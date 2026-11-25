Interese (un reālu pirkumu skaits) par atmosfēru visvairāk saudzējošiem elektromobiļiem aug ne tikai Norvēģijā. Arī Latvijas statistika parāpusies augstāk un nu jau rāda mazliet virs 10 procentiem.
Izvēle gan šiem progresīvajiem ļautiņiem grūta – par to liecina kaut vai daudzie padomu lūdzēju zvani, kurus regulāri dzirdu savā telefonā. Ko atbildu, ko iesaku? Ne jau konkrētas markas un modeļus. Šajā jomā jaunumu pieplūde tik strauja, ka izsekot visam nespēj pat profesionāļi. Turklāt konkurentu kvalitāte tā izlīdzinājusies, ka sliktus un kategoriski svītrojamus vairs neatrast.