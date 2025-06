Pieci "Grand Slam" tenisa turnīru uzvarētāja tituli 22 gadu vecumā! Ko tādu tenisa modernajā ērā ir spējuši tikai divi sportisti, turklāt abi spāņi. Kā pirmais to iespēja Rafaels Nadals, kurš pērn lika punktu savai karjerai. Viņnedēļ atkārtoja Karloss Alkarass – smaidīgais un emocionālais jauneklis, kurš nekad nav slēpis, ka Rafa kopš bērnības ir bijis viņa elks.

Tā, protams, ir sakritība, taču diezgan zīmīga, jo kā Nadals, tā Alkarass savu piekto "Grand Slam" titulu izcīnīja, būdami 22 gadus, vienu mēnesi un trīs dienas veci. "Godīgi sakot, šāda sakritība manā uztverē ir arī liktenis. Man tas ir milzīgs gods, jo Rafa ir mans elks un mana iedvesma, ceru, ka arī turpmāk manā karjerā būs daudz kopīgā ar viņu," pēc triumfa Francijas atklātā čempionāta finālā sacīja Karloss Alkarass, kurš pirms nepilnas stundas episkā cīņā bija pārspējis pasaules ranga līderi Janniku Sinneru no Itālijas.

Karlito ceļš

Alkarass ir atkārtojis ne tikai Nadala, bet arī citas tenisa leģendas sasniegto – uzvarējis piecos pirmajos "Grand Slam" finālos, kas viņu noliek uz viena pakāpiena ar šveicieti Rodžeru Federeru. To, ka no mazā Karlito, kā viņu joprojām dēvē ģimenē, sanāks lietaskoks, dažs labs pamanīja, kad puišelim bija vien 11 gadi. Var teikt, ka Karloss ir sava tēva, arī Karlosa, nepiepildīto sapņu realizētājs. Alkarass seniors trenējās tenisā, taču naudas trūkuma dēļ līdz profesionālam līmenim netika, augstāko punktu sasniedzot ar 40. vietu Spānijas tenisa rangā. Tēvs gan tenisā palika, sākot strādāt par administratoru vienā no Mursijas tenisa centriem, kas atradās netālu no dzimtā El Palmaras ciema. Tur arī sākās Karlito ceļš pretī panākumiem, kas ir krietni atšķirīgs no tā, ko līdzīga nosaukuma filmā savulaik attēloja slavenais aktieris Als Pačīno.