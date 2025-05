Kādam jāatlaiž groži, kādam praktiskas lietas nostāsies savās vietās, īpaši darba un finanšu jomā, bet kādam vienkārši jābauda pavasaris.

Reklāma

Auns, 21. marts–19. aprīlis

Maijs tevi uzlādē kā dzirkstele sausā mežā – viss, kam pieskaries, var kļūt par dzīvību mainošu iespēju. Tu sajutīsi, ka laiks kļūst tavs sabiedrotais, nevis pretinieks. Drosme un iniciatīva strauji pieaugs – arī pārgalvība, tāpēc svarīgi būs izvērtēt, kur tiešām vērts mesties iekšā. Daži sen iecerēti sapņi beidzot var iekustēties, ja tu spēsi atzīt: “Esmu tam gatavs.” Attiecībās iespējams negaidīts pavērsiens – kaut kas no tevis prasīs vairāk maiguma un sapratnes, nekā ierasts. Neaizveries! Ja atvērsi sirdi, saņemsi vairāk, nekā gaidīji. Profesionāli – brīdis nostiprināt autoritāti un izcelties ar drosmīgu soli.

Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs

Šis ir tavs laiks, Vērsīt. Saule ieiet tavā zīmē un dod mierīgu, bet pārliecinošu spēku. Tu būsi kā dārzs maija vidū – auglīgs, pievilcīgs, visiem gribas tev tuvoties. Praktiskas lietas nostāsies savās vietās, īpaši darba un finanšu jomā. Ja esi domājis par investīciju vai pirkumu, dari to pārdomāti, bet drosmīgi. Tev būs arī dabiska vēlme baudīt dzīvi: ļaujies labsajūtai, skaistumam, dārzam, garšām. Attiecībās – dziļums un patiesums kļūs svarīgāki par ārējo formu. Tu vēlēsies būt ar tiem, kas saprot tevi no pusvārda. Ja kāds to nespēj, iespējama nošķiršanās.

Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs

Maijā jūs atdzīvojaties kā pavasara vējš – ziņkārīgi, svaigi un radoši. Jūs vilinās jaunas idejas un vēlme mācīties, runāt, saprast, dalīties. Varat būt kā tilts starp cilvēkiem – jūsu prāts strādās ātri un asprātīgi. Taču sargieties no haosa – pārāk daudz projektu vienlaikus var izkliedēt fokusu. Attiecībās – vēlme pēc intelektuāla savienojuma kļūs spēcīgāka nekā jebkad. Būs svarīgi, lai jūs saprot, ne tikai pieņem. Profesionāli – iespējams, saņemsiet ziņu, kas iedvesmos sākt kaut ko no jauna vai pieņemt izaicinājumu. Dvīņu sezonas sākumā (no 20. maija) sāksiet just – esam gatavi. Spēks nāk no viegluma, nevis piespiešanas.

Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs

Maijā tu jutīsies kā jūra – dažbrīd rāms, dziļš, mierīgs, bet citkārt nemierīgs un viļņots. Tas ir tavs iekšējais kompass, kas signalizē: kaut kam pienācis laiks mainīties. Īpaši profesionāli – iespējama iekšēja vēlme pārskatīt, vai tas, ko dari, joprojām ir tavs ceļš. Attiecībās nāks dziļāka izpratne – kāds cilvēks pateiks vai izdarīs ko tādu, kas atklāj jaunu dimensiju. Neieslēdzies, kad sirds prasa runāt! Mājas un tuvība būs tavs patvērums – dari savu vidi mier-pilnu, skaistu, siltu. Fiziski – rūpējies par savu miegu un vēderu, tie būs jutīgāki nekā citkārt.

Lauva, 23. jūlijs–22. augusts

Maijs aicina tevi spoži, bet gudri parādīt sevi pasaulei. Tu jutīsies uz skatuves – uzmanības centrā, un tā nav nejaušība. Cilvēki tevi redzēs, tu spēsi iedvesmot ar vienu vārdu vai skatienu. Tomēr nepārdedz. Ja esi pārāk aizņemts sevis pierādīšanā, tu palaidīsi garām iespēju saņemt. Maijā būs svarīgi ne tikai rādīt, bet arī ļaut citiem ieraudzīt tavu patieso būtību. Attiecībās vēlme pēc aizrautības – kaut kas ugunīgs var sākties pēkšņi. Taču, ja sirds jau aizņemta, dari visu, lai tuvība būtu patiesa, ne tikai spoža. Profesionāli – iespējama jauna pozīcija vai iespēja būt vadībā. Dari to sirsnīgi, nevis dominējoši.

Jaunava, 23. augusts–22. septembris

Maijs nāk ar kārtības sajūtu un vienlaikus aicinājumu nedaudz atlaist grožus. Tu esi pieradusi visu plānot, bet šomēnes labākie mirkļi nāks negaidīti. Ja esi ļāvusi kādai idejai krāties sirdī, ir pienācis laiks to sākt īstenot. Profesionāli tu būsi fokusēta un precīza – citi meklēs tavu viedokli un padomu. Pārsteidzoši – mīlestība var ienākt nevis ar skaļu troksni, bet klusu līdzāsbūšanu. Atļauj otram būt cilvēkam, nevis projektam, ko uzlabot. Maija vidū kāds notikums liks tev pārskatīt savus ieradumus – vai tie joprojām kalpo tavai labsajūtai? Attīri dzīves fonu – telpas, prātu, attiecības. Tu spēsi daudz, ja neturēsi sevī neizrunāto. Raksti, runā, dalies.

