Dziesmu un deju svētku dalībnieki atzīst – svētki izdevušies vareni. Svētdien, 13. jūlijā, dziedātāji, dejotāji, folkloras kopas un pūtēju orķestri vienojās kopīgā svinēšanā, atzīmējot XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma dienu ar krāšņu gājienu un Noslēguma koncertu "Te–Aust".

Svētku gājienā devās gan lieli, gan pavisam mazi svētku līdzjutēji.

Diena iesākās ar svētku gājienu no Brīvības pieminekļa, kur divās plūsmās devās visi svētku dalībnieki – tie, kuri visu nedēļu bija muzicējuši, dejojuši, dziedājuši un kopīgi veidojuši svētkus. Gājiena priekšgalā, uzreiz aiz svētku rīkotājiem, soļoja Madonas novada delegācija – simboliski, jo tieši Madonā 1866. gada 2. jūnijā notika pirmie bērnu dziedāšanas svētki Latvijā.

Pēc dažām stundām Mežaparka Sudraba birzi pieskandināja latviešu komponistu mūzika. Pēc katras dziesmas dalībnieki skandēja aicinājumus tās atkārtot, bet skatītāji aktīvi iesaistījās no tribīnēm. Piemēram, Jura Kulakova dziesmas "Gandrīz tautasdziesma" laikā visa publika ar prieku izpildīja kustības no latviešu tautas dejas "Gatves deja". Pēc noslēguma savās sajūtās dalījās koriste Laura Brante no Rīgas Franču liceja pamatskolas kora: "Šis būs atmiņā uz visu mūžu. Tie bija mani pirmie svētki, un mani tiešām apbūra tas, ka visi kopā šādi spējām sanākt, sadziedāties un izbaudīt mūziku. Ar nepacietību gaidu, kad septembrī atkal satikšu savus kora biedrus."

Koncerta laikā Lielā balva tika pasniegta Balvu Mūzikas skolas 2.–9. klašu korim, kas to izcīnīja koru finālkonkursā 4. jūlijā. Savukārt jau pērn novembrī "Latvijas Avīze" rakstā "Slavējiet koristus!" viesojās pie citas diriģentes Lindas Vītolas vadītā kolektīva – Viesītes pamatskolas kora –, kas arī bija ieradies uz svētkiem. Saņēmusi balvu, diriģente priecājās: "Sajūtu ir visa gamma – prieks, saviļņojums, gandarījums. Tas viss kopā. Ir pat tāda sajūta, it kā tas būtu tikai sapnis, nedaudz neticami. Esam ļoti lepni un pateicīgi. Šī balva ir kā apliecinājums tam, ka ejam pareizajā virzienā, lai gan nestrādājam balvu dēļ."

Pēc koncerta noslēguma, kad vēl pēdējo reizi izskanēja "Gaismas pils", gaisā tika mesti dalībnieku vainadziņi, estrādi pāršalca skaļas ovācijas, un virsdiriģents Kaspars Ādamsons pateicās skolēniem par ieguldīto darbu. "Sajūtas ir priekpilnas un uzlādējošas. Šie svētki bija patiešām īpaši, ilgi gaidīti, veselus desmit gadus. Ar nelielām bažām domāju, kā būs tagad, kad tik daudzi jaunieši šo svētku pieredzi vēl nekad nebija izdzīvojuši. Taču jau pirmajā mēģinājumā bija skaidrs – visi runājam vienā valodā, vēlamies šos svētkus un jūtam sevī latviskās kultūras kodolu. Lai cik vēsi vai karsti nebūtu bijis mēģinājumos, visiem bija viena vēlme – doties uz priekšu un paveikt darbu pēc iespējas labāk. Un tā mākslinieciskā kvalitāte, ko jaunieši kopā sasniedza, bija patiesi augsta un ir pelnījusi vislielāko atzinību."

