1926. gada 26. novembrī. Pirms 100 gadiem Latvijas presi aplidoja iepriekšējā dienā Rīgas pilsētas domes sēdē pilsētas Finanšu nodaļas vadītāja Valtera Sadovska teiktais, ka "Rīgas pilsētas kase sen nav bijusi tik tukša".
Galvaspilsētas finansiālais stāvoklis bija atzīts par sliktāko kopš 1921. gada, tas ir, laiku tūdaļ pēc Pirmā pasaules kara, Neatkarības kara un to pavadošajām jukām. Rīgas pašvaldības izdevumi uz 1926. gada 1. novembri pārsniedza ieņēmumus par 634 tūkstošiem latu. Bija vērojams kāpums, jo 1. oktobrī deficīts bija "tikai" 500 tūkstoši latu. "Aiz vispārējās saimniecības depresijas nodokļi nekārtīgi ieplūst pilsētas kasē, kura pastāvīgi strādā ar milzīgiem iztrūkumiem," klāstīja "Jaunākās Ziņas". Piemēram, budžetā bija ielikts, ka no ienākuma nodokļa varēs iegūt 2,5 miljonus latu, taču ieņemti bija tikai 1,4 miljoni. Tas pats ar nekustamā īpašuma nodokli – plānoti 1,8 miljoni, saņemti 900 tūkstoši. Pašvaldībā šajā laikā saimniekoja sociāldemokrāti, kas saņēma citu partiju aizrādījumus, ka nevajagot tik daudz tērēt Rīgas Centrāltirgus kompleksa būvei.
Tas, ka Rīga dzīvoja uz parāda, nebija nekas jauns, tomēr dramatiskā aina budžetā šoreiz kļuva publiska tamdēļ, ka pilsētas pašvaldības ierēdņi kārtējo reizi bija nākuši ar lūgumu atjaunot tiem tobrīd apturētās izdienas piemaksas un izmaksāt gada beigu vienreizējo pabalstu. Domes vadītāji atstāja ierēdņu lūgumu neapmierinātu, norādot uz pastāvošo finanšu stāvokli un faktu, ka dzīves dārdzība gada laikā nav augusi, tādēļ "gratifikācijām" nav pamata. Finanšu nodaļas vadītājs Sadovskis prātoja, ka tas jau pašvaldības darbiniekiem kļuvis par paradumu – katra gada beigās pieprasīt piemaksas. Daļa domnieku sēdē gan tam iebilda, apgalvojot, ka "pilsētas statistika novecojusi". Piemēram, sociāldemokrāts Voldemārs Bastjānis pieprasīja: "Ierēdņu stāvokļa uzlabošana vajadzīga un Finanšu nodaļai līdzekļi jāatrod." Galu galu jautājuma izskatīšanu atlika. Runas par "tukšo kasi" gan bija sākušās, vēl pirms saimnieciskais kritums Rīgas budžeta stāvokli padarīja patiešām kritisku. 1927. gada vasaras beigās galvaspilsēta bija spiesta Latvijas Bankā līdz gada beigām aizņemties 600 tūkstošus latu, "tekošajām vajadzībām", solot atdot no tūlītējiem ienākumiem. Tad naudas trūka pat pilsētas lombardam, kam vajadzēja aizņemties bankā, lai samaksātu klientiem par ieķīlātajām mantām. Jau Pasaules ekonomiskās krīzes laikā 1931. gadā Rīga nespēja pilnā mērā norēķināties ne par aktuālajiem rēķiniem, ne izmaksāt pašvaldības darbiniekiem pilnu algu.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvis", 1926. gada 26. novembrī
Vēl kāda krievu sieva. Šinīs dienās kādā iestādē norisinājās tāds skats. Ienāk kāda labi ģērbta dāma un krievu valodā izteic savas vajadzības. Ierēdnis atbild latviski. Dāma kā dzelta atcērt: "Es jūsu valodā nerunāju!" – "Un es atkal nerunāju jūsējā", atbild ierēdnis. Dāma pēc tam gluži noteikti paziņo, ka viņa nejūtoties spiesta latviešu valodu prast. Gadījās citi ierēdņi, kas gribēja palepoties ar krievu mēli. Vēlāk noskaidrojās, ka uzstājīgā krieviete esot kāda diezgan atbildīga ierēdņa sieva.
