Mūsdienās rūpes par mentālo veselību vairs nav tikai pieaugušo problēma – ar psihiskās veselības traucējumiem arvien biežāk saskaras arī bērni un jaunieši. Lai laikus un precīzāk atpazītu pusaudžus, kuriem nepieciešama palīdzība, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki trīs gadu laikā radījuši jaunu rīku jauniešu psihiskās veselības novērtēšanai, vēsta 360TV Ziņas.
Jaunā instrumenta pielietojums ir plašs – tas noderēs gan agrīnai problēmu pamanīšanai skolās, gan padziļinātai ārstēšanai medicīnas iestādēs.
"To var lietot vispārējā populācijā – skolu psihologs, dažādi atbalsta dienesti – kā skrīninga instrumentu. Ir noteiktas daļas, kas tiek lietotas profesionāli, tātad ārstniecības iestādē, lai precīzāk saprastu, vai varētu uzstādīt diagnozi, novērtēt ārstēšanas un aprūpes rezultātu, un arī plānot dažādas intervences," skaidro pētījuma vadītājs, RSU Sabiedrības veselības institūta vadošais pētnieks Ainārs Stepens.
No sākotnējās ieceres, ka rīks varētu būt brīvi pieejams pašiem jauniešiem paštestēšanai, pētnieki gan atteicās – radās bažas, ka testu rezultāti bez speciālista klātbūtnes pusaudzim varētu izraisīt neparedzamu un bīstamu reakciju.
Pirms nodošanas speciālistiem rīks tika pārbaudīts praksē, aptaujājot vairāk nekā 2000 jauniešu. Testēšanas gaitā zinātniekus gaidīja pārsteigums – daudzus jautājumus nācās pamatīgi vienkāršot vai pat svītrot.
"Piemēram, pesimisma skalai – bērni nesaprata tos jautājumus tieši par pesimismu. Lielākā daļa, katrs otrais, tiešām pārjautāja, ko tas nozīmē, kā tas ir domāts. Bija arī par stūrgalvību interesanta skala, nenostrādāja. Neveidojās tā, kā tas teorētiski bija paredzēts. Bet bija arī daudz jautājumu, kur bērni mums šķietami vienkāršus vārdus nesaprot. Mums tas bija pārsteigums – bija ļoti jāvienkāršo valoda," atklāj RSU Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece Viktorija Perepjolkina.
Kā vienu no būtiskākajām jaunā rīka priekšrocībām izstrādātāji izceļ spēju savlaicīgi pamanīt pašnāvības riska signālus. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Latvijā ik gadu pašnāvībā dzīvību zaudē vidēji divi jaunieši vecumā līdz 17 gadiem.
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Mūsdienās rūpes par mentālo veselību vairs nav tikai pieaugušo problēma – ar psihiskās veselības traucējumiem arvien biežāk saskaras arī bērni un jaunieši. Lai laikus un precīzāk atpazītu pusaudžus, kuriem nepieciešama palīdzība, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki trīs gadu laikā radījuši jaunu rīku jauniešu psihiskās veselības novērtēšanai, vēsta 360TV Ziņas.
Jaunā instrumenta pielietojums ir plašs – tas noderēs gan agrīnai problēmu pamanīšanai skolās, gan padziļinātai ārstēšanai medicīnas iestādēs.
"To var lietot vispārējā populācijā – skolu psihologs, dažādi atbalsta dienesti – kā skrīninga instrumentu. Ir noteiktas daļas, kas tiek lietotas profesionāli, tātad ārstniecības iestādē, lai precīzāk saprastu, vai varētu uzstādīt diagnozi, novērtēt ārstēšanas un aprūpes rezultātu, un arī plānot dažādas intervences," skaidro pētījuma vadītājs, RSU Sabiedrības veselības institūta vadošais pētnieks Ainārs Stepens.
No sākotnējās ieceres, ka rīks varētu būt brīvi pieejams pašiem jauniešiem paštestēšanai, pētnieki gan atteicās – radās bažas, ka testu rezultāti bez speciālista klātbūtnes pusaudzim varētu izraisīt neparedzamu un bīstamu reakciju.
Pirms nodošanas speciālistiem rīks tika pārbaudīts praksē, aptaujājot vairāk nekā 2000 jauniešu. Testēšanas gaitā zinātniekus gaidīja pārsteigums – daudzus jautājumus nācās pamatīgi vienkāršot vai pat svītrot.
"Piemēram, pesimisma skalai – bērni nesaprata tos jautājumus tieši par pesimismu. Lielākā daļa, katrs otrais, tiešām pārjautāja, ko tas nozīmē, kā tas ir domāts. Bija arī par stūrgalvību interesanta skala, nenostrādāja. Neveidojās tā, kā tas teorētiski bija paredzēts. Bet bija arī daudz jautājumu, kur bērni mums šķietami vienkāršus vārdus nesaprot. Mums tas bija pārsteigums – bija ļoti jāvienkāršo valoda," atklāj RSU Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece Viktorija Perepjolkina.
Kā vienu no būtiskākajām jaunā rīka priekšrocībām izstrādātāji izceļ spēju savlaicīgi pamanīt pašnāvības riska signālus. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Latvijā ik gadu pašnāvībā dzīvību zaudē vidēji divi jaunieši vecumā līdz 17 gadiem.
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