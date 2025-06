Pēc projekta noslēguma šī pieeja ir pārtapusi par pastāvīgu pakalpojumu Rīgas pašvaldībā. Lai gan samariešiem ir naktspatversmes arī Valmierā un Ventspilī, apvienības vadītājs norāda, ka galvenās problēmas koncentrējas tieši galvaspilsētā. Pagājušajā gadā pakalpojumu kopā saņēma 32 rīdzinieki – 22 sievietes un desmit vīrieši.

Pieprasījums pēc atbalsta esot lielāks, nekā samarieši spēj nodrošināt, tāpēc tiek meklētas iespējas paplašināt pakalpojumu. Pašvaldībai ir pieejami gan sociālie, gan īres dzīvokļi, uz kuriem klienti gaida rindā. Taču līdz šim nav bijis veiksmīgu piemēru, kur kāds no dalībniekiem būtu pārcēlies uz pašvaldības sociālo dzīvokli. "Šī situācija ietekmē arī programmas apriti kopumā, jo nevaram uzņemt jaunus cilvēkus, kamēr nav atrisināts mājokļa jautājums tiem, kas jau ir sistēmā. Dzīvokļu vietu skaits projektā ir ierobežots – tie ir 25 mājokļi, un kustība notiek tikai tad, kad kāds atbrīvo savu vietu," norāda A. Bērziņš.

LSA mājokļus meklē brīvajā tirgū, un to pieejamība ir atkarīga no piedāvājuma attiecīgajā brīdī Rīgā. Turklāt ne vienmēr viss izdodas uzreiz – ir gadījumi, kad cilvēki atgriežas pie vecajiem ieradumiem vai to nomaiņa nav tik strauja, un progresam ir vajadzīgs ilgāks laiks. No 25 pašreizējiem dalībniekiem astoņi ir pensijas vecumā – A. Bērziņš skaidro, ka šie cilvēki vairs neatgriezīsies darba tirgū. Viņu ienākumi nav pietiekami, lai segtu dzīvokļu īres izmaksas, taču pašaprūpes spējas viņiem ir pietiekamas, lai nedotos uz pansionātu. LSA domā par iespēju veidot grupu dzīvokļus vai pansijas, kur cilvēki varētu dzīvot patstāvīgi ar daļēju atbalstu un iespējamu līdzfinansējumu no valsts vai pašvaldības.

Palīdzēt citiem ir sirdsdarbs

Līdzās darbam ar sabiedrībā diskriminētām grupām, pirms trim gadiem būtisks kļuva arī atbalsts cilvēkiem, kuri Latvijā nonāca kara dēļ. 2022. gada 24. februāra Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā izraisīja masveida bēgļu pieplūdumu visā Eiropā. Saskaņā ar Fizisko personu reģistra datiem pagājušajā gadā Latvijā bija reģistrēti 43 430 Ukrainas civiliedzīvotāji. Lai atbalstītu šos cilvēkus un palīdzētu viņiem veiksmīgi integrēties Latvijas sabiedrībā, SIF 2022. gada aprīlī uzsāka mentora atbalsta programmu. Līdz 2023. gada beigām mentora atbalstu saņēma 1957 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Programmā iesaistījās 23 pašvaldības, viena no aktīvākajām bija Jēkabpils. Ar 11 gadu rūdījumu sociālajā darbā Vidusdaugavas NVO centra piesaistītā mentore un jēkabpiliete Kristīne Jaudzema jutās gatava šim uzdevumam: "Daudzi bija pārsteigti, ka tiek piedāvāts šāds atbalsts. Atsaucība bija liela, bieži varēja just izmisumu – viņi nesaprata, kā šeit viss notiek, kur, piemēram, pieteikties bērnudārzā, kā reģistrēties kā bezdarbniekam."

Būtisks bija arī psiholoģiskais atbalsts. "Uzmundrinājums deva cilvēkiem ticību, ka viss sakārtosies. Stāstīju par iespējām iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piedalīties pasākumos un satikt citus kopienas pārstāvjus,"

stāsta K. Jaudzema. Īpašu uzmanību viņa veltīja bērniem, jo viņi šo situāciju pārdzīvoja visgrūtāk. "Palīdzēju viņiem iestāties pulciņos, nodevu ģimenēm informāciju par to, ko darīt, lai arī bērni justos atbalstīti." Mentore joprojām uztur kontaktus ar ukraiņiem: "Viņi zvana un gaida mūsu tikšanās. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad palīdzība bija nepieciešama, esmu darījusi visu, ko spēju. Daru šo darbu, jo palīdzēt citiem ir mans sirdsdarbs."

Kas veido iekļaujošu darba vidi?

Darbs ir ne tikai kā iztikas avots, bet arī vide, kur cilvēkam justies piederīgam un cienītam. Tādēļ SIF uzsāka kustību "Dažādība ir spēks", kurā uzņēmumiem nodrošina bezmaksas konsultācijas, nodarbības un darba plānu dažādības ieviešanai.