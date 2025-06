Pirmajās dienās pēc pašvaldību vēlēšanām, kuru rezultātu apkopošanā notika milzīgas ķibeles, nekas neliecināja, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa ("Jaunā Vienotība") pati atkāpsies no amata, lai gan no atsevišķiem politiķiem un sabiedrības pārstāvjiem viedokļi par to izskanēja.

Bet vakar valdības vadītāja Evika Siliņa pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču paziņoja, ka "pirms iziešanas pie preses" esot saņēmusi ziņu no ministres par atkāpšanos no amata. Vaicāta, kā Bērziņa pamatoja savu atkāpšanos, Ministru prezidente norādīja, ka Bērziņa ir pieredzējusi politiķe un redzot "vēlēšanu pēcgaršas situāciju", un, ņemot vērā to, ka viņa ir atbildīgā ministre par vēlēšanu tehniskās puses nodrošināšanu, tad arī viņa ir spērusi šādu soli.

Arī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte vakar klāstīja, ka nolēmusi atkāpties no amata, tomēr aizgājusi uz Saeimas komisiju un, parunājot ar deputātiem, viņa tajā pašā dienā domas mainīja – viņai esot radušās šaubas, vai rīkojas pareizi. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti bija uzaicinājuši Saulīti uz sēdi, lai apspriestu pašvaldību vēlēšanās balsu skaitīšanas laikā radušās tehniskās problēmas.