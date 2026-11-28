Kopš ierašanās Latvijā esmu ievērojis, ka gandrīz ikviena nopietnāka saruna agrāk vai vēlāk nonāk pie drošības. Tas nav pārsteidzoši. Latvijas vēsture ir sniegusi sāpīgas mācības par to, cik trausla var būt neatkarība un cik augsta ir cena, kas jāmaksā par zaudētu suverenitāti.
Tomēr Latvijā es redzu nevis bailes, bet apņēmību. Apņēmību aizstāvēt savu valsti, demokrātiju un tās vērtības, uz kurām balstās Eiropa. Šī apņēmība vieno Latviju un Norvēģiju daudz ciešāk, nekā sākotnēji varētu likt domāt mūsu atšķirīgā vēsturiskā pieredze.
Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gadā sagrāva Eiropā ilgi pastāvējušo pārliecību, ka mieru mūsu kontinentā varam uzskatīt par pašsaprotamu. Karš mums atgādināja vienkāršu, taču neērtu patiesību: drošību nevar nostiprināt vienreiz un uz visiem laikiem. Tā jāveido katru dienu, ieguldot aizsardzībā, stiprinot sabiedrības noturību un sadarbojoties ar sabiedrotajiem.
Norvēģijai šis karš vēlreiz apliecināja, ka mūsu pašu drošību nav iespējams nodalīt no mūsu kaimiņu un sabiedroto drošības. Ja apdraudēta ir viena valsts, sekas izjūtam mēs visi.
Šo savstarpējo atkarību īpaši skaidri redzam Ziemeļeiropā. Pēc Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO visas piecas ziemeļvalstis ir alianses dalībvalstis. Kopā ar Baltijas valstīm tās veido arvien ciešāk integrētu drošības telpu, kas sniedzas no Arktikas līdz Baltijas jūrai.
Tā nav tikai jauna militārā ģeogrāfija. Tā ir vēsturiska iespēja.
Vēl nekad ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm nav bijuši tik labvēlīgi apstākļi ciešākai sadarbībai aizsardzības, civilās aizsardzības, enerģētiskās drošības, kritiskās infrastruktūras, tehnoloģiju un krīžu pārvaldības jomā. Mūsu uzdevums ir šo iespēju izmantot, pārvēršot politisko tuvību praktiskā spējā kopīgi novērst apdraudējumus un reaģēt uz krīzēm.
Vienlaikus ir mainījusies arī pati drošības izpratne. Mūsdienās drošība vairs neattiecas tikai uz bruņotajiem spēkiem, tankiem un iznīcinātājiem. Tā ietver elektrotīklus, ostas, sakaru sistēmas, zemūdens infrastruktūru un digitālos pakalpojumus, no kuriem ir atkarīga mūsu ikdiena.
Kiberuzbrukumi, sabotāža un dezinformācija var vājināt valsti arī bez atklātas militāras konfrontācijas. Tādēļ sabiedrības noturība ir kļuvusi par tikpat būtisku drošības sastāvdaļu kā militārās spējas.
Noturība sākas vēl pirms krīzes. Tās pamatā ir institūcijas, kurām sabiedrība uzticas, cilvēki, kuri zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās, un infrastruktūra, kas spēj turpināt darbu arī apdraudējuma apstākļos. Nevienu no šiem elementiem nevar radīt pēdējā brīdī.
Latvija un Norvēģija to labi apzinās. Lai gan mūsu vēsture un ģeogrāfija atšķiras, mums ir kopīgas intereses un vērtības. Mēs ticam demokrātijai, tiesiskumam un starptautiskajai sadarbībai. Mēs apzināmies spēcīgu alianšu nozīmi. Un mēs zinām, ka mazas un vidēja lieluma valstis kļūst stiprākas, ja tās apvieno savus spēkus.
Norvēģijai NATO ir un paliks mūsu drošības stūrakmens. Transatlantiskā saikne ir neaizstājama, lai garantētu mieru un stabilitāti Eiropā.
Taču arī Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par savu aizsardzību. Tas nav pretrunā ar NATO lomu. Gluži pretēji: spēcīgākas Eiropas aizsardzības spējas padara stiprāku visu aliansi.
Šī atbildības apziņa ir arī pamatā mūsu nelokāmajam atbalstam Ukrainai. Ukraina aizstāv ne vien savu brīvību un neatkarību. Tā aizstāv principus, kas ir būtiski ikvienai Eiropas valstij: suverenitāti, teritoriālo integritāti un tiesības pašai izvēlēties savu nākotni.