Svari, 23. septembris–22. oktobris

Jūs mirdzēsiet – maijs dāvā šarmu, iedvesmu un vieglu plūdumu. Jūsu smaids būs ieroču arsenāls – varat atvērt durvis, kas agrāk bijušas aizslēgtas. Attiecībās – maigums un flirts, bet arī iespēja būt patiesākiem, dziļākiem. Ja esat vienatnē, varat sastapt kādu, kas šķiet kā no dvēseles iepriekšējās dzīves. Profesionāli – būs iespēja parādīt radošumu, diplomātiju un pārliecību. Ja jārisina konflikts, dariet to ar stilu un mieru, ne asumu. Nauda šomēnes nāks ar idejām, nevis piespiedu darbu – ļaujiet sev domāt “ārpus kastes”. Jūs varat būt iedvesmotāji – dalieties ar savu estētisko redzējumu, ienesiet skaistumu telpās un sarunās.

Skorpions, 23. oktobris–21. novembris

Tavs iekšējais kompass šomēnes būs neticami precīzs. Pat ja ārēji valda troksnis, tu jutīsi, kurp ej, kāpēc ej un ko tev vajag. Maijs aicina uz pārmaiņām, bet ne no bailēm, no sirdsapziņas. Profesionāli tu spēsi pieņemt svarīgu lēmumu – iespējams, ar tālredzīgu ieguvumu. Attiecībās būs uguns – gan kaisle, gan iespējamie pārbaudījumi. Ja nesaki, kas sāp, otrs to nevar zināt. Runā patiesi. Ļauj arī citiem dalīties. Tavs dziļums dziedina. Maija vidū vari saņemt intuitīvu vēstījumu vai sapni, kas būs kā atslēga. Neignorē to. Fiziski – sargi savu enerģiju. Tu daudz dari citu labā, bet neaizmirsti uzlādēties.

Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris

Maijs iedegas tavā sirdī kā ceļojuma sākums – pat ja nekur fiziski nedodies, iekšēji tev būs vēlme meklēt, atklāt, izzināt. Iespējams, jauna interese, studijas, garīgs ceļš vai vienkārši jauni cilvēki tavā dzīvē. Attiecībās – vieglums un smiekli būs dziedinoši. Ja esi ilgās attiecībās, ieplāno pārsteigumu vai nelielu ceļojumu. Ja esi viens, dari ko sev tīkamā veidā, un Visums sūtīs līdzīgo. Darbā – uzmanies no pārāk daudziem solījumiem. Tu esi idejās ātrs, bet ne vienmēr viss jāizdara vienlaikus. Finanses – iespējama negaidīta peļņa vai dāvana. Raksti, dalies, stāsti – tava balss spēj celt.

Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris

Tu zini, ko nozīmē darbs un atbildība, bet maijs nāk, lai atgādinātu – dzīve nav tikai pienākumi. Šomēnes tu būsi aicināts rast līdzsvaru starp sasniegumiem un baudījumu. Iespējama karjeras pavērsiena iespēja – dari to, ko sirds liek, ne tikai tas, kas jādara. Attiecībās svarīgs kļūs emocionālais uzticības līmenis. Vari piedzīvot tuvības brīdi, ko sen kāroji. Ja attiecības ir pārāk attālinājušās, vari just vēlmi tās noslēgt. Tu zini, kas tevi baro un kas iztukšo. Fiziski – laiks pievērsties ķermenim. Vingrošana, masāžas, daba – viss, kas nostiprina.

Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris

Tava domāšana būs kā zibens – spoža, ātra un pārsteidzoša. Maijā tu vari nākt klajā ar ideju, kas izmaina kaut ko būtisku tavā dzīvē. Ja strādā ar tehnoloģijām, radošumu vai cilvēkiem – šis ir tavs brīdis. Attiecībās nāk dziļāka sapratne. Tu spēsi gan iedvesmot, gan dziedināt otru. Ja kāds attālinās, neķeries pie viņa, bet pajautā, ko šis attālums tev grib parādīt? Finansiāli iespējams jauns ienākumu avots, īpaši, ja esi pats sev darba devējs. Tu iedvesmo ar to, ka nebaidies būt citāds. Maijs dāvā arī iespēju uzsākt sadarbību ar cilvēku, kas skatās pasaulē tāpat kā tu. Būs daudz domāšanas, bet neaizmirsti arī sajust.

Zivis, 19. februāris–20. marts

Jūsu maija atslēga – intuīcija. Jums tā ir kā kompass, kas šomēnes rāda ļoti precīzi. Ja jūtat – dariet. Ja nepatīk – ejiet prom. Jūsu robežas kļūs svarīgākas nekā jebkad. Attiecībās iespējama liela tuvība, bet arī jūtīgums. Runājiet maigi, dariet sirsnīgi. Profesionā-li – kāds projekts var virzīties lēni, bet stabili. Uzticieties procesam. Jūs izstarojat mieru – citi to sajūt un meklē jūsu klātbūtni. Fiziski – svarīga būs ūdens enerģija. Dzeriet daudz, ejiet peldēties, klausieties jūras šalkās, ja varat. Maijs var atnest emocionālu atklāsmi – kāds mirklis “klikšķēs” un pēkšņi viss nostāsies vietā. Zīmīgi sapņi un zīmes – pierakstiet. Šis mēnesis ir kā dvēseles dziedinošs glāsts. Ieklausieties sevī – tur ir atbildes.