Vieglas un mērenas atūdeņošanās jeb dehidratācijas pazīmes: pastiprinātas slāpes, sausa mute, samazināts urīna daudzums, aizcietējums, nogurums, galvassāpes, reibonis. Ārsti iesaka negaidīt šos simptomus, tostarp slāpes, bet regulāri padzerties visas dienas garumā.

Atūdeņošanās ir kaitīga

Cilvēka ķermenis pārsvarā sastāv no ūdens – aptuveni 70–80% ūdens –, bez tā organisms nespēj normāli funkcionēt. Ikdienā ūdens tiek uzņemts ar dzērieniem un ēdieniem, bet izdala ar urīnu, vēdera izeju, sviedriem un izelpoto gaisu. Lielākā daļa ūdens kopā ar asinīm vairākkārt izplūst caur nierēm, atdalot toksīnus jeb atkritumvielas, kuras kopā ar lieko ūdeni tiek izvadītas no organisma ar urīnu. Vidēji dienas laikā cilvēks zaudē no 1500 līdz 2500 ml ūdens.