No vienas puses, minimālās algas saņēmēju skaits (33–35 tūkstoši) ir tieši tāds pats kā pirms desmit gadiem (tabulā var redzēt izmaiņas to skaitā, atkarībā no algas palielināšanas). Varētu domāt, ka visi darba devēji likumpaklausīgi ir cēluši minimālās algas, saglabājot visas darbavietas. Bet tā gluži nav.

Nav iespējams izsekot katram – vai viņš atlaists no darba, vai paaugstināta alga, vai apvienotā amatā veic jau divus zemi apmaksātus darbus. Pēdējo piecu gadu laikā minimālās algas saņēmēju skaits (noapaļojot pēc Latvijas Bankas datiem) privātajā sektorā samazinājies par 94 tūkstošiem, kamēr sabiedriskajā – par 37 tūkstošiem. To skaits, kas saņēmuši mazāk par minimālo algu, privātajā sektorā samazinājies par 34 tūkstošiem, kamēr sabiedriskajā – par 5800. Tā kā nodarbināto kopskaits samazinājies daudz mazāk – par 64 tūkstošiem, var pieņemt, ka trešā daļa ir zaudējusi darbu, kamēr divas trešdaļas tomēr palikušas darbā ar augstāku atalgojumu. Šis ir tikai pieņēmums, ko neuzņēmās apstiprināt neviena no aptaujātajām institūcijām.

Nodarbinātības valsts aģentūras Attīstības un analītikas departaments "Latvijas Avīzei" šo pieņēmumu noraidīja. "Izskatot darba devēju Nodarbinātības valsts aģentūrā 2024. un 2025. gadā iesniegtos kolektīvās atlaišanas paziņojumus, redzams, ka minimālās darba algas palielināšana nav tikusi norādīta kā darbinieku atlaišanas iemesls.

Pēdējo gadu lēmumiem par minimālās algas paaugstināšanu nav bijusi negatīva ietekme uz darba tirgu kopumā, un tamdēļ nav pieaudzis bezdarba līmenis valstī."

Tomēr atbildē ir arī pieļāvums, ka "ir arī izņēmumi, piemēram, ja darba devējs samazina slodzi vai piedāvā nepilna laika līgumus". Arī Andrejs Migunovs, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas ekonomists, piekrita, ka "privātajā sektorā varētu būt negatīvs efekts, jo darba devējiem pieaug darba spēka izmaksas. Uzņēmumi tad meklē iespējas, kā optimizēt darbaspēku, automatizēt procesus vai apvienot amatus, kas nozīmē, ka kādi darbinieki var izkrist no darba tirgus. Cik tas ir konkrēti, mēs gan no datiem neredzam. Tas ir konkurētspējas un produktivitātes jautājums."

Vai minimālā alga samazina nabadzību?

Elita Pole ir veļas mazgātāja Auces bērnudārzā "Vecauce", darbs viņai ļoti patīk, bet par to pienākas tikai minimālā alga. Vai ar to pietiek? "Ja man nebūtu vīra vecāku lauku mājas un dārza ar kartupeļiem, tad es nezinu, kā iztiktu. Jo, pirmkārt, jāsamaksā rēķini par to, bez kā nevar iztikt: par elektrību, televizoru, internetu. Tas ir pirmais, kam ar vīru atliekam naudu. Pēc tam par garāžu, dzīvokli. Par ārstiem jādomā – vai šomēnes varēsi pie zobārsta aiziet vai tikai pēc pusgada? Bet rudenī, izrādās, ka tie apavi, kurus pirki diviem gadiem, jau ir izšķīduši. Arī man gribētos "Lāču maizi" ēst, bet veikalā jāpērk tā lētākā. Ja minimālā alga būt par 50 eiro vairāk, tad jau es būtu zirgā! Bet katru reizi, kad paceļ algu, konstatēju, ka tā knapi tiek līdzi dzīves dārdzībai. Ja zemnieki ved sūdus un izgāž Rīgas centrā, tad viņiem pārmet – kā jūs tādu šmuci taisāt! Bet, kad valdība mazajiem cilvēkiem sūdus gāž virsū, tad tai par to nekas. Par spīti visam, dzīvē esmu optimiste," ar smaidu saka bērnudārza veļas mazgātāja.

Latvijas Bankas speciālists Andrejs Migunovs man sarunas laikā tabulās norādīja kādu būtisku tendenci: minimālā alga ir zemāka par nabadzības riska slieksni. Lūk, 2023. gadā no 620 eiro minimālās algas uz rokas viens strādājošais saņēma 543,92 eiro. Savukārt nabadzības riska slieksnis togad bija 641,10 eiro, tas ir par simts eiro augstāks.

No otras puses, minimālā alga pamazām pietuvojas nabadzības riska slieksnim. Pirms pieciem gadiem minimālā alga atpalika par 22%, aizpērn – par 15%.

"Attiecīgi arī plaisa starp rādītājiem ir samazinājusies. Ir svarīgi uzturēt minimālās algas pakāpenisko pieaugumu, lai nodrošinātu pietiekamu ienākumu līmeni zemākas algas saņēmējiem vismaz pamatvajadzību nodrošināšanai," norāda Latvijas Bankas ekonomists.

Labklājības ministrija Ulda Auguļa ministrēšanas laika ziņojumā "Par minimālās algas situāciju 2024. gadā" minimālās algas būtība noteikta šādi: "Minimālā alga ir viens no instrumentiem strādājošo nabadzības mazināšanai." To tagad apstrīd tagadējais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.

Eiropas Savienības direktīva par adekvātām minimālajām algām Eiropas Savienībā iesaka minimālo algu 50% apmērā no vidējās darba algas, Latvijā tā šogad noteikta 46% apmērā. Vai likumdevējs apzināti tur minimālo algu zem šiem 50%?

"Apzināti to neturam zem 50% no vidējās," atbildēja R. Uzulnieks. "Jūs precīzi pateicāt, ka tas ir tikai ES ieteikums, ka minimālajai algai jābūt 50% no vidējās. Nākamā gadā minimālo algu palielināsim par 40 eiro – uz 780 eiro, pēc gada plānots vēl viens tāds pats solis uz 820 eiro. Vai minimālā algas celšana ir risinājums nabadzības mazināšanā? Es teiktu, ka ne, jo, manuprāt, prātīgāk būtu celt neapliekamo minimumu," uzskata ministrs. "Man liekas, pareizāk būtu, lai valsts ļautu nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas arī investīciju projektos. Tad arī Labklājības ministrija kā tērējošā ministrija varēs vairāk izmaksāt pabalstos un pensijās."

Minimālā alga

Latvijā ar Ministru kabineta noteikumiem minimālā alga noteikta 46% apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātās vidējās bruto darba samaksas par pēdējo pieejamo ceturksni.

2024. gada 1. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 1623 eiro, tādējādi šogad minimālā alga ir 740 eiro.

Latvijā 2024. gadā bija ceturtā zemākā minimālā alga ES, zemāka par Lietuvas un Igaunijas minimālo algu.

Minimālā darba alga darba devējam faktiski izmaksā 914,93 eiro.

Dati: Labklājības ministrija