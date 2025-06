Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga Kambala nolēmusi savā dzīvoklī izdaiļot palodzi ar jaunu puķu kasti. Ķeroties klāt pie stādīšanas darbiem, Olga atklāj, ka it nemaz nav sajūsmā par šo procesu, turklāt viņas omu pamatīgi nosit nupat dzirdētais viņas virzienā.

Reklāma

Pirms mirkļa Olgas mazmeita Ariela nosaukusi viņu par babu, kas Olgu pamatīgi satriec: “Nu okey, baba, petūniju babka! Ak Dievs, man šis pārbaudījums ir par smagu. Tagad es esmu baba, kura stāda petūnijas…””

Komentējot puķu stādīšanas procesu, Olga atzīst: “Man nepatīk to darīt, vispār. Nejūtu nekādu baudu, es to daru pienākuma pēc tikai tādēļ, ka gribu skaistu palodzi.” Olgas darbības no malas vēro arī vīrs Kaspars, kurš ierosina stādīšanu pabeigt pats: “Skaties, kā to dara, sieva! Ej malā! Davaj, viss. Tas, ko tu dari, ir drausmīgi, bet man patiks. Man ir loģiskāka domāšana! Ej malā, babka!” Tikmēr Olga komentē: “Es to varu izdarīt, man sanāk, es saprotu, bet lai es melotu visiem, ka man patīk stādīt puķes, nu nē… Nekad dzīvē. Man nepatīk.”

Nu pienācis laiks puķu kasti godam uzstādīt. Kaspars uzskata, ka aiz loga malas knapi aizāķēta kaste turēsies tīri labi, taču Olga par to nav tik pārliecināta: “Varbūt ieurbjam to plastmasu klāt pie loga? Citādāk vējš to kasti nonesīs! Ieurbjam logā mazus, smukus caurumiņus. Es atļauju!” Tikmēr Kaspars skaidro, ka logā nemaz nedrīkst neko urbt: “Tu sabojāsi hermētisko logu, nevar vienkārši logā urbt caurumus, tas tā nestrādā!”

Abi nonāk pie secinājuma, ka jāpadomā par papildu drošību, lai kādā jaukā brīdī kaste neuzrīt kādam uz galvas. Tikmēr Olga steidz no loga paziņot kaimiņiem par jauno puķu kasti: “Kaimiņi, mums ir jauna dobīte! Lūk, mūsu jaunie ziedi! Kaimiņi, jums ir nesmuki dzelteni ziedi, bet mums melni! ”

Video skaties: 1188play