Tādēļ atbalsts Ukrainai nav tikai morāls pienākums. Tā ir stratēģiska nepieciešamība. Kara iznākums ietekmēs Eiropas drošību vēl ilgi un tālu aiz Ukrainas robežām.
No tā izriet arī skaidrs princips turpmākajām diskusijām par Eiropas drošību. Eiropai nav vajadzīga kārtība, kas atkal balstītos ietekmes sfērās un mazāku valstu suverenitātes ierobežošanā. Krievijai nav tiesību noteikt NATO militāro klātbūtni sabiedroto teritorijā. Tai nav arī tiesību lemt, kādām aliansēm suverēnas Eiropas valstis drīkst vai nedrīkst pievienoties.
Tas nenozīmē, ka dialogs ar Krieviju nekad vairs nebūs iespējams. Piemērotos apstākļos sarunas par bruņojuma kontroli, verifikācijas mehānismiem, risku mazināšanu un neparedzētas eskalācijas novēršanu var kļūt nozīmīgas Eiropas stabilitātei. Taču dialogs nevar notikt uz citu valstu drošības, suverenitātes vai tiesību rēķina.
Pašreizējos apstākļos ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Mēs strādājam plecu pie pleca NATO, ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formātos un ciešās divpusējās partnerībās. Mēs arvien vairāk sadarbojamies aizsardzības, enerģētikas, infrastruktūras, tehnoloģiju un civilās aizsardzības jomā.
Būdams Norvēģijas vēstnieks Latvijā, es ik dienu redzu, cik daudz abas mūsu valstis no šīs sadarbības iegūst.
Pēdējo gadu svarīgākā mācība ir skaidra: neviena valsts savu drošību nevar veidot vienatnē. To stiprina uzticami sabiedrotie, noturīgas sabiedrības un gatavība kopīgi aizstāvēt mūsu vērtības.
No Arktikas līdz Baltijas jūrai mūs šodien vieno ne tikai kopīgi apdraudējumi. Mūs vieno arī kopīga atbildība par mūsu drošības telpu.
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Kopš ierašanās Latvijā esmu ievērojis, ka gandrīz ikviena nopietnāka saruna agrāk vai vēlāk nonāk pie drošības. Tas nav pārsteidzoši. Latvijas vēsture ir sniegusi sāpīgas mācības par to, cik trausla var būt neatkarība un cik augsta ir cena, kas jāmaksā par zaudētu suverenitāti.
Tomēr Latvijā es redzu nevis bailes, bet apņēmību. Apņēmību aizstāvēt savu valsti, demokrātiju un tās vērtības, uz kurām balstās Eiropa. Šī apņēmība vieno Latviju un Norvēģiju daudz ciešāk, nekā sākotnēji varētu likt domāt mūsu atšķirīgā vēsturiskā pieredze.
Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gadā sagrāva Eiropā ilgi pastāvējušo pārliecību, ka mieru mūsu kontinentā varam uzskatīt par pašsaprotamu. Karš mums atgādināja vienkāršu, taču neērtu patiesību: drošību nevar nostiprināt vienreiz un uz visiem laikiem. Tā jāveido katru dienu, ieguldot aizsardzībā, stiprinot sabiedrības noturību un sadarbojoties ar sabiedrotajiem.
Norvēģijai šis karš vēlreiz apliecināja, ka mūsu pašu drošību nav iespējams nodalīt no mūsu kaimiņu un sabiedroto drošības. Ja apdraudēta ir viena valsts, sekas izjūtam mēs visi.
Šo savstarpējo atkarību īpaši skaidri redzam Ziemeļeiropā. Pēc Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO visas piecas ziemeļvalstis ir alianses dalībvalstis. Kopā ar Baltijas valstīm tās veido arvien ciešāk integrētu drošības telpu, kas sniedzas no Arktikas līdz Baltijas jūrai.
Tā nav tikai jauna militārā ģeogrāfija. Tā ir vēsturiska iespēja.
Vēl nekad ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm nav bijuši tik labvēlīgi apstākļi ciešākai sadarbībai aizsardzības, civilās aizsardzības, enerģētiskās drošības, kritiskās infrastruktūras, tehnoloģiju un krīžu pārvaldības jomā. Mūsu uzdevums ir šo iespēju izmantot, pārvēršot politisko tuvību praktiskā spējā kopīgi novērst apdraudējumus un reaģēt uz krīzēm.
