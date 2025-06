Lielākas problēmas radās attiecībās ar Igauniju. Tās spēki ieņēma un ilgstoši pārvaldīja lielu Latvijas teritorijas daļu.

Gan valdības, gan Tautas padomes, gan Satversmes sapulces dokumenti un prese situāciju klaji sauca par okupāciju. 1919. gada 18. februārī noslēgtais militārās sadarbības līgums paredzēja kopīgu cīņu pret komunistiem un atļāva Igaunijas karaspēkam atrasties Latvijas pierobežas joslā, taču igauņiem nebija tiesiska pamata 1919. gada jūnijā atrasties pie Cēsīm un uzbrukt Rīgai. To nebija atļāvusi ne Pagaidu valdība, ne Tautas padome. Līdz pat robežlīguma noslēgšanai 1920. gada oktobrī Igaunija paturēja kontrolē būtisku Latvijas teritorijas daļu, tāpēc vairākos pagastos nevarēja notikt Satversmes sapulces vēlēšanas. 1920. gada martā Latvijas valdība pat lēma "spert soļus Latvijas ziemeļu teritorijas un iedzīvotāju apsardzības sagatavošanai", gatavojoties militārai konfrontācijai ar kaimiņvalsti. Attiecības galīgi noregulēja tikai 1923. gadā, kad Latvija atteicās no tiesībām uz Roņu salu.

Mazāk zināma vēstures lappuse ir situācija Rīgā 1919. gada jūlijā. Pēc Igaunijas armijas uzvaras Cēsu kaujās 3. jūlijā Strazdumuižā notika pamiera sarunas starp Igaunijas spēkiem no vienas un Latvijas zemessardzi un vācu brīvprātīgo vienībām no otras puses. Sarunas vadīja britu, franču un amerikāņu virsnieki. Rezultātā no 5. jūlija varu Rīgā pārņēma ārvalstu gubernatori – britu pulkvedis Stīvens Talentss un amerikāņu apakšpulkvedis Ernests Dolijs. Radās paradoksāla situācija – 8. jūlijā K. Ulmaņa Pagaidu valdība ieradās Latvijas galvaspilsētā, kur vara piederēja citu valstu militārpersonām. Tās savas pilnvaras nolika nedēļu vēlāk, kad Tautas padome apstiprināja jaunu Pagaidu valdību.

Neskaidrības ar Stučku

Ne mazāk pretrunīga Neatkarības kara dimensija bija cīņa ar Pētera Stučkas komunistiem, kur pārklājās pilsoņu kara un ārvalsts intervences motīvi. 1918. gada beigās Pagaidu valdība sarkanās armijas iebrukumu pat neuzskatīja par starpvalstu konflikta situāciju. Dokumentos iebrucēji saukti vienkārši par "laupītāju bandām", bet uzsaukumā sarkanajiem strēlniekiem situācija raksturota šādi: "Pagaidu valdība grib novērst pilsoņu karu un novest zemi līdz Satversmes sapulcei (..) atgriežoties ar ieročiem rokā, jūs varētu izsaukt Latvijā tikai pilsoņu karu." Pagaidu valdība sarkanos latviešu strēlniekus faktiski neuzskatīja par Padomju Krievijas bruņotajiem spēkiem.

Pēc Padomju Latvijas armijas izveidošanas 1919. gada sākumā kļuva vēl mazāk skaidrs, ar ko karo. Ar ārvalsti vai konkurējošu Latvijas valdību?

Dīvaino situāciju atrisināja pati Padomju Krievija, kas 1919. gada 11. septembrī piedāvāja Latvijai miera sarunas. Slepeno pamieru noslēdza 1920. gada 30. janvārī un P. Stučkas vadītā Padomju Latvijas valdība beidzot tika likvidēta – tiesa, pilnvaras tā nodeva Latvijas komunistu partijai.

1920. gada 11. augusta Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums neko nevēstīja par kara raksturu un cēloņiem. Padomju Krievijas agresijas un okupācijas faktu dokumentos nefiksēja. Tas kļuva par pamatu Latvijas un PSRS tuvināšanās tendencei, kas izpaudās 1927. gada tirdzniecības līgumā, 1932. gada neuzbrukšanas līgumā un 1939. gada savstarpējas palīdzības paktā, kura preambulā atrunāja vēlmi padziļināt "draudzīgās attiecības", kādas esot izveidojušās ar 1920. gada miera līgumu! Savukārt minētā pakta saistību izpildi Maskava izmantoja par ieganstu 1940. gada 16. jūnija ultimātam, kas pavēra ceļu Latvijas okupācijai un aneksijai 1940. gada vasarā.

