. gadsimta mūzikas pērles – līdzās franču baroka pārstāvja Žana Filipa Ramo svītai no alegoriskās traģēdijas "Zoroastrs" skanēs arī fragmenti no vācu meistara Georga Filipa Tēlemaņa izslavētā krājuma "Tafelmusik" un viņa tautieša Georga Frīdriha Hendeļa ikoniskajiem "Concerti Grossi". Bet koncerta otrajā daļā kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" diriģenta Andra Veismaņa vadībā Vivaldi "Gadalaikus" atskaņos spožais "Berlīnes filharmoniķu" koncertmeistars, vijolnieks Daišins Kašimoto.

Savukārt festivāls "Vivat Curlandia!", kas šogad svin 10. jubileju, no 11. līdz 13. jūlijam pārvērtīs Zemgales vēsturiskās vietas par dzīvu baroka un renesanses laikmeta liecību. 11. jūlijā Iecavas Kultūras namā skanēs tā ieskaņas koncerts "Stāsti (man) par mīlestību", kurā iekļauti renesanses angļu komponistu skaņdarbi. Ieeja – bez maksas. 12. jūlijā Bauskas pilī notiks atklāšanas koncerts "Amorosa ai rai del sole", kurā "Neymann Ensemble" atgriezīsies uz Latvijas skatuves ar 18. gs. Venēcijas baroka programmu. Šīs dienas vakarā Bauskas pilī japāņu vijolniece Tomoe Badiarova koncertā "Violoncello da spalla" iepazīstinās ar retu instrumentu – pleca čellu, kura skanējums ir intīms, bet piesātināts. 12. jūlija vakarā Bauskas Kultūras centrā skanēs baroka operu – Pērsela "Didona un Enejs" un Pergolēzi "La Serva Padrona" – uzvedums sveču gaismā. 12. jūlijā Bauskas pils pagalmā norisināsies nakts koncerts "Sospirò Amoroso" – meditācija sveču gaismā par cilvēka emocijām. 13. jūlijā Bauskas pilī koncerts bērniem "Senie mūzikas instrumenti" (ieeja – bez maksas). Sv. Gara baznīcā skanēs Garīgās mūzikas koncerts ar soprāna Anetes Viļumas un ērģelnieces Janas Zariņas piedalīšanos (ieeja – bez maksas). Turpmākajā dienā neiztrūks ne romantisks koncerts Bauskas pilī ar 17. gs. mūziku no Francijas, Itālijas un Anglijas, ne "Virginal Bells" – klavesīna solo programma, ko spēlēs Ernests Neimanis (ieeja – bez maksas), ne festivāla noslēguma koncerts Bauskas pilī "Music from Friuli Venezia Giulia", kurā uzstāsies divi Triestes konservatorijas profesori – Manuels Staropoli un Manuels Tomadins –, piedāvājot reģionālo itāļu baroka skaņdarbu izlasi ar vēsturiskajiem pūšamajiem un taustiņinstrumentiem.

Aptauja Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu? Jā, lasu katru dienu 📖 Bieži, vismaz pāris reizes nedēļā 🗞️ Reizēm, kad atrodu interesantu rakstu 🔍 Reti, bet zinu par tā eksistenci 👀 Nē, bet varbūt sākšu lasīt biežāk 🤔 Apskatīt rezultātus