Visbiežāk atgriežas bērnu dēļ

Demogrāfi pētījuši, ka 2020. gadā 12% no pasaules iedzīvotājiem bijuši vecāki par 65 gadiem, savukārt globālās tendences un prognozes liecinot – 2050. gadā šādu cilvēku būšot jau 24% jeb, mazliet noapaļojot, katrs ceturtais planētas iedzīvotājs.

Eiropā savstarpējā sacensība par iedzīvotāju piesaisti labu laiku notiek ne tikai valstu, bet arī pilsētu, reģionu un konkrētu pašvaldību starpā. Latvija šajā ziņā nav izņēmums, un par to, kā tas notiek praktiski, saruna ar "LIVIN Ventspils" kontaktpunkta vadītāju Inu Servutu.

Cik zināms, mūsu valstī ar iedzīvotāju reemigrācijas jautājumiem nodarbojas plānošanas reģioni. Piemēram, Kurzemes plānošanas reģiona publiskotā informācija liecina, ka pēdējos piecos gados dzimtenē esot atgriezušās vairāk par 500 ģimenēm un 1500 cilvēkiem. Kas par struktūru ir "LIVIN Ventspils", un ar ko tā nodarbojas?

I. Servuta: Formulējot īsi un konkrēti – vieta, kur saņemt informatīvu atbalstu par pārcelšanās iespējām un dzīvi Ventspilī. Tā kā pati piedzīvoju dzīvesvietas maiņu, pārceļoties ar visu ģimeni uz šejieni nu jau vairāk nekā pirms sešiem gadiem, zinu, ka tas nebūt nav tik viegli. Skatoties ar šodienas acīm, toreiz mums ar vīru būtu ļoti noderējis "LIVIN Ventspils" kontaktpunkts un tā sniegtie pakalpojumi.

Mēs bijām tā sauktie vietējie reemigranti – dzīvesvietu mainījām Latvijas robežās, un mana darba dzīve un karjera izveidojās tā, ka kļuvu par kontaktpunkta vadītāju, piedalījos tā izveidē jau no paša sākuma. Šogad "LIVIN Ventspils" svin sesto gadskārtu – tas darbojas kopš 2019. gada maija. Arī man aprit sestais gads, kopš esmu kļuvusi par ventspilnieci.

Šobrīd nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" (VATP) nodrošina "LIVIN Ventspils" darbību. Taču viss sākās ar to, ka 2019. gadā Ventspils pašvaldība iesaistījās Eiropas Savienības projektā "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas". Viena no šā projekta sastāvdaļām bija arī "LIVIN" kontaktpunkta izveide, jo pilsēta vēlējās piesaistīt pilsētai jaunus iedzīvotājus no citām Latvijas vietām, kā arī reemigrantus.

Pa šiem gadiem mūsu kontaktpunktam ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar Kurzemes plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatori Agnesi Berģi. Viņa sniedz pirmos atbalsta pasākumus un informāciju reemigrantiem, kuri vēlas atgriezties Kurzemē. Kad atbraucējs jau ir izlēmis, ka dzīvos Ventspilī, saziņu ar viņu turpina mūsu "LIVIN Ventspils".

Kādi ir rezultāti?

Statistika par jaunajiem pilsētas iedzīvotājiem un arī par tiem, kuri pārcēlušies uz Ventspili ar mūsu kontaktpunkta starpniecību vai palīdzību, mūsu rīcībā ir no 2019. gada. Sešu gadu laikā "LIVIN Ventspils" atbalstu izmantojuši 144 dažāda veida speciālisti no Latvijas citām pilsētām un arī ārzemēm, kopā ar ģimenēm 230 cilvēki, no kuriem 56 bijuši reemigranti no ārvalstīm.