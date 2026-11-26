Koplietošanas automašīnu vadītājiem par nodarītajiem bojājumiem var nākties šķirties no ievērojamām naudas summām. Taču pat tad, ja šoferis vienu spēkratu pamatīgi sadauzījis un atlīdzinājis zaudējumus, tas ne vienmēr nozīmē, ka viņam liegts sēsties pie stūres nākamajai nomas automašīnai. 360TV raidījums “Sadursme 360” skaidro, kā uzņēmumi nosaka zaudējumu apmēru, konstatē automašīnu bojājumus un ierobežo negodprātīgu autovadītāju piekļuvi nomas pakalpojumiem.
Uzņēmuma “Bolt Drive” vadītājs Latvijā Edvīns Kažoks atklāj, ka atsevišķos gadījumos zaudējumu summa var pārsniegt piecus tūkstošus eiro. Īpaši bargas sekas sagaida tos, kuri rupji pārkāpj pakalpojuma noteikumus, piemēram, brauc alkohola reibumā, būtiski pārsniedz atļauto ātrumu vai neziņo par negadījumu. Šādos gadījumos vadītājam var nākties segt pilnu nodarīto zaudējumu apmēru.
Lai noskaidrotu, kurš radījis bojājumus, uzņēmumi izmanto arī automašīnās uzstādītas tehnoloģijas. “Mums ir mākslīgā intelekta kastītes mašīnā, kas parāda dzīvajā ēterā bojājumus. Tātad gadījumā, ja cilvēks ir iebraucis, uzbraucis uz bortiņa, noskrāpējis, mēs to zināsim,” skaidro Kažoks.
Arī “CityBee” reģionālais vadītājs Aleksandrs Busarovs norāda, ka zaudējumu atlīdzināšana var sasniegt pat pilnu automašīnas vērtību, ja transportlīdzeklis pēc negadījuma tiek norakstīts. Taču rodas jautājums – vai šoferis, kurš vienā platformā nodarījis lielus zaudējumus, nākamajā dienā var vienkārši izmantot cita uzņēmuma pakalpojumus?
“Latvijā nav vienotas sistēmas, kas to varētu regulēt. Tā vienota sistēma palīdzētu ierobežot negodprātīgos vadītājus, lai viņi nepārlēktu no vienas platformas uz otru,” atzīst Kažoks. Tikmēr uzņēmumi atsevišķos gadījumos var liegt konkrētam cilvēkam izmantot savus pakalpojumus, taču šāds lēmums var tikt pārskatīts.
Tātad viens pārkāpums var maksāt tūkstošiem eiro, bet ne vienmēr nozīmē, ka vadītājs zaudēs iespēju iznomāt nākamo automašīnu.
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Koplietošanas automašīnu vadītājiem par nodarītajiem bojājumiem var nākties šķirties no ievērojamām naudas summām. Taču pat tad, ja šoferis vienu spēkratu pamatīgi sadauzījis un atlīdzinājis zaudējumus, tas ne vienmēr nozīmē, ka viņam liegts sēsties pie stūres nākamajai nomas automašīnai. 360TV raidījums “Sadursme 360” skaidro, kā uzņēmumi nosaka zaudējumu apmēru, konstatē automašīnu bojājumus un ierobežo negodprātīgu autovadītāju piekļuvi nomas pakalpojumiem.
Uzņēmuma “Bolt Drive” vadītājs Latvijā Edvīns Kažoks atklāj, ka atsevišķos gadījumos zaudējumu summa var pārsniegt piecus tūkstošus eiro. Īpaši bargas sekas sagaida tos, kuri rupji pārkāpj pakalpojuma noteikumus, piemēram, brauc alkohola reibumā, būtiski pārsniedz atļauto ātrumu vai neziņo par negadījumu. Šādos gadījumos vadītājam var nākties segt pilnu nodarīto zaudējumu apmēru.
Lai noskaidrotu, kurš radījis bojājumus, uzņēmumi izmanto arī automašīnās uzstādītas tehnoloģijas. “Mums ir mākslīgā intelekta kastītes mašīnā, kas parāda dzīvajā ēterā bojājumus. Tātad gadījumā, ja cilvēks ir iebraucis, uzbraucis uz bortiņa, noskrāpējis, mēs to zināsim,” skaidro Kažoks.
Arī “CityBee” reģionālais vadītājs Aleksandrs Busarovs norāda, ka zaudējumu atlīdzināšana var sasniegt pat pilnu automašīnas vērtību, ja transportlīdzeklis pēc negadījuma tiek norakstīts. Taču rodas jautājums – vai šoferis, kurš vienā platformā nodarījis lielus zaudējumus, nākamajā dienā var vienkārši izmantot cita uzņēmuma pakalpojumus?
“Latvijā nav vienotas sistēmas, kas to varētu regulēt. Tā vienota sistēma palīdzētu ierobežot negodprātīgos vadītājus, lai viņi nepārlēktu no vienas platformas uz otru,” atzīst Kažoks. Tikmēr uzņēmumi atsevišķos gadījumos var liegt konkrētam cilvēkam izmantot savus pakalpojumus, taču šāds lēmums var tikt pārskatīts.
Tātad viens pārkāpums var maksāt tūkstošiem eiro, bet ne vienmēr nozīmē, ka vadītājs zaudēs iespēju iznomāt nākamo automašīnu.
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