Tuvākie pansionāti, sociālās aprūpes centri ir Remtē (SAC "Atpūtas", kurš kopš 2022. gada ir Sarkanā Krusta pārvaldībā) un Lutriņos ("Ābeles").”

Eiropas Savienības finansiālais atbalsts

Krišjānis Valters arī informē, ka Cieceres pagasts un Brocēni guvuši krietnu artavu no Eiropas Savienības finansiālajiem līdzekļiem, piemēram, īstenojot Saldus rajona attīstības biedrības LEADER projektus gan pašvaldībai, gan biedrībām un uzņēmējiem, 2017.–2018. gadā Cieceres pagastā īstenoti divi ES līdzfinansēti projekti lauku grants ceļu posmu pārbūvei: ceļiem Mālkalni–Kalnrūjas (0,2.–1. km), Ozoliņi–Lemzere–Laucēni (0,0.–1. km). Līdzekļi tikuši arī tilta pār Cieceres upes izteku (uz a/c Brocēni–Kūmas) pārbūvei, skatu torņa izbūvei un atpūtas vietas ierīkošanai Cieceres ezera krastā (2018. gads), sporta laukuma "Spēka stadions Emburgā" būvniecībai (2017. gads), kā arī saliekamās pārvietojamās telts iegādei, Emburgas spēka stadiona attīstības un ilgtspējas nodrošināšanai (2019. gads).

Sava artava tikusi arī VK Saldus pludmales volejbola attīstības projektam Oškalnos (2023. gads). Tur arī izbūvē ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu (1. kārta). Daudz veikts rūpēs par Cieceres ezera apkārtnes sakopšanu un saudzēšanu, piesaistot gan iepriekš minētās LEADER, gan Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai ELFLA projektus, sakārtota ezera pludmale, ierīkoti laukumi aktīvā sporta cienītājiem, kā arī pastaigu takas.

Man bija iespēja skatīt ģimenes uzņēmuma SIA “Zezer” veikumu – ar LEADER atbalstu iegādāts kuģītis ar 20 sēdvietām, ar kuru var izvizināties pa Cieceres ezeru. 2023. gadā īstenots vēl otrs projekts – uzbūvēta multifunkcionāla laivu māja un laipa uz pontoniem, radot modernu un daudzfunkcionālu ēku uz ūdens. Savukārt 2024. gadā, īstenojot trešo LEADER projektu, izveidota “Terase SPĀRE”, kas kļuvusi par viesmīlīgu satikšanās vietu ezera krastā. Savukārt Brocēnos par Eiropas Savienības projektu līdzekļiem labiekārtota teritorija pie Brocēnu kultūras centra, atjaunots ielu un laukumu segums, patlaban izbūvē gājēju celiņu Saldus–Brocēni (posmā no pašvaldības autoceļa Emburga–Seski līdz Ezera ielai).

Cements – simboliski karogā un ģerbonī

“Brocēni ir izauguši no vienas mājas “Klinči” 1938. gadā līdz 102 mājām 1988. gadā ar 3600 iedzīvotājiem,” – tā vēstīts Brocēnu cementa un šīfera kombināta jubilejas plakātā. Cieceres pagasta un Brocēnu izaugsmē lielu ieguldījumu devis tieši šis uzņēmums, kas darbu sāka 1938. gadā. Toreiz tā jauda bijusi 60 tūkstoši tonnu cementa gadā. “Saldus Avīzē” 1939. gadā bija rakstīts: “Brocēnu cementa fabrika maksā nodokļus pašvaldībai ap Ls 4800 gadā. Pie fabrikas atrodas plašas kaļķakmens lauztuves, kurās dienā izlauž apm. 800 tonnas kaļķakmeņu. Fabrikas teritorijā ierīkots dzelzceļa tīkls 4,5 km garumā ar četrām lokomotīvēm un vairāk nekā 50 vagonetēm.” Kaut arī laika gaitā kombināts mainījis īpašniekus, nosaukumu, joprojām tas piesaista vietējo darbaspēku.

Kā zināja teikt Brocēnu lasītāju kluba vadītāja Valda Ozoliņa, patlaban no Brocēniem vien te strādājot ap 250 darbinieku, braucot arī no Saldus, Auces, pat no Rīgas... Mūsdienās uzņēmums piešķir stipendijas talantīgākajiem vietējiem jauniešiem, kas studē inženierijas jomā, tādējādi ieinteresējot viņus darbam uzņēmumā “SCHWENK Latvija”, kura produktu klāstā ir vaļējais un saiņotais cements, transportbetons, smilts, grants, oļi un to maisījumi, kā arī lauksaimniecībā izmantojams materiāls augsnes kaļķošanai. Aptuveni 60% cementa un 12% minerālmateriālu eksportē, pārējos materiālus ražo galvenokārt vietējam tirgum. Vietējiem darba iespējas ir arī citos lielos uzņēmumos, piemēram, SIA “Balex Metal”, SIA “Karlsberg”, SIA “Warmeston”, AS “Būvmateriālu transports”.

Iepretim rūpnīcai – gar Cieceres ezera galu – vēl saglabājies vecais Rīgas–Liepājas grantētais ceļa posms, pa kuru braucu uz skolu Saldū. Senāk gar ezera krastu vijies platsliežu, pirms tam bijis šaursliežu dzelzceļš, pa kuru uz cepli vagonetēs vests kaļķakmens, ko ieguva raktuvēs pie ezera. Šajās pirmskara kaļķakmens raktuvēs astoņus gadus strādājis arī mans tēvs Ernests, pelnījis ap 300 latu mēnesī, par tādu summu varēts nopirkt govi. Līdz 1962. gadam kaļķakmens krājumi Brocēnos bijuši izlietoti, tāpēc to iegulas meklēja tālāk – arī Kūmu iegulās R no Saldus. Braucot skatīt cepļa atliekas, ievēroju ezera pretējā krastā lepnu savrupnamu, no kura pa stāvo ezera nogāzi ved kāpnēs līdz pat ūdenim. Namu esot privatizējis kāds ārzemnieks, bet nu gribot pārdot.