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1926. gada 26. novembrī. Pirms 100 gadiem Latvijas presi aplidoja iepriekšējā dienā Rīgas pilsētas domes sēdē pilsētas Finanšu nodaļas vadītāja Valtera Sadovska teiktais, ka "Rīgas pilsētas kase sen nav bijusi tik tukša".
Galvaspilsētas finansiālais stāvoklis bija atzīts par sliktāko kopš 1921. gada, tas ir, laiku tūdaļ pēc Pirmā pasaules kara, Neatkarības kara un to pavadošajām jukām. Rīgas pašvaldības izdevumi uz 1926. gada 1. novembri pārsniedza ieņēmumus par 634 tūkstošiem latu. Bija vērojams kāpums, jo 1. oktobrī deficīts bija "tikai" 500 tūkstoši latu. "Aiz vispārējās saimniecības depresijas nodokļi nekārtīgi ieplūst pilsētas kasē, kura pastāvīgi strādā ar milzīgiem iztrūkumiem," klāstīja "Jaunākās Ziņas". Piemēram, budžetā bija ielikts, ka no ienākuma nodokļa varēs iegūt 2,5 miljonus latu, taču ieņemti bija tikai 1,4 miljoni. Tas pats ar nekustamā īpašuma nodokli – plānoti 1,8 miljoni, saņemti 900 tūkstoši. Pašvaldībā šajā laikā saimniekoja sociāldemokrāti, kas saņēma citu partiju aizrādījumus, ka nevajagot tik daudz tērēt Rīgas Centrāltirgus kompleksa būvei.
Tas, ka Rīga dzīvoja uz parāda, nebija nekas jauns, tomēr dramatiskā aina budžetā šoreiz kļuva publiska tamdēļ, ka pilsētas pašvaldības ierēdņi kārtējo reizi bija nākuši ar lūgumu atjaunot tiem tobrīd apturētās izdienas piemaksas un izmaksāt gada beigu vienreizējo pabalstu. Domes vadītāji atstāja ierēdņu lūgumu neapmierinātu, norādot uz pastāvošo finanšu stāvokli un faktu, ka dzīves dārdzība gada laikā nav augusi, tādēļ "gratifikācijām" nav pamata. Finanšu nodaļas vadītājs Sadovskis prātoja, ka tas jau pašvaldības darbiniekiem kļuvis par paradumu – katra gada beigās pieprasīt piemaksas. Daļa domnieku sēdē gan tam iebilda, apgalvojot, ka "pilsētas statistika novecojusi". Piemēram, sociāldemokrāts Voldemārs Bastjānis pieprasīja: "Ierēdņu stāvokļa uzlabošana vajadzīga un Finanšu nodaļai līdzekļi jāatrod." Galu galu jautājuma izskatīšanu atlika. Runas par "tukšo kasi" gan bija sākušās, vēl pirms saimnieciskais kritums Rīgas budžeta stāvokli padarīja patiešām kritisku. 1927. gada vasaras beigās galvaspilsēta bija spiesta Latvijas Bankā līdz gada beigām aizņemties 600 tūkstošus latu, "tekošajām vajadzībām", solot atdot no tūlītējiem ienākumiem. Tad naudas trūka pat pilsētas lombardam, kam vajadzēja aizņemties bankā, lai samaksātu klientiem par ieķīlātajām mantām. Jau Pasaules ekonomiskās krīzes laikā 1931. gadā Rīga nespēja pilnā mērā norēķināties ne par aktuālajiem rēķiniem, ne izmaksāt pašvaldības darbiniekiem pilnu algu.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvis", 1926. gada 26. novembrī
Vēl kāda krievu sieva. Šinīs dienās kādā iestādē norisinājās tāds skats. Ienāk kāda labi ģērbta dāma un krievu valodā izteic savas vajadzības. Ierēdnis atbild latviski. Dāma kā dzelta atcērt: "Es jūsu valodā nerunāju!" – "Un es atkal nerunāju jūsējā", atbild ierēdnis. Dāma pēc tam gluži noteikti paziņo, ka viņa nejūtoties spiesta latviešu valodu prast. Gadījās citi ierēdņi, kas gribēja palepoties ar krievu mēli. Vēlāk noskaidrojās, ka uzstājīgā krieviete esot kāda diezgan atbildīga ierēdņa sieva.
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