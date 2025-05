Akciju cenas pasaules biržās, ASV dolāra vērtība un naftas cenas pirmdien pieauga pēc ASV un Ķīnas lēmuma uz 90 dienām samazināt savstarpēji noteiktos muitas tarifus.

Reklāma

"Tirgus negaidīja lielo pārmaiņu ASV un Ķīnas tarifos, kas ir ļoti pozitīva ASV un globālās ekonomikas perspektīvai," sacīja XTB pētījumu direktore Ketlīna Bruksa.

Volstrītas galvenie indeksi pieauga jau tirdzniecības sesijas sākumā un saglabāja stabilitāti līdz tās beigām.

Eiropā vislielākais pieaugums bija Parīzes biržas indeksam - par 1,4%.

Francijas luksusa preču milža LVMH akcijas cena pieauga par 7%.

ASV dolāra vērtība palielinājās pret eiro, Japānas jenu un britu mārciņu. Pieauga arī naftas cenas.

ASV un Ķīna pēc nedēļas nogalē Šveicē notikušajām tirdzniecības sarunām pirmdien paziņoja, ka uz 90 dienām samazina savstarpēji noteiktos muitas tarifus.

ASV noteiktie muitas tarif preču importam no Ķīnas tiks samazināti no 145% līdz 30%, bet Ķīnas tarifi Savienoto Valstu preču importam tiks pazemināti no 125% līdz 10%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 2,8% līdz 42 410,10 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 3,3% līdz 5844,19 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 4,4% līdz 18 708,34 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,6% līdz 8604,98 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,4% līdz 7850,10 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX palielinājās par 0,3% līdz 23 566,54 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 3,2% līdz 61,95 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1,6% līdz 64,96 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 2,2% līdz 35,39 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1250 līdz 1,1089 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3306 līdz 1,3173 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 145,37 līdz 148,38 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,58 līdz 84,18 pensiem par eiro.

Aptauja Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu? Jā, esmu aktīvs investors Jā, bet es reti investēju Nē, bet apsveru to Nē, un neplānoju to darīt Apskatīt rezultātus