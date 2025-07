Pagājušā nedēļa aizritēja Latvijas skolu jaunatnes zīmē, un esmu pārliecināta – tā bija viena no visskaistākajām nedēļām mūsu valsts vēsturē jebkad. Izcili, skaisti, daiļi, saturīgi, dziļi, jaudīgi, skanīgi, līgani, priecīgi… Un vēl un vēl, tāds no visām pusēm skan vērtējums par XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Daudzi teic, ka tur pulcējusies ideālā Latvija, un tas bija tiesa, turklāt, svētku ideālās valsts garaspēku nesot tālāk, esam nu kļuvuši par ko stiprāku nekā līdz šim. Skolu jaunieši neapstrīdami pierādījuši, ka Latvija spēj atbildēt jebkuram naidīgas propagandas indes zobam – mūsu valsts ir gudra un pārliecinoša.

Vai raudājām? Jā! Dziedātājiem un dejotājiem lija skumju un laimes asaras par satikšanos un šķiršanos, aizkustinājumā raudāja skatītāji: lepnie vecāki un it visi pārējie (arī tie, kuri ekrānos vērās Latvijā un pasaulē) – par to, ka mums ir izdevies! Tik daudz priekā mirdzošu acu pāru vienkopus līdz šim nebija pat redzēs, turklāt mūsu līdz šim nereti vientulīgie bērni pēkšņi atklāja, ka ir tik daudz līdzīgi domājošu jauniešu, ka viņi ir spēks!

Tie bija arī latviskuma svētki, kur ikviens runāja vienā valodā un vienā deju taktī, ap kuru kā zelta josla vijās Latvija, tas bija patriotisma un valsts mīlestības apliecinājums. Pat neskaitīju, cik reižu mazie puikas un meitenes teju vai izkliedza – es sargāšu! Un – "visa mūža garumā".

Laiku pa laikam, klausoties gavilēs, aizdomājos – kādēļ gan šie svētki likās vēl spēcīgāku emociju pārņemti nekā tik varenie 2023. gada Vispārējie dziesmu un deju svētki? Viena no atbildēm varētu paust, ka jauniešu skats vērsts nākamībā, jo šos svētkus radīja un apliecināja topošie Latvijas mūziķi, mākslinieki, horeogrāfi, inženieri, ārsti, skolotāji, veikalnieki, zemnieki, varbūt arī kāds aprūpētājs un politiķis. Un, raugoties viņos, mēs, pārējie, apjaušam, ka mūsu valsts nākotne ir drošās rokās.

Un, starp citu, mēdzam teikt, ka izaugusi datoru un viedtālruņu pārņemtu bērnu paaudze, kuri vairs viens ar otru nesarunājas. Svētkos atklājās, ka pret patiesu drauga pleca klātbūtni tālrunis nav samaināms, un, piemēram, braucot tramvajā uz koncertiem, dzirdēju kādu kora meiteni aizrautīgi otrai pārstāstām pasaku par Sprīdīti un Lutausi. Bez anglicismiem.

Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados dzejniece Elza Stērste reiz rakstījusi, ka vecāku uzdevums ir uzvest bērnus uz viņu zvaigžņu ceļa un tad noskatīties, kā viņi attālinās. Šie svētki bija apliecinājums tam, ka šo skolēnu vecāki, kuri paši lielākoties auguši brīvā Latvijā, ir spējuši savus bērnus uzvest uz zvaigžņu ceļa.

Par ko man ir žēl? Par to, ka desmit gadu garumā svētki bija iztrūkuši un daudziem tāpēc nav Dziesmu un deju svētku pamata zem kājām. Par to, ka skatēs "aiz borta" palikušie dziedātāji un dejotāji netika piedalīties lielajā kopkorī Mežaparka Sidraba birzī un starp dejotājiem Daugavas stadionā. Vienlaikus esmu lepna par katru Latvijai piederošo bērnu un jaunieti diasporā, piemēram, Sidraba birzī dziedāja 25 dziedātāji pat no Annas Ziedares vasaras vidusskolas Austrālijā.

Visi kopā esam izveidojuši šo lepno, brīvo un laimīgo valsti – Latviju –, un mana balss te, šīs nedēļas "Kultūrzīmēs", ir tikai viena no daudzajām, dzirdēts pat, ka nu mūsu vieta pasaules laimes indeksā jau tuvojoties rindas augšgalam. Vai var vēl labāk pateikt, kā izlasīju vienā no daudzajiem ierakstiem sociālajos tīklos: "Viņi ir labākais, kas mums ir! Latvijas zelts un miljoni! Viņi ir daudz brīvāki paust savas emocijas, drosmīgāki, pašapzinīgāki, patiesāki un savu vērtību apzinoši! Viņi ir ļoti mīlēti bērni, nevis pāraprūpēti, kā mums, padomju okupācijas nihilistisko bērnību baudījušiem savvaļniekiem, reizēm šķiet! Viņi ir ļoti mīlēti un audzināti latviskām vērtībām! Tas mums ir izdevies, mīļie! Viņi ir mūsu spēks! Saules mūžu Latvijai!"

Un vēl: "Šis ir absolūts triumfs pār visiem aizlieguma gadiem, pār tiem, kas čīkst, ka izmirstam un mums nav nākotnes, pār viedierīcēm un lietaino vasaru! Viņi dejo. Un ir laimīgi." Tie ir viņi, tautas dēli un meitas, kas uzmin un piemin "Sen aizmirstu svētumu: Gaismu sauca, Gaisma ausa! Augšām ceļas Gaismas pils!"

