1. Pārskatiet nedēļas tēriņus
Atvēliet piecas minūtes nedēļas beigās, lai bankas mobilajā lietotnē vai internetbankā apskatītu, kur un kā iztērēta nauda. Nav nepieciešams veidot sarežģītas budžeta tabulas – pietiek pamanīt pirkumus, no kuriem nākamajā nedēļā varētu atteikties.
Īpašu uzmanību vērts pievērst nelieliem, bet regulāriem tēriņiem, piemēram, līdzņemamai kafijai, uzkodām, spontāniem pirkumiem vai ēdiena piegādei. Vairāki nelieli pirkumi kopā var veidot ievērojamu summu, tāpēc to apzināšana palīdz atrast iespējas ietaupīt, būtiski nemainot ikdienas dzīvesveidu.
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1. Pārskatiet nedēļas tēriņus
Atvēliet piecas minūtes nedēļas beigās, lai bankas mobilajā lietotnē vai internetbankā apskatītu, kur un kā iztērēta nauda. Nav nepieciešams veidot sarežģītas budžeta tabulas – pietiek pamanīt pirkumus, no kuriem nākamajā nedēļā varētu atteikties.
Īpašu uzmanību vērts pievērst nelieliem, bet regulāriem tēriņiem, piemēram, līdzņemamai kafijai, uzkodām, spontāniem pirkumiem vai ēdiena piegādei. Vairāki nelieli pirkumi kopā var veidot ievērojamu summu, tāpēc to apzināšana palīdz atrast iespējas ietaupīt, būtiski nemainot ikdienas dzīvesveidu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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