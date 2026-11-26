ES Tiesa 15. oktobra spriedumā lietā par izkrāptiem līdzekļiem sniegusi skaidrojumu, kā komercbankām un to klientiem būtu jārīkojas, kad no kontiem neautorizētu darījumu rezultātā pazūd jeb tiek nozagta nauda.
Eiropas tiesneši atzīmējuši, ka atbilstoši savienības regulējumam bankām vispirms ir pienākums tūlītēji ieskaitīt atpakaļ kontā zaudēto naudu un tikai pēc tam vērtēt, vai klients nav pieļāvis rupju neuzmanību. Vai tas var mainīt arī Latvijā strādājošo banku praksi?
Vezums uz klienta pleciem
Nepatīkamu pieredzi "Latvijas Avīzei" atklāj vienas no lielākajām komercbankas kliente. Viņa interneta vidē saskārās ar pikšķerēšanas shēmu. Viss sākās brīdī, kad sieviete no sava datora "Google" meklētājā ievadīja savas bankas nosaukumu, lai pieslēgtos internetbankai. Neapzinoties, ka meklēšanas rezultātu augšgalā ievietota viltus saite, viņa nokļuva krāpnieciskā vietnē, kas vizuāli precīzi atdarināja ierasto bankas portālu. Sieviete ievadīja savus autorizācijas datus un apstiprināja pieslēgšanos ar viedierīces PIN kodiem, taču internetbankas profilā tā arī nenokļuva.