12. un 13. jūnijā Mežaparka Lielās estrādes teritorijā pirmo reizi norisināsies nepieradinātās kultūras festivāls "Ecosystemic".

Festivālā gaidāma jaudīga un daudzšķautņaina programma, kas saviļņos gan koncertu fanus ar stāžu, gan jaunatklājējus un pat ģimenes, kas meklē neordinārus piedzīvojumus. Šajās dienās būs iespēja ne tikai baudīt unikālus skaņu ceļojumus, bet arī iegremdēties teatrālos performanču virpuļos, laikmetīgās dejas ritmos un nepieradinātas kultūras visspilgtākajās izpausmēs.

Muzikālo programmu veido Eivør no Fēru Salām, kuras hipnotizējošā balss un ziemeļnieciskā noskaņa uzrunā klausītājus starptautiski, kā arī avangardie britu post-punk pārstāvji Maruja, franču stoner-rock trio "Mars Red Sky", "The 3rd and the Mortal" (Norvēģija), kas oriģinālajā sastāvā atgriežas uz skatuves pirmo reizi pēc 30 gadiem, "Of The Wand & The Moon" (Dānija), kaimiņi no Lietuvas "Vėlių Namai" un Igaunijas "Kannabinõid", kā arī virkne citu izcilu mākslinieku no Latvijas un ārvalstīm, tostarp "Dzelzs vilks", Edgars Rubenis un Marija Luīze Meļķe, "Dzeltenie pastnieki", "JUUK".

"Festivālā svarīgi akcentēt arī vidi, kurā atrodamies. Pasākuma teritorija aptvers Mežaparka Lielo estrādi, ko iedzīvinās divas muzikālās skatuves ar dažādu stilu koncertprogrammām, un zaļā zona priežu mežā ap estrādi, kur atradīsies teltis un laukumi, kuros notiks izrādes, performances, plenēri un citas aktivitātes. "Ecosystemic" veidos vidi, kur māksla un daba satiekas, lai iedvesmotu un izglītotu," par festivālu stāsta organizatori – Ziemeļrīgas kultūras apvienība.

Festivāla ietvaros būs iespēja noskatīties arī vairākas teātra izrādes – Latvijas Leļļu teātra izrādi "Makss un Morics", Liepājas Leļļu teātra izrādi "Lote dodas ekspedīcijā", kā arī BUTŌ Lab perfomanci "Dažreiz traks Dievs".