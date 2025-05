Latvijas hokeja izlase otrdien plkst.17.20 pasaules čempionāta trešajā mačā tiekas ar nominālo grupas pastarīti Slovēniju, kas Stokholmā ieradusies bez saviem iepriekšējo gadu līderiem.

Latvijas izlases vārtus sargās Kristers Gudļevskis. Nav skaidrs, vai laukumā dosies uzbrucējs Oskars Batņa, kurš iepriekšējā mačā pret Kanādu guva traumu. Pirmsspēles treniņā viņš devās uz ledus, kas ir labā ziņa, taču laukumu pameta treniņa vidū, kas atstāj vietu spekulācijām par viņa veselības stāvokli.

Pērnruden olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā slovēņu rindās toni noteica pieredzējušie Jans Urbass, Žiga Jegličs un Miha Verličs, kuri ir Kristera Gudļevska komandas biedri Vācijas hokeja līgas vienībā no Brēmerhāfenes. Pēc tam gan šis trio paziņoja, ka liek punktu spēlēšanai izlasē. Nu slovēņiem savās rindās jāatrod jauni vezuma vilcēji. Sastāva kodolu veido vietējā kluba Ļubļanas "Olimpija" spēlētāji, jo no šīs vienības, kurā spēlēja arī latvietis Māris Bičevskis, Stokholmā ir desmit hokejisti. "Olimpija" spēlē Austrijas hokeja līgā. No pieredzējušajiem jāizceļ 36 gadus vecais kapteinis Roberts Saboličs, kam iepriekš bijusi laba karjera dažādās Eiropas līgās, bet no perspektīvajiem 18 gadus vecais un 1,96 metrus garais Jans Goličičs, kurš vēl spēlē Kanādas junioros, taču tāpat ticis izlasē.

"Pēc līderu aiziešanas slovēņiem ir mobilizētāka un līdzsvarotāka komanda.

Viņi apzinās savu lomu turnīrā, spēlē kompakti, mēģina nekrist uz pretuzbrukumiem – cenšas būt pirms ripas, neviens nepaliek aiz tās.

No pretiniekiem negaidām avantūrisku spēli, bet pragamatisku spēli," uzskata viens no Harija Vītoliņa palīgiem Lauris Dārziņš. Slovēņi turnīru sāka ar zaudējumu Kanādai (0:4) un Slovākijai (1:3). Divos mačos pretinieki nopelnīja 12 mazos noraidījumus, pusi no tiem par spēli ar augstu paceltu nūju, tātad slovēņiem ir problēmas ar disciplīnas ievērošanu.

Olimpiskajā kvalifikācijā Rīgā Latvija uzvarēja ar 4:2, trīs piespēles atdodot komandas kapteinim Kasparam Daugaviņam. Pasaules čempionātos ar Slovēniju spēlēts piecas reizes, izcīnot četras uzvaras. Vienīgo reizi zaudēts 2011. gadā Oļega Znaroka vadībā Bratislavā (2:5), savukārt iepriekšējā reizē pēdējā uzvara tika gūta bronzas pavasarī 2023. gadā (3:2).