Vienlaikus ir mainījusies arī pati drošības izpratne. Mūsdienās drošība vairs neattiecas tikai uz bruņotajiem spēkiem, tankiem un iznīcinātājiem. Tā ietver elektrotīklus, ostas, sakaru sistēmas, zemūdens infrastruktūru un digitālos pakalpojumus, no kuriem ir atkarīga mūsu ikdiena.
Kiberuzbrukumi, sabotāža un dezinformācija var vājināt valsti arī bez atklātas militāras konfrontācijas. Tādēļ sabiedrības noturība ir kļuvusi par tikpat būtisku drošības sastāvdaļu kā militārās spējas.
Noturība sākas vēl pirms krīzes. Tās pamatā ir institūcijas, kurām sabiedrība uzticas, cilvēki, kuri zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās, un infrastruktūra, kas spēj turpināt darbu arī apdraudējuma apstākļos. Nevienu no šiem elementiem nevar radīt pēdējā brīdī.
Latvija un Norvēģija to labi apzinās. Lai gan mūsu vēsture un ģeogrāfija atšķiras, mums ir kopīgas intereses un vērtības. Mēs ticam demokrātijai, tiesiskumam un starptautiskajai sadarbībai. Mēs apzināmies spēcīgu alianšu nozīmi. Un mēs zinām, ka mazas un vidēja lieluma valstis kļūst stiprākas, ja tās apvieno savus spēkus.
Norvēģijai NATO ir un paliks mūsu drošības stūrakmens. Transatlantiskā saikne ir neaizstājama, lai garantētu mieru un stabilitāti Eiropā.
Taču arī Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par savu aizsardzību. Tas nav pretrunā ar NATO lomu. Gluži pretēji: spēcīgākas Eiropas aizsardzības spējas padara stiprāku visu aliansi.
Šī atbildības apziņa ir arī pamatā mūsu nelokāmajam atbalstam Ukrainai. Ukraina aizstāv ne vien savu brīvību un neatkarību. Tā aizstāv principus, kas ir būtiski ikvienai Eiropas valstij: suverenitāti, teritoriālo integritāti un tiesības pašai izvēlēties savu nākotni.
Tādēļ atbalsts Ukrainai nav tikai morāls pienākums. Tā ir stratēģiska nepieciešamība. Kara iznākums ietekmēs Eiropas drošību vēl ilgi un tālu aiz Ukrainas robežām.
No tā izriet arī skaidrs princips turpmākajām diskusijām par Eiropas drošību. Eiropai nav vajadzīga kārtība, kas atkal balstītos ietekmes sfērās un mazāku valstu suverenitātes ierobežošanā. Krievijai nav tiesību noteikt NATO militāro klātbūtni sabiedroto teritorijā. Tai nav arī tiesību lemt, kādām aliansēm suverēnas Eiropas valstis drīkst vai nedrīkst pievienoties.
Tas nenozīmē, ka dialogs ar Krieviju nekad vairs nebūs iespējams. Piemērotos apstākļos sarunas par bruņojuma kontroli, verifikācijas mehānismiem, risku mazināšanu un neparedzētas eskalācijas novēršanu var kļūt nozīmīgas Eiropas stabilitātei. Taču dialogs nevar notikt uz citu valstu drošības, suverenitātes vai tiesību rēķina.
Pašreizējos apstākļos ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Mēs strādājam plecu pie pleca NATO, ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formātos un ciešās divpusējās partnerībās. Mēs arvien vairāk sadarbojamies aizsardzības, enerģētikas, infrastruktūras, tehnoloģiju un civilās aizsardzības jomā.
Būdams Norvēģijas vēstnieks Latvijā, es ik dienu redzu, cik daudz abas mūsu valstis no šīs sadarbības iegūst.
Pēdējo gadu svarīgākā mācība ir skaidra: neviena valsts savu drošību nevar veidot vienatnē. To stiprina uzticami sabiedrotie, noturīgas sabiedrības un gatavība kopīgi aizstāvēt mūsu vērtības.
No Arktikas līdz Baltijas jūrai mūs šodien vieno ne tikai kopīgi apdraudējumi. Mūs vieno arī kopīga atbildība par mūsu drošības telpu.
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