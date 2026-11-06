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#bebri #ieroči

VIDEO! Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 06. novembris, 15:01
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2026. gada 06. novembris, 15:01
Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?
Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?
Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

Esam mūsu lasītājiem sarūpējuši jaunu izdevumu - Mednieka gads 2027. Tajā atradīsi ne vien medniekam aktuālo sezonālo informāciju, bet arī kādu neparastu recepti.

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Bebra aste un zirņi - kā tas garšo kopā? Lasi izdevumu un uzzini! Tāpat arī nevar aizmirst, ka šis ir īstais laiks abonēt žurnālu Medības 2027. gadam! Abonējot žurnālu visam gadam (12 mēnešiem), saņemsi ne vien mednieka kalendāru, bet arī piedalīsies loterijā par karabīni WINCHESTER XPR 308Win M14x1 no veikala SIA Ieroči!

Abonē žurnālu Medības šeit!

Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

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  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
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  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Tēma
Medījuma recepte
Tēmturi
#bebri #ieroči
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Turpini lasīt

Esam mūsu lasītājiem sarūpējuši jaunu izdevumu - Mednieka gads 2027. Tajā atradīsi ne vien medniekam aktuālo sezonālo informāciju, bet arī kādu neparastu recepti.

Reklāma

Bebra aste un zirņi - kā tas garšo kopā? Lasi izdevumu un uzzini! Tāpat arī nevar aizmirst, ka šis ir īstais laiks abonēt žurnālu Medības 2027. gadam! Abonējot žurnālu visam gadam (12 mēnešiem), saņemsi ne vien mednieka kalendāru, bet arī piedalīsies loterijā par karabīni WINCHESTER XPR 308Win M14x1 no veikala SIA Ieroči!

Abonē žurnālu Medības šeit!

Kas kopīgs bebra astei un zirņiem?

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Medījuma recepte
Tēmturi
#bebri #ieroči
Reklāma
Turpini lasīt
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MEDĪBAS
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