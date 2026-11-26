Rīgā 16 gadus veca jauniete alkohola reibumā uzbrukusi policistei, iesitot viņai pa galvu. Jauniete kļuvusi agresīva, uzzinot, ka viņa jānogādā ārstniecības iestādē. Policiste nogādāta mediķu aprūpē, bet jauniete aizturēta un pret viņu sākts kriminālprocess, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Viss sākās ar šķietami ierastu izsaukumu – policisti devās uz kādu adresi Rīgā, kur tika ziņots par alkohola reibumā esošu nepilngadīgo. Taču notikumi drīz vien ieguva pavisam citu pavērsienu. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi sastapa 16 gadus vecu jaunieti alkohola reibumā. Uz adresi tika izsaukti arī mediķi, taču, uzzinot, ka viņa būs jānogādā ārstniecības iestādē, meitene kļuva agresīva un uzbruka policistei, iesitot viņai pa galvu.
Policijas darbiniece tika nogādāta medicīnas iestādē, bet jauniete aizturēta. Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma norāda, ka nepilngadīgā jau iepriekš nonākusi likumsargu redzeslokā.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 269. panta pirmās daļas par uzbrukumu varas pārstāvim. Par šādu noziegumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība. Arī nepilngadīgai personai par šādu rīcību var iestāties kriminālatbildība.
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Rīgā 16 gadus veca jauniete alkohola reibumā uzbrukusi policistei, iesitot viņai pa galvu. Jauniete kļuvusi agresīva, uzzinot, ka viņa jānogādā ārstniecības iestādē. Policiste nogādāta mediķu aprūpē, bet jauniete aizturēta un pret viņu sākts kriminālprocess, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Viss sākās ar šķietami ierastu izsaukumu – policisti devās uz kādu adresi Rīgā, kur tika ziņots par alkohola reibumā esošu nepilngadīgo. Taču notikumi drīz vien ieguva pavisam citu pavērsienu. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi sastapa 16 gadus vecu jaunieti alkohola reibumā. Uz adresi tika izsaukti arī mediķi, taču, uzzinot, ka viņa būs jānogādā ārstniecības iestādē, meitene kļuva agresīva un uzbruka policistei, iesitot viņai pa galvu.
Policijas darbiniece tika nogādāta medicīnas iestādē, bet jauniete aizturēta. Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma norāda, ka nepilngadīgā jau iepriekš nonākusi likumsargu redzeslokā.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 269. panta pirmās daļas par uzbrukumu varas pārstāvim. Par šādu noziegumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība. Arī nepilngadīgai personai par šādu rīcību var iestāties kriminālatbildība.
VIDEO:
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