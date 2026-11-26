Kontekstā ar gaidāmajiem budžeta taupības pasākumiem atcerējos pāvesta legātam Arno Amarī piedēvētu atbildi krusta karu laikā 13. gadsimta sākumā Dienvidfrancijā.
"Kā atšķirt ķeceri (kataru) no ne-ķecera? – Kaujiet visus, Dievs pazīs savējos". No dedzīgas pārliecības viedokļa raugoties, var, protams, arī tā, tomēr izklausās diezgan netaisnīgi, jo ko vairs tas dod, ka tiec atzīts par kārtīgu kristieti pēc nāves.
Tomēr šoreiz runa nav par griešanu un īsināšanu, ko plāno valdības vīri un viena sieva. Zināmā mērā trakāka par viņu atvēzieniem ir degsme, ar kādu pašmāju "krusta karos" iesaistās liela daļa publikas vispār.
Drīz pēc protesta akcijām kultūras nozares finansējuma kontekstā, informatīvo telpu sāka pildīt faktoloģiski korekti dati par to, kādi ienākumi ir virknei no kultūras nozares struktūru vadītājiem. Ņemot vērā, ka ienākumi Latvijas apstākļos patiešām visnotaļ ievērojami, nepārprotamais mājiens bija par šo protestētāju liekulīgumu. Man nav iebildumu pret šādiem mājieniem, tomēr retoriskais jautājums ir, vai mājēji apzinās, ka šādi tiek arī uzturēta versija par "pārfinansēto kultūru" Latvijā? Tēlaini sakot, vai nesanāk tā, ka cirsts tiek ne tikai "katariem", bet arī ļaudīm, kuri nekādi "katari" nav?