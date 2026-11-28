Kādas tikai diētas nav izdomātas, lai ātri un efektīvi samazinātu svaru. Tomēr bieži vien tās nedarbojas visiem vienādi, dažs tiešām zaudē vēlamos kilogramus un saglabā sasniegto, cits svaru zaudē tikai nedaudz vai iepriekšējais svars ātri atjaunojas.
Mūsdienās arvien biežāk izskan viedoklis, ka nav vienas svara samazināšanas metodes, kas būtu piemērota visiem.
Kad diētas nelīdz
"Liekais svars un aptaukošanās ir kompleksa veselības problēma, kuru ietekmē daudz un dažādi faktori, sākot no ģenētikas, vielmaiņas un hormonālās reakcijas un beidzot ar dzīvesveidu, vispārējās veselības un psihoemocionālo stāvokli," norāda Veselības centru apvienības ķirurģijas klīnikas "AIWA Clinic" uztura speciāliste Guna Bīlande, piebilstot, ka to ietekmē arī vecums, ķermeņa struktūra, miega kvalitāte, dažādi psiholoģiskie aspekti. Svara samazināšanas pamatprincips – ar uzturu uzņemt mazāk kilokaloriju nekā iztērēt ikdienas aktivitātēs