Visas Neatkarības kara laika okupācijas bija īslaicīgas un noslēdzās ar varas nodošanu Latvijas valdībai un attiecību noregulēšanu sarunu ceļā. Mūsdienu vēsturnieki britu, franču, poļu un igauņu spēku darbību Latvijas teritorijā vērtē visumā pozitīvi, jo tā sekmēja Latvijas neatkarības nostiprināšanos. Turpretim Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas okupācijas bija pilnīgi cita mēroga ļaunums. Abi totalitārie režīmi izvērsa asiņainu teroru pret Latvijas tautu un fundamentāli mainīja sabiedrisko iekārtu. Tika iznīcinātas veselas etniskas kopienas, pārveidota sabiedrības sociālā struktūra un ierastais dzīvesveids. Totalitārās okupācijas kopumā ilga 51 gadu, un to radītās negatīvās pārmaiņas bija neatgriezeniskas.

Kad beidzās padomju okupācija?

Kad runājam par padomju okupāciju, vērts uzsvērt aneksijas motīvu. Tieši aneksija kā ilgstošs stāvoklis radīja apstākļus Latvijas sovjetizācijai – intensīvai migrācijai, bezjēdzīgai industrializācijai, aktīvai rusifikācijai un totālai kontrolei.

Piecas desmitgades ilgušās sovjetizācijas rezultāti liedza iespēju atgriezt sabiedrību tajā stāvoklī, kāds pastāvēja 1940. gada 16. jūnijā.

Padomju iekārtas atstāto mantojumu sabiedrībā joprojām dēvē par okupācijas sekām. Tam ir zināms pamats, jo atšķirībā no padomju okupācijas sākuma beigu punkts ir grūti datējams. Lai gan Latvijas faktiskā neatkarība tika atjaunota 1991. gada 21. augustā, Augstākās Padomes konstitucionālais likums "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" skaidri postulēja, ka tajā brīdī okupācija un aneksija vēl turpinājās. No likuma teksta izriet, ka okupācijas un aneksijas likvidēšana būtu saistāma ar Latvijas pilsoņu ievēlētas Saeimas sasaukšanu – tātad ar 1993. gada 6. jūliju, kad Satversme stājās spēkā pilnā apmērā. Tāda pieeja būtu pamatota, jo Latvijas varas iestādes tikai pakāpeniski pārņēma kontroli pār valsts teritoriju un robežām, arī PSRS varas orgānu darbības pilnīga apturēšana aizņēma laiku. Tomēr problēmas vēsturisko analīzi joprojām apgrūtina jautājumi par padomju karaspēka klātbūtni Latvijas teritorijā un Abrenes teritorijas statusu. Krievijas Federācija tikai 1992. gada februārī pārņēma savā jurisdikcijā padomju armijas daļas Latvijā, taču to juridiskais statuss ilgstoši palika neskaidrs. Līgumu par Krievijas karaspēka izvešanu parakstīja 1994. gada 30. aprīlī. Lielākā daļa vienību Latviju atstāja līdz 1994. gada augusta beigām. Skrundas lokators turpināja darboties līdz 1998. gada 31. augustam.

Abrenes pilsēta un seši pagasti, ko 1944. gadā padomju vara atšķēla no Latvijas un pievienoja Krievijas teritorijai, pārgāja Krievijas Federācijas jurisdikcijā tikai 2007. gadā, kad parakstīja un ratificēja Latvijas–Krievijas robežlīgumu. Varētu teikt, ka līdz tam laikam minētais apgabals bija okupēta Latvijas teritorija.

Var secināt, ka padomju okupācijas sākums datējams daudz vieglāk nekā tās beigas. Iespējams, vērts turēties pie igauņu vēsturnieka Magnusa Ilmjerva atziņas, ka Baltijas valstu okupācija bija ilgstošs process, nevis vienas dienas notikums.

