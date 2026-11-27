Efektīva valsts pārvalde ir pamats iedzīvotāju uzticībai valstij, secināts Andra Kulberga valdības deklarācijā.
Turpat ir arī izcelta apņemšanās stiprināt profesionālu un atbildīgu pārvaldi. Taču pārvalde nav abstrakts, bezpersonisks veidojums, tā sastāv no konkrētām iestādēm, to vadītājiem un ierēdņiem. Paņemšu tikai vienu piemēru, proti, tiešās valsts pārvaldes iestādi Veselības inspekciju, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē. Tiesās nonākušajās lietās, kas skar cilvēku veselību, tiesneši bieži ņem vērā Veselības inspekcijas atzinumus un nereti uzticas tiem pilnībā.
Pirms diviem gadiem toreizējais veselības ministrs