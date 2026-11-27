1986. gada 27. novembrī. Pirms 40 gadiem "tautiešiem ārzemēs" paredzētais laikraksts "Dzimtenes Balss" informēja lasītājus Rietumos par būtisku pavērsienu PSRS ekonomiskajā politikā.
Proti, PSRS Augstākās Padomes prezidijs 1986. gada 19. novembrī bija pieņēmis "Likumu par individuālo darbu", kas pavēra ceļu kooperatīvu veidošanā sabiedriskās ēdināšanas, tautas patēriņa preču un sabiedrisko pakalpojumu jomā. Līdz ar to bija likti pamati tirgus ekonomikai un akceptēta privātas iniciatīvas uzņēmējdarbība, par kādu iepriekš padomju valstī draudēja nosaukšana par "spekulantu" un cietumsods. Likums stājās spēkā ar 1987. gada 1. maiju, un Latvijas PSR līdz 1987. gada 1. oktobrim darbu bija sākuši jau 112 dažāda profila kooperatīvi, kuros strādāja ap 2400 cilvēku. Individuālā darba sfērā sev rūpalu bija sagādājuši ap 6600 pilsoņu. Tomēr likums prasīja, lai darbošanās notiktu ārpus valsts noteiktā pamatdarba laika, un arī nodokļi sasniedza 65%. Tipiskākā pārmaiņu laikmeta iezīme bija "takšošana", tas ir, privātā auto izmantošana, sniedzot taksometru pakalpojumus. Mihaila Gorbačova vadītā valsts ar ekonomisko reformu palīdzību tā mēģināja atrisināt pārtikas, sadzīves pakalpojumu un tautas patēriņa preču problēmas, ar kurām pati nekad savā pastāvēšanas vēsturē lāgā nebija tikusi galā. Otrs apsvērums bija atziņa, ka deficīta apstākļos pagrīdes ēnu ekonomika aug tāpat, par spīti sodiem, un labāk to padarīt valsts kontrolētu, iekasējot nodokļus.
"Dzimtenes Balsī" reformu būtību samudžinātā padomju kancelejas valodā lūkoja paskaidrot tobrīd "ekonomists", nākamais Latvijas kompartijas centrālkomitejas sekretārs Ojārs Potreki. Viņš apgalvoja, ka individuālā darba attiecības sociālismā jau esot pastāvējušas tāpat, bet likums tās tikai paplašinot vēl vairāk, "nekā tas bija pieņemts mūsu ikdienas praksē", reizē nosakot, "ko nedrīkst darīt, vadoties no mūsu konstitucionālajiem priekšstatiem par sociālistisko sabiedrību". Nepieciešamība pēc likuma Potreki skaidrojumā bija radusies nevis tādēļ, ka PSRS ekonomiski pamazām sāka brukt, ko tāda ranga vīrs kā viņš, iespējams, tolaik varēja pamanīt, bet gan tāpēc, ka "sociālisms ir dinamiska sistēma; attīstoties mēs pilnveidojamies, kļūstam sarežģītāki, un, ja attiecības tiks skatītas nemainībā, kā vienreiz uz visiem laikiem noformētas, tad tas būtu pretrunā ar mūsu dialektisko pasaules attīstības izpratni". Ja iegūst tautas saimniecība, "tātad iegūst arī sociālisms".
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Zemgales Balss", 1926. gada 27. novembrī
Interesants izdevums. Putnu preparators – ornitologs V. Matorins Pasta ielā 4 izlaidis atklātībā pirmo sēriju oriģinālu pasta kartiņu zem nosaukuma "Latvijas putni". Šai ziņā Motorins uzskatāms kā pioniers Latvijas putnu popularizēšanā. Kartiņas glītas, un tām liela nozīme sevišķi mūsu jaunatnei, kura redzot pašu putnu dabiskā un putna dzīvei attiecīgā apkārtnē varēs arī iegaumēt putna nosaukumu latīņu un latvju valodā, jo nereti nāk priekšā, ka dažs labs redzējis dažu putnu, bet nezin tā nosaukumu. Kartiņu sērijai sekošs saturs: Griezes – vilināšanas sauciens. Dumpji – purva stūrītī. Sloku pāris pavasarī. Iztraucētie melnie stārķi. Purvu pūces – cīņa dēļ laupījuma. Tartiņu atpūta putna lidojumā. Matorins nodomājis turpināt savu izdevumu, sastādot visu Latvijas faunu interesantos skatos. Kartiņas noderīgas skolām un mācības iestādēm kā līdzeklis paskaidrojumos par mūsu putnu dzīvi. Arī medniekiem interesants šis izdevums. Drīzumā cer izlaist šīs kartiņas arī stereoskopam piemērotas, kur katrs putns it kā dzīvs stājas skatītāja redzes aplokā. Kartiņu cena tikai 20 santīmi.
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1986. gada 27. novembrī. Pirms 40 gadiem "tautiešiem ārzemēs" paredzētais laikraksts "Dzimtenes Balss" informēja lasītājus Rietumos par būtisku pavērsienu PSRS ekonomiskajā politikā.
Proti, PSRS Augstākās Padomes prezidijs 1986. gada 19. novembrī bija pieņēmis "Likumu par individuālo darbu", kas pavēra ceļu kooperatīvu veidošanā sabiedriskās ēdināšanas, tautas patēriņa preču un sabiedrisko pakalpojumu jomā. Līdz ar to bija likti pamati tirgus ekonomikai un akceptēta privātas iniciatīvas uzņēmējdarbība, par kādu iepriekš padomju valstī draudēja nosaukšana par "spekulantu" un cietumsods. Likums stājās spēkā ar 1987. gada 1. maiju, un Latvijas PSR līdz 1987. gada 1. oktobrim darbu bija sākuši jau 112 dažāda profila kooperatīvi, kuros strādāja ap 2400 cilvēku. Individuālā darba sfērā sev rūpalu bija sagādājuši ap 6600 pilsoņu. Tomēr likums prasīja, lai darbošanās notiktu ārpus valsts noteiktā pamatdarba laika, un arī nodokļi sasniedza 65%. Tipiskākā pārmaiņu laikmeta iezīme bija "takšošana", tas ir, privātā auto izmantošana, sniedzot taksometru pakalpojumus. Mihaila Gorbačova vadītā valsts ar ekonomisko reformu palīdzību tā mēģināja atrisināt pārtikas, sadzīves pakalpojumu un tautas patēriņa preču problēmas, ar kurām pati nekad savā pastāvēšanas vēsturē lāgā nebija tikusi galā. Otrs apsvērums bija atziņa, ka deficīta apstākļos pagrīdes ēnu ekonomika aug tāpat, par spīti sodiem, un labāk to padarīt valsts kontrolētu, iekasējot nodokļus.
"Dzimtenes Balsī" reformu būtību samudžinātā padomju kancelejas valodā lūkoja paskaidrot tobrīd "ekonomists", nākamais Latvijas kompartijas centrālkomitejas sekretārs Ojārs Potreki. Viņš apgalvoja, ka individuālā darba attiecības sociālismā jau esot pastāvējušas tāpat, bet likums tās tikai paplašinot vēl vairāk, "nekā tas bija pieņemts mūsu ikdienas praksē", reizē nosakot, "ko nedrīkst darīt, vadoties no mūsu konstitucionālajiem priekšstatiem par sociālistisko sabiedrību". Nepieciešamība pēc likuma Potreki skaidrojumā bija radusies nevis tādēļ, ka PSRS ekonomiski pamazām sāka brukt, ko tāda ranga vīrs kā viņš, iespējams, tolaik varēja pamanīt, bet gan tāpēc, ka "sociālisms ir dinamiska sistēma; attīstoties mēs pilnveidojamies, kļūstam sarežģītāki, un, ja attiecības tiks skatītas nemainībā, kā vienreiz uz visiem laikiem noformētas, tad tas būtu pretrunā ar mūsu dialektisko pasaules attīstības izpratni". Ja iegūst tautas saimniecība, "tātad iegūst arī sociālisms".
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Zemgales Balss", 1926. gada 27. novembrī
Interesants izdevums. Putnu preparators – ornitologs V. Matorins Pasta ielā 4 izlaidis atklātībā pirmo sēriju oriģinālu pasta kartiņu zem nosaukuma "Latvijas putni". Šai ziņā Motorins uzskatāms kā pioniers Latvijas putnu popularizēšanā. Kartiņas glītas, un tām liela nozīme sevišķi mūsu jaunatnei, kura redzot pašu putnu dabiskā un putna dzīvei attiecīgā apkārtnē varēs arī iegaumēt putna nosaukumu latīņu un latvju valodā, jo nereti nāk priekšā, ka dažs labs redzējis dažu putnu, bet nezin tā nosaukumu. Kartiņu sērijai sekošs saturs: Griezes – vilināšanas sauciens. Dumpji – purva stūrītī. Sloku pāris pavasarī. Iztraucētie melnie stārķi. Purvu pūces – cīņa dēļ laupījuma. Tartiņu atpūta putna lidojumā. Matorins nodomājis turpināt savu izdevumu, sastādot visu Latvijas faunu interesantos skatos. Kartiņas noderīgas skolām un mācības iestādēm kā līdzeklis paskaidrojumos par mūsu putnu dzīvi. Arī medniekiem interesants šis izdevums. Drīzumā cer izlaist šīs kartiņas arī stereoskopam piemērotas, kur katrs putns it kā dzīvs stājas skatītāja redzes aplokā. Kartiņu cena tikai 20 santīmi